Новый Kia Sportage для России: известны все цены

В родной Корее Kia Sportage пятой генерации с заводским индексом NQ5 дебютировал еще летом 2021-го. Нашу версию анонсировали под конец прошлого года, причем тогда же назвали цену комплектации Comfort, которая, как тогда считали в компании, должна была стать одной из самых ходовых. В феврале 2022-го, всего за несколько дней до начала всем известных событий, объявили о старте сборки нового Sportage на калининградском «Автоторе». Но затем Kia, как и многие другие бренды, поставила на «паузу» свою деятельность в РФ. И вот на российском сайте опубликован полный – и уже новый – прайс-лист «пятого» кросса: видимо, Kia решила распродать паркетники, которые успели произвести. Отметим, официального пресс-релиза о старте продаж на момент публикации новости не было.
У нас представлен «растянутый» SUV – как в Корее, Штатах и Австралии. Впрочем, салон все равно строго пятиместный. Длина такого Kia Sportage равна 4660 мм, расстояние между осями – 2755 мм. У длиннобазного кросса имеются дополнительные окошки в задних стойках, в отличие от «короткой» модели, адресованной в основном европейцам (длина – 4515 мм, колесная база – 2680 мм). Кроме того, россиянам предложена «внедорожная» модификация X-Line, ее особенности – более внушительные бамперы и полноценные рейлинги на крыше.
В России новый кроссовер доступен с двумя бензиновыми «атмосферниками»: это четырехцилиндровые 2.0 (150 л.с., 192 Нм) с распределенным впрыском и 2.5 (190 л.с., 242 Нм) с комбинированным впрыском, оба способны «питаться» АИ-92. Базовому мотору положены шестиступенчатые «механика» или «автомат», с ним Sportage может быть как с передним, так и с полным приводом. Старший движок сочетается с 8АКП, с ним «кореец» исключительно полноприводный.
Цены, разумеется, выросли: если в конце прошлого года за вторую по старшинству комплектацию Comfort планировали просить от 2 329 900 рублей, то теперь это исполнение стоит от 2 949 900 рублей. Базовый же паркетник стоит от 2 849 900 рублей. Ну и не забываем про возможные «накрутки» дилеров.
Комплектации и цены Kia Sportage нового поколения
|
Комплектация
|
2.0 MPI (150 л.с.), 6МT, 2WD
|
2.0 MPI (150 л.с.), 6AT, 2WD
|
2.0 MPI (150 л.с.), 6МT, 4WD
|
2.0 MPI (150 л.с.), 6AT, 4WD
|
2.5 GDI (190 л.с.), 8AT, 4WD
|
Classic
|
2 849 900 р.
|
2 949 900 р.
|
-
|
-
|
-
|
Comfort
|
-
|
3 029 900 р.
|
3 069 900 р.
|
3 129 900 р.
|
-
|
Luxe
|
-
|
3 124 900 р.
|
-
|
3 224 900 р.
|
3 464 900 р.
|
Prestige
|
-
|
-
|
-
|
3 414 900 р.
|
3 654 900 р.
|
Style
|
-
|
-
|
-
|
3 609 900 р.
|
3 849 900 р.
|
X-Line
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 939 900 р.
|
X-Line+
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 039 900 р.
Все новые Sportage по умолчанию имеют светодиодные ходовые огни, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, систему курсовой устойчивости, систему ЭРА-Глонасс, дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда и подогрев передних сидений. Самая дешевая версия Classic – это еще 17-дюймовые колеса, рефлекторные светодиодные фары, кондиционер (у машин с «автоматом» — двухзонный климат-контроль), мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном и камера заднего вида. Начиная с исполнения Comfort появляются обогрев форсунок омывателя лобового стекла, подогрев рулевого колеса и задних сидений, задний парктроник. В арсенале комплектации Luxe значатся 18-дюймовые колеса, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, телематика Kia Connect, передний парктроник.
Kia Sportage Prestige – это камеры кругового обзора, мультимедиа с экраном диагональю 12,3 дюйма, расширенный функционал Kia Connect, системы контроля «слепых» зон и предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом. У версии Style есть 19-дюймовые диски, проекционные светодиодные фары, виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма и беспроводная зарядка для смартфона, плюс у этого исполнения также «внедорожный» дизайн.
Кросс в исполнении X-Line имеет панорамную крышу с люком, передние кресла с вентиляцией, подрулевые лепестки переключения передач. Наконец, топ-версия X-Line+ — это еще адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предотвращения столкновения при повороте на перекрестке и удержания в полосе движения, система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом.
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