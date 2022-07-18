Новый Kia Sportage для России: известны все цены

В родной Корее Kia Sportage пятой генерации с заводским индексом NQ5 дебютировал еще летом 2021-го. Нашу версию анонсировали под конец прошлого года, причем тогда же назвали цену комплектации Comfort, которая, как тогда считали в компании, должна была стать одной из самых ходовых. В феврале 2022-го, всего за несколько дней до начала всем известных событий, объявили о старте сборки нового Sportage на калининградском «Автоторе». Но затем Kia, как и многие другие бренды, поставила на «паузу» свою деятельность в РФ. И вот на российском сайте опубликован полный – и уже новый – прайс-лист «пятого» кросса: видимо, Kia решила распродать паркетники, которые успели произвести. Отметим, официального пресс-релиза о старте продаж на момент публикации новости не было.

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У нас представлен «растянутый» SUV – как в Корее, Штатах и Австралии. Впрочем, салон все равно строго пятиместный. Длина такого Kia Sportage равна 4660 мм, расстояние между осями – 2755 мм. У длиннобазного кросса имеются дополнительные окошки в задних стойках, в отличие от «короткой» модели, адресованной в основном европейцам (длина – 4515 мм, колесная база – 2680 мм). Кроме того, россиянам предложена «внедорожная» модификация X-Line, ее особенности – более внушительные бамперы и полноценные рейлинги на крыше.



Kia Sportage X-Line 1 / 4 Kia Sportage X-Line 2 / 4 Kia Sportage X-Line 3 / 4 Kia Sportage X-Line 4 / 4

В России новый кроссовер доступен с двумя бензиновыми «атмосферниками»: это четырехцилиндровые 2.0 (150 л.с., 192 Нм) с распределенным впрыском и 2.5 (190 л.с., 242 Нм) с комбинированным впрыском, оба способны «питаться» АИ-92. Базовому мотору положены шестиступенчатые «механика» или «автомат», с ним Sportage может быть как с передним, так и с полным приводом. Старший движок сочетается с 8АКП, с ним «кореец» исключительно полноприводный.



Цены, разумеется, выросли: если в конце прошлого года за вторую по старшинству комплектацию Comfort планировали просить от 2 329 900 рублей, то теперь это исполнение стоит от 2 949 900 рублей. Базовый же паркетник стоит от 2 849 900 рублей. Ну и не забываем про возможные «накрутки» дилеров.

Комплектации и цены Kia Sportage нового поколения

Комплектация 2.0 MPI (150 л.с.), 6МT, 2WD 2.0 MPI (150 л.с.), 6AT, 2WD 2.0 MPI (150 л.с.), 6МT, 4WD 2.0 MPI (150 л.с.), 6AT, 4WD 2.5 GDI (190 л.с.), 8AT, 4WD Classic 2 849 900 р. 2 949 900 р. - - - Comfort - 3 029 900 р. 3 069 900 р. 3 129 900 р. - Luxe - 3 124 900 р. - 3 224 900 р. 3 464 900 р. Prestige - - - 3 414 900 р. 3 654 900 р. Style - - - 3 609 900 р. 3 849 900 р. X-Line - - - - 3 939 900 р. X-Line+ - - - - 4 039 900 р.

Все новые Sportage по умолчанию имеют светодиодные ходовые огни, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, систему курсовой устойчивости, систему ЭРА-Глонасс, дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда и подогрев передних сидений. Самая дешевая версия Classic – это еще 17-дюймовые колеса, рефлекторные светодиодные фары, кондиционер (у машин с «автоматом» — двухзонный климат-контроль), мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном и камера заднего вида. Начиная с исполнения Comfort появляются обогрев форсунок омывателя лобового стекла, подогрев рулевого колеса и задних сидений, задний парктроник. В арсенале комплектации Luxe значатся 18-дюймовые колеса, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, телематика Kia Connect, передний парктроник.

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Kia Sportage Prestige – это камеры кругового обзора, мультимедиа с экраном диагональю 12,3 дюйма, расширенный функционал Kia Connect, системы контроля «слепых» зон и предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом. У версии Style есть 19-дюймовые диски, проекционные светодиодные фары, виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма и беспроводная зарядка для смартфона, плюс у этого исполнения также «внедорожный» дизайн.

Кросс в исполнении X-Line имеет панорамную крышу с люком, передние кресла с вентиляцией, подрулевые лепестки переключения передач. Наконец, топ-версия X-Line+ — это еще адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предотвращения столкновения при повороте на перекрестке и удержания в полосе движения, система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом.

