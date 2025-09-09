Hyundai готовит новый молодёжный хэтчбек для Европы в духе почившего Veloster

Компания Hyundai представила в рамках Мюнхенского автосалона эффектный концепткар Concept Three, который уже в следующем году превратится в новую модель электрического суббренда Ioniq.

Hyundai рассчитывает, что в ближайшие годы в Европе будет расти спрос на компактные электромобили, поэтому хочет расширить своё предложение в этом сегменте: развитие титульной электромобильной линейки Ioniq пойдёт не вверх, а вниз. Представленный в Мюнхене Hyundai Concept Three уже в следующем году превратится в Hyundai Ioniq 3, но это не точно — по данным британского журнала Autocar, батарейной новинке, возможно, присвоят имя Ioniq 2 либо Ioniq 4. Сейчас младшим «иоником» является кросс-хэтчбек Ioniq 5 — он по европейским мерка скорее среднеразмерный, чем компактный.

Габаритная длина Hyundai Concept Three — 4287 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1428 мм, колёсная база — 2722 мм. Примерно такие же размеры имел снятый с производства в 2022 году кургузый асимметричный бензиновый хэтчбек Hyundai Veloster, его пропорции узнаются в новом концепте и достанутся серийному электромобилю, вот только боковой асимметрии ждать не стоит — будут обычные четыре двери, причём «нормальные», а не распахивающиеся в разные стороны, как у концепта.

Облик Hyundai Concept Three выполнен в новом фирменном стиле южнокорейской марки, получившем название Art of Steel, что можно перевести с английского на русский как «искусство стали» или «искусство из стали», этот стиль мы уже видели, например, на водородном кроссовере Hyundai Nexo второго поколения. В оформлении светотехники и решёток (как настоящих, так и фейковых) Hyundai продолжает упражняться со светодиодными пикселями, которые могут создавать ностальгическую анимацию в духе ранних компьютерных игр. Тема пикселей нашла своё отражение и в четырёхместном, нарочито концептуальном салоне со структурными компонентами из экологичного пеноматериала на основе алюминия.

В основу серийной модели, в которую превратится Hyundai Concept Three, ляжет упрощённая, 400-вольтовая версия модульной платформы E-GMP (у Ioniq 5 — 800-вольтовая), по своим техническим характеристикам маленький Ioniq будет близок к электрическому кроссоверу Kia EV3, который сейчас приходит в Европу из Южной Кореи, а в следующем году пропишется на словацком заводе Kia в городе Жилина, который уже производит более крупный электрический хэтчбек Kia EV4.

Производство младшего «ионика» также наладят на одной из европейских площадок Hyundai Motor Group — скорее всего, в Турции, так как минувшей весной Hyundai объявила, что начала готовить завод в Измите к производству «электричек».