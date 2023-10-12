Кроссовер Kia EV5 как альтернатива Sportage: новые подробности

Электрический паркетник будет глобальным, его выпуск наладят в двух странах. Модель предложат с передним или полным приводом, кроме того, для нее готовят «заряженную» GT-версию.

Мировая премьера серийного электрокросса Kia EV5 состоялась в августе на автосалоне в китайском Чэнду. А сегодня Kia провела в родной Корее мероприятие под названием EV Day, в рамках которого поделилась новыми подробностями о модели. Компания также актуализировала свои «зеленые» планы и показала две совершенно новые «электрички» — компактный паркетник EV3 и седан EV4. Планам и моделям с младшими индексами мы посвятили отдельную заметку, в этой же расскажем о кроссовере EV5.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

«Пятерку» марка описывает как «разработанную и спроектированную с учетом потребностей и желаний семей-миллениалов». В основе модели лежит платформа E-GMP, на которой построены и другие электрокары концерна Hyundai-Kia. При этом выяснилось, что у EV5 400-вольтовая электросистема, тогда как у уже доступных на рынке кросс-хэтча Kia EV6 и флагманского кроссовера Kia EV9 – 800-вольтовая.



Особенности внешности – мудреная головная оптика, заглушка на месте радиаторной решетки, выдвижные ручки дверей и L-образные задние фонари. Габариты сама марка все еще не раскрыла, впрочем, их уже давно слил минпром КНР: длина – 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим размерам EV5 недалеко ушел от длиннобазного Kia Sportage.

В пятиместном салоне – давно привычное табло (дисплеи приборки и мультимедиа-системы, каждый диагональю 12,3 дюйма), над центральными дефлекторами обдува есть ряд сенсорных кнопок, при этом ниже вдобавок разместили физические клавиши. Между передними креслами имеется «парящая» секция с беспроводной зарядкой и подстаканниками. Спереди также может быть дополнительное пассажирское место, правда, такая опция предусмотрена только для китайского EV5. В отделке интерьера использованы экокожа и ткань, в которой есть переработанный материал пластиковых бутылок.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В Kia еще заявили о том, что салон можно превратить «в спальню», благодаря раскладывающимся креслам второго ряда. Кроме того, в задней части есть небольшой выдвижной бокс (расположен между передними сиденьями), он имеет функции подогрева пищи и охлаждения напитков. А для багажника предусмотрена полка Multi Table, которую можно превратить в столик. Для Kia EV5 еще заявлены проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, семь подушек безопасности и множество электронных ассистентов.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Кроссовер предложат с передним или полным приводом, то есть с одним или двумя электромоторами. В Китае базовому Kia EV5 положены 218-сильный двигатель и батарея емкостью 64 кВт*ч, запас хода такой версии – 530 км, правда, этот показатель рассчитан по китайскому циклу CLTC (как и для всех остальных «поднебесных» исполнений). «Средний» вариант для КНР – это тот же электромотор и аккумулятор емкостью 88 кВт*ч, дальнобойность – уже 720 км. У топового же полноприводного EV5 на задней оси будет двигатель мощностью 95 л.с., совокупная отдача – 313 л.с. Самому дорогому паркетнику тоже положена батарея на 88 кВт*ч, запас хода – 650 км.



В Корее те же электромоторы, что и в Китае, но система полноприводного EV5 настроена на 306 л.с. Батареи у кроссовера для корейского рынка чуть слабее: базовая – емкостью 58 кВт*ч, вторая – 81 кВт*ч. Данные о дальнобойности модели на родине раскроют позже. А еще у паркетника появится «заряженная» версия GT, но и о ней подробностей пока нет.



Производство Kia EV5 будет вестись на двух заводах – в Поднебесной и Корее. Дебютным рынком для электрокросса станет Китай, там модель стартует до конца текущего года. Позже EV5 доберется и до других стран (в том числе, и до Европы).