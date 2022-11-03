Ещё один новый Kia Sportage: другой салон и своя моторная гамма

В Китае свежий паркетник доступен с полуторалитровым турбомотором, который не положен глобальной модели. Кроме того, у «поднебесного» варианта есть более мощный, нежели у «мирового» SUV, турбодвижок 2.0, да и гибридная система тоже другая.

Кроссовер Kia Sportage пятой генерации с заводским индексом NQ5 уже давно добрался до всех основных рынков, даже в России его худо-бедно, но пока продают. А вот в Китае такая модель стартует только сейчас. К слову, знакомое нам имя там носят два паркетника. Так, еще в прошлом году в Поднебесной появился рестайлинговый Sportage Ace – он сделан на платформе кроссовера третьего поколения («четвертый» SUV в Китае зовется KX5, и у него свои особенности). Ну а чтобы новейший Спортэйдж не путали с Ace, кроссу пятой генерации тоже присвоили «фамилию»: с китайского ее можно перевести как Lion.

Напомним, у глобального SUV два варианта внешности – «спокойный» и «внедорожный». Вторая версия – это более внушительные бамперы и полноценные рейлинги на крыше, на многих рынках, включая Россию, такое исполнение зовется X-Line. Так вот китайский новый Kia Sportage «внедорожный» по умолчанию. В Поднебесной предложен длиннобазный кросс, который также доступен в Америке, Корее, Австралии и РФ (короткий Спортэйдж адресован в основном Европе): расстояние между осями – те же 2755 мм, что и у «мировой» модели. При этом длину все же слегка увеличили – 4670 мм против 4660 мм у глобального Sportage.



1 / 2 2 / 2

Интерьер «китайца» оформлен иначе, чем у модели в других странах. Изогнутое табло никуда не делось (экран приборки и тачскрин мультимедиа диагональю 12,3 дюйма каждый), но его не подпирают L-образные дефлекторы обдува: их, дефлекторы, сделали в виде единой плашки. Центральный тоннель – двухэтажный, на нем расположены сенсорные клавиши вместо традиционных кнопок у «мирового» Спортэйджа, вдобавок подстаканники находятся у основания бокса-подлокотника (у предназначенной для других стран модели подстаканники сбоку). А еще китайскому кроссоверу достался иной блок управления «климатом» — он тоже преимущественно сенсорный, при этом вместо шайб по бокам установлены вытянутые кнопки, плюс есть маленький экранчик. В списке оборудования также значатся адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Китайский Kia Sportage отличился еще и техникой. «Простые» версии имеют бензиновую «турбочетверку» 1.5, знакомую по другим местным моделям марки: этот двигатель выдает 200 л.с. и 253 Нм, он работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Вариантам подороже положен двухлитровый турбомотор мощностью 236 л.с. (353 Нм), он тоже комплектуется 8АТ. А на вершине гаммы – «обычный» гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе «атмосферника» 2.0 и шестиступенчатым «автоматом», суммарная отдача – 200 л.с. и 350 Нм. В других странах у Спортэйджа полуторалитрового турбомотора нет, как и 236-сильного движка, а гибриды на остальных рынках бывают с 1.6 T-GDI.



Для Китая новый Kia Sportage производят локально. «Традиционный» кроссовер стоит примерно 24 500 – 30 000 долларов, цена гибрида варьируется от 28 000 до 32 300 долларов.

