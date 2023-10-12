Новинки ×

Кроссовер Kia EV5 как альтернатива Sportage: новые подробности

12.10.2023 112 0 0

Электрический паркетник будет глобальным, его выпуск наладят в двух странах. Модель предложат с передним или полным приводом, кроме того, для нее готовят «заряженную» GT-версию.

Мировая премьера серийного электрокросса Kia EV5 состоялась в августе на автосалоне в китайском Чэнду. А сегодня Kia провела в родной Корее мероприятие под названием EV Day, в рамках которого поделилась новыми подробностями о модели. Компания также актуализировала свои «зеленые» планы и показала две совершенно новые «электрички» — компактный паркетник EV3 и седан EV4. Планам и моделям с младшими индексами мы посвятили отдельную заметку, в этой же расскажем о кроссовере EV5.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

«Пятерку» марка описывает как «разработанную и спроектированную с учетом потребностей и желаний семей-миллениалов». В основе модели лежит платформа E-GMP, на которой построены и другие электрокары концерна Hyundai-Kia. При этом выяснилось, что у EV5 400-вольтовая электросистема, тогда как у уже доступных на рынке кросс-хэтча Kia EV6 и флагманского кроссовера Kia EV9 – 800-вольтовая.

Особенности внешности – мудреная головная оптика, заглушка на месте радиаторной решетки, выдвижные ручки дверей и L-образные задние фонари. Габариты сама марка все еще не раскрыла, впрочем, их уже давно слил минпром КНР: длина – 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим размерам EV5 недалеко ушел от длиннобазного Kia Sportage.

В пятиместном салоне – давно привычное табло (дисплеи приборки и мультимедиа-системы, каждый диагональю 12,3 дюйма), над центральными дефлекторами обдува есть ряд сенсорных кнопок, при этом ниже вдобавок разместили физические клавиши. Между передними креслами имеется «парящая» секция с беспроводной зарядкой и подстаканниками. Спереди также может быть дополнительное пассажирское место, правда, такая опция предусмотрена только для китайского EV5. В отделке интерьера использованы экокожа и ткань, в которой есть переработанный материал пластиковых бутылок.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В Kia еще заявили о том, что салон можно превратить «в спальню», благодаря раскладывающимся креслам второго ряда. Кроме того, в задней части есть небольшой выдвижной бокс (расположен между передними сиденьями), он имеет функции подогрева пищи и охлаждения напитков. А для багажника предусмотрена полка Multi Table, которую можно превратить в столик. Для Kia EV5 еще заявлены проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, семь подушек безопасности и множество электронных ассистентов.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Кроссовер предложат с передним или полным приводом, то есть с одним или двумя электромоторами. В Китае базовому Kia EV5 положены 218-сильный двигатель и батарея емкостью 64 кВт*ч, запас хода такой версии – 530 км, правда, этот показатель рассчитан по китайскому циклу CLTC (как и для всех остальных «поднебесных» исполнений). «Средний» вариант для КНР – это тот же электромотор и аккумулятор емкостью 88 кВт*ч, дальнобойность – уже 720 км. У топового же полноприводного EV5 на задней оси будет двигатель мощностью 95 л.с., совокупная отдача – 313 л.с. Самому дорогому паркетнику тоже положена батарея на 88 кВт*ч, запас хода – 650 км.

В Корее те же электромоторы, что и в Китае, но система полноприводного EV5 настроена на 306 л.с. Батареи у кроссовера для корейского рынка чуть слабее: базовая – емкостью 58 кВт*ч, вторая – 81 кВт*ч. Данные о дальнобойности модели на родине раскроют позже. А еще у паркетника появится «заряженная» версия GT, но и о ней подробностей пока нет.

Производство Kia EV5 будет вестись на двух заводах – в Поднебесной и Корее. Дебютным рынком для электрокросса станет Китай, там модель стартует до конца текущего года. Позже EV5 доберется и до других стран (в том числе, и до Европы).

кроссовер Китай Корея авторынок электромобиль новинки KIA KIA EV5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Renault Duster I c пробегом: вода в салоне и коррозия под пластиком Появление Renault Duster в свое время произвело эффект разорвавшейся бомбы в секторе недорогих кроссоверов. Машина с отличной проходимостью и при этом с небольшой ценой оказалась уникальной... 1016 4 0 11.10.2023
Статьи / Популярные вопросы Официально: можно ли не платить транспортный налог за машину, которая не эксплуатируется В жизни встречается немало ситуаций, когда автомобиль находится в собственности, но не эксплуатируется. Например, есть владельцы мощных автомобилей, на которых они выезжают только в летний с... 1090 1 0 09.10.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Spark III Совсем скромные малолитражки у нас особым спросом не пользуются, нам всегда давай что-нибудь побольше, но подешевле. И всё же и Ока, и Daewoo Matiz своих покупателей как-то находили. Находил... 3779 2 2 08.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24809 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20268 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18843 10 0 08.08.2023
Change privacy settings