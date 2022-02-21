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Кроссовер Kia Sportage нового поколения «прописался» в России

21.02.2022 794 0 3

На нашем рынке паркетник предложат с двумя «атмосферниками» на выбор. А еще у модели будет «внедорожная» версия.

 

В родной Корее Kia Sportage пятой генерации с заводским индексом NQ5 дебютировал еще минувшим летом, а российскую версию анонсировали под конец 2021 года, причем тогда же огласили цену комплектации Comfort, которая, как считают в компании, у нас станет одной из самых ходовых. Теперь же объявлено о начале производства машин для РФ: крупноузловая «отверточная» сборка «пятого» кросса ведется на калининградском «Атоторе» (там же был «прописан» предшественник с индексом QL). Кроме того, в местном офисе Kia уточнили сроки полноценной премьеры – второй квартал 2022-го.

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Напомним, россиянам будет доступен «растянутый» новый Sportage – как в Корее, Штатах и Австралии. Хотя салон все равно строго пятиместный. Длина нашего паркетника составляет 4660 мм, расстояние между осями – 2755 мм. У длиннобазного SUV имеются дополнительные окошки в задних стойках, в отличие от «короткой» модели, адресованной в основном европейцам (длина – 4515 мм, колесная база – 2680 мм). Для сравнения, габариты предыдущего Kia Sportage – 4485 и 2670 мм соответственно. Ну и еще добавим, что в РФ у нового паркетника будет «внедорожная» модификация, среди ее особенностей – более внушительные  бамперы и полноценные рейлингами на крыше. Имя этого исполнения пока не раскрыто, впрочем, скорее всего, как и в некоторых других странах, у нас такой вариант будет называться X Line.

Судя по бамперу, это та самая «внедорожная» версия

В России для кроссовера предусмотрено два бензиновых «атмосферника», которые знакомы нам по родственному Hyundai Tucson: это четырехцилиндровые G4NL 2.0 (150 л.с., 192 Нм) с распределенным впрыском и G4KN 2.5 (190 л.с., 242 Нм) с комбинированным впрыском, оба способны «питаться» АИ-92. Базовому мотору положены шестиступенчатые «механика» или «автомат», с ним Sportage может быть как с передним, так и с полным приводом. Старший движок сочетается с 8АКП, с ним «кореец» исключительно полноприводный.

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Пока известно о наполнении только одной версии, упомянутой выше Comfort (2.0, 6АКП, 2WD). Такой новый Sportage имеет светодиодную оптику, 17-дюймовые колеса, задний парктроник, мультимедиа-систему с 8-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль и пакет «Теплые опции» (подогрев форсунок стеклоомывателя, обогрев руля, передних и задних сидений, дополнительный электрический отопитель салона). В предыдущем официальном релизе цена этой комплектации была от 2 329 900 рублей, но не исключено, что к старту «живых» продаж прайс-лист все же перепишут. К слову, прежний Kia Sportage в исполнении Comfort сегодня по прайсу стоит от  2 149 900 рублей (2022 года выпуска).

Между тем, как ранее сообщал Kolesa.ru, с 2023 года Sportage может переехать с «Автотора» на другую площадку: речь идет о бывшем заводе GM в Шушарах, который приобрел концерн Hyundai.

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