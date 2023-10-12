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  • Kia EV Day 2023: обновлённая стратегия развития и две новые модели — EV3 и EV4

Kia EV Day 2023: обновлённая стратегия развития и две новые модели — EV3 и EV4

12.10.2023 123 0 0

Kia продолжает расширять линейку электромобилей: в рамках мероприятия Kia EV Day 2023 в виде концептов были представлены субкомпактный кроссовер EV3 и среднеразмерный седан EV4, в серийные машины они, вероятно, превратятся в следующем году.

Kia вместе с материнской компанией Hyundai стремиться стать крупным глобальным игроком на рынке электромобилей, но пока это у них не очень получается, несмотря на наличие довольно передовой модульной платформы E-GMP с 800-вольтовой электрической архитектурой. Ниже приводим собранную ресурсом CleanTechnica статистику крупнейших в мире производителей электромобилей, из неё видно, что Hyundai и Kia топчутся во втором десятке — с января по август этого года они продали 162 240 и 158 284 «электричек» соответственно.

Ни одна электрическая модель Hyundai и Kia пока не стала мировым хитом, даже в родной Южной Корее их не жалуют: например, продажи родственных кроссоверов Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 здесь падают: по данным ресурса BestSellingCarsBlog, с января по сентябрь этого года продано 12 620 шт. (-44.2% по сравнению с АППГ) и 13 874 шт. (-27.6%) соответственно. Тем не менее корейцы не унывают и регулярно обновляют стратегию электрификации модельных рядов, Kia последний раз это делала весной прошлого года, а теперь обещает проводить Kia EV Day ритмично, а именно раз в год.

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Итак, судя по новым вводным, руководство Kia пока излучает оптимизм по поводу перспектив своих «электричек»: к 2026 году Kia хочет выйти на уровень продаж в 1 млн электромобилей в год, цель на 2030 год — 1,6 млн электромобилей в год. В прошлом году в плане значились 1,2 млн электромобилей в год к 2030 году, то есть амбиции растут, несмотря на не самую радужную статистику. На мероприятии Kia EV Day 2023 не было сказано, сколько именно электрических моделей будет у Kia к 2030 году, не подтверждены обещанные в прошлом году два электрических пикапа, зато представлены три живые новинки — глобальный компактный кроссовер Kia EV5 (о нём читайте в отдельном материале) и концептуальные предвестники моделей EV3 и EV4. Главные рынки сбыта для электромобилей Kia — это США, Европа, Китай, Индия и Южная Корея, модели для каждого из этих рынков будут иметь свои особенности.

Kia EV3
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Kia EV3
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Kia EV3
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Kia EV3 — это субкомпактный кроссовер с гранёным дизайном и визуально оквадраченными колёсными арками, серийная версия внешне будет мало чем отличаться от концепта, а вот салон, очевидно, получит более приземлённый дизайн, как это мы уже видели на примере Kia EV5 — его концептуальная версия имела намного более футуристичный и минималистичный интерьер, чем тот, что получил серийный кроссовер. Концепт Kia EV3 имеет подъёмную подушку заднего сиденья, чтобы за первым рядом можно было разместить электросамокат или любое другое средство индивидуальной мобильности и зарядить его от салонной розетки.

Kia EV3
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Kia EV3
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Kia EV3
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Kia EV3
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Kia EV4 — это среднеразмерный седан, потенциальный конкурент Tesla Model 3. Гранёный дизайн и пластиковый обвес придают Kia EV4 сходство с кроссоверами, так что можно считать его кросс-седаном или даже кросс-фастбеком, потому что третий объём визуально не выделен.

Kia EV4
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Kia EV4
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Kia EV4
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Kia EV4
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Kia EV4
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Kia EV4
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Kia EV4
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Салоны Kia EV3 и EV4 демонстрируют перспективную палитру натуральных и экологически чистых материалов отделки: заменитель кожи из выращенных грибов, биопластик, биокраска, биокомпозиты, ткани на основе переработанного пластика и отслуживших свой срок рыболовных сетей — всё это мы рано или поздно увидим в серийных машинах.

Kia EV4
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Kia EV4
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Kia EV4
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Kia EV4
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Kia EV4
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Главная особенность салона Kia EV4 — сенсорный блок климат-контроля, выполненный в виде пенала: когда он не нужен, пенал закрывается и скрывает панель. Дефлекторы системы вентиляции сделаны в виде тонких трубок — они как бы сливаются с орнаментом отделки интерьера. Будет ли такая изящная система микроклимата у серийного седана, пока непонятно.

Kia EV3
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Kia EV3
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Kia EV3
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Kia EV3
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Сроки появления серийных EV3 и EV4 компания Kia не назвала, но они точно будут, потому что для серийных машин уже заявлен генеративный искусственный интеллект (аналог ChatGPT), на который будут завязаны онлайн-сервисы, планирование маршрута, системы безопасности и многие другие функции. Первым генеративным ИИ получит серийный Kia EV3, далее его внедрят в EV4 и EV5.

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