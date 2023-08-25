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  • У Kia Sportage появилась батарейная альтернатива: представлен серийный кроссовер EV5

У Kia Sportage появилась батарейная альтернатива: представлен серийный кроссовер EV5

25.08.2023 218 2 0

Первым рынком для нового паркетника станет Китай, там уже открыт прием заказов. Позже модель доберется и до других стран.

На открывшемся сегодня, 25 августа, автосалоне в китайском Чэнду состоялась мировая премьера серийного электрокроссовера Kia EV5, предвестника которого представили минувшей весной. Производство нового паркетника наладят в Поднебесной, но местным эксклюзивом модель не станет: ее будут поставлять и в другие страны, включая родную для марки Корею. К слову, сама Kia характеристики новинки еще не раскрыла, сосредоточившись на дизайне, однако основные вводные уже известны, ведь пару недель назад паркетник появился в базе минпрома КНР.

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Внешне товарный EV5 в целом повторил одноименный концепт, разве что изменили «брус» на переднем бампере, вместо камер установили привычные зеркала да на дверях теперь выкидные ручки. Другие особенности экстерьера – фары мудреной формы, L-образные задние фонари и крупные колеса.

В основе электрокара лежит платформа E-GMP с 800-вольтовой электросистемой. При этом по своим габаритам Kia EV5 недалеко ушел от длиннобазного Kia Sportage: длина «пятерки» (в китайской спецификации) равна 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1715 мм, расстояние между осями – 2750 мм.

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В пятиместном салоне – давно привычное для Kia табло, то есть спрятанные под единым стеклом виртуальная приборка и экран мультимедийной системы. Над центральными дефлекторами обдува есть ряд сенсорных кнопок, но ниже вдобавок разместили физические клавиши. Между передними креслами имеется «парящая» секция с беспроводной зарядкой и подстаканниками.

Для Китая пока сертифицирована лишь заднеприводная версия с электромотором мощностью 218 л.с. (310 Нм), кроссу положена литий-железно-фосфатная батарея (емкость пока не указана). В других странах может быть своя линейка.

Больше подробностей о глобальном кроссовере Kia EV5 обещают раскрыть в октябре. Между тем в Китае уже принимают заказы, предварительные цены – от 22 000 до 31 500 долларов. Любопытно, что «традиционный» Kia Sportage местной сборки стоит дороже – от 24 600 долларов. Ну а импортный электрический паркетник Kia EV6 там обойдется минимум в 38 800 долларов.

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2 комментария
25.08.2023 13:54
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По дизайну Москвич 3 напоминает )))

25.08.2023 15:48
Roman Mangrim

Ну хоть диски нормальные

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