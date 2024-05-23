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Серийный кроссовер Kia EV3: запас хода 600 км и экстерьер в стиле флагмана EV9

23.05.2024 16 0 0

Компактный паркетник появится в продаже на домашнем рынке в июле текущего года, во втором полугодии он доберётся до Европы, позже – в США. Обе представленные сегодня версии имеют передний привод.

Корейская марка рассекретила концепт Kia EV3 в октябре прошлого года. Теперь компания презентовала серийный субкомпактный кроссовер (ему решено оставить прежнее название), созданный по мотивам того шоу-кара. Пока что дебютировали «обычный» кроссовер и версия GT-Line, позже семейство пополнится за счёт «горячего» варианта GT.

На фото: Kia EV3 GT-Line

Товарная версия Kia EV3 мало чем отличается от одноимённого концепта. Экстерьер новинки оформлен в стиле флагманского кроссовера EV9. У паркетника слегка иначе оформлена головная оптика (форма, как у концепта, но световой рисунок другой), изменённые бамперы с другим воздухозаборником в переднем, а также его снабдили традиционными наружными зеркалами и более толстыми стойками крыши.

Вариант GT-Line отличается от «обычного» электрокросса Kia EV3 за счёт более спортивных бамперов, а также оригинальных легкосплавных колёсных дисков иного дизайна. Коэффициент аэродинамического сопротивления у этой модели составляет 0,263 cd. Длина EV3 равна 4300 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1560 мм, а расстояние между осями составляет 2680 мм. Отметим, новинка на 105 мм длиннее e-Soul и на 120 мм короче e-Niro.

Интерьер оформлен минималистично. Перед водителем расположено мультифункциональное рулевое колесо с ободом, усечённым сверху и снизу. На передней панели находится большое горизонтальное табло, объединяющее виртуальный щиток приборов на 12,3 дюйма, аналогичного размера тачскрин информационно-развлекательной системы, а также расположившийся между ними 5-дюймовый сенсорный дисплей для управления климатической установкой.

На фото: салон Kia EV3
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На фото: салон Kia EV3
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На фото: салон Kia EV3
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Салон паркетника рассчитан на пятерых седоков, для отделки используются материалы, для создания которых используются переработанные ткань и пластик. На центральной консоли есть ниша для хранения мелочей, а также выдвижной столик и режим расслабления при откидывании спинок передних сидений – их можно использовать во время стоянки электрокара. Объём багажника составляет 460 литров, а у ниши под капотом – 25 литров.

На фото: Kia EV3

В основе Kia EV3 лежит платформа E-GMP разработки Hyundai Motor, при этом, в отличие от EV 9, 800-вольтовая архитектура заменена 400-вольтовой. Кроссовер доступен с двумя тяговыми батареями на выбор, ёмкостью 58,3 или 81,4 кВт*ч (у варианта Long Range). Максимальный запас хода у этого паркетника составляет 600 км (при расчёте по циклу WLTP).

У «обычного» EV3 и у версии с прибавкой GT-Line только один вариант «начинки»: расположенный на передней оси электромотор, мощность которого составляет 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 283 Нм. На разгон с места до «сотни» новому кроссоверу Kia требуется 7,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 170 км/ч. В дальнейшем семейство пополнится за счёт «заряженного» варианта Kia EV3 GT.

Компактный паркетник EV3 появится в продаже в Южной Корее в июле, во второй половине текущего года он доберётся до Европы, позже окажется у дилеров на других рынках, в том числе в США.

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