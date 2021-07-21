Kia Sportage нового поколения: раскрыты «простые» версии и гибрид

Свежий кроссовер пока доступен только на домашнем рынке, там он предложен с бензиновым и дизельным моторами, а также с гибридной установкой без возможности подзарядки от электросети. До России новый SUV доберется в следующем году.

Пару недель назад компания Kia раскрыла характеристики паркетника Sportage пятой генерации, предназначенного для Кореи, тогда же там открыли прием заказов. Теперь на родине марки начались «живые» продажи, вдобавок опубликованы новые фото, включая картинки «простых» версий, ведь для мировой премьеры выбрали, разумеется, дорогие исполнения. А еще стали известны подробности о гибридном Sportage HEV, который прежде был лишь упомянут. Кстати, на домашнем рынке «пятый» кросс стартовал вполне неплохо: на данный момент собрано свыше 22 000 предварительных заявок, причем более 16 000 из них оформили в первый же день (6 июля).

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Напомним, новый Sportage построен на платформе N3 (McPherson спереди и многорычажка сзади), которая также лежит в основе последнего Hyundai Tucson. Длина модели Kia для Кореи составляет 4660 мм (у предшественника – 4485 мм), колесная база – 2755 мм (было 2670 мм), объем багажника – 637 литров (на 134 литра больше, чем у предыдущего SUV). Позже появится «короткая» версия, адресованная, прежде всего, Европе (Hyundai так же поступила с Tucson). Наряду со стандартным вариантом (если такое слово вообще применимо для «пятого» Sportage) корейцы еще могут выбрать исполнение Gravity (в других странах это будет X-Line), его особенности – более внушительные бамперы, полноценные рейлинги на крыше и своя радиаторная решетка.



Новый Kia Sportage Gravity 1 / 3 Новый Kia Sportage Gravity 2 / 3 Новый Kia Sportage Gravity 3 / 3

На родине паркетник доступен с двумя моторами на выбор, они такие же, как у местного Туссана: бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI (180 л.с., 265 Нм) и турбодизель R2.0 (186 л.с., 417 Нм), оба из семейства Smartstream. Первый мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, дизелю положен классический восьмиступенчатый «автомат». Привод – передний или полный. Гибридный Sportage HEV (без возможности зарядки от электросети) имеет 1.6 T-GDI и 60-сильный электромотор, встроенный в шестиступенчатый «автомат», совокупная отдача – 230 л.с. (у родственного кросса Хёндэ аналогичная установка). Глобальному SUV еще обещана подзаряжаемая гибридная версия PHEV, но такой Sportage пока не представлен.



Базовый новый Kia Sportage 1 / 4 Базовый новый Kia Sportage 2 / 4 Базовый новый Kia Sportage 3 / 4 Базовый новый Kia Sportage 4 / 4

Как мы упомянули выше, прежде Kia показала салон лишь топового кросса, такая модель получила изогнутое «табло», то есть объединенные между собой виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), сенсорный же блок управления климат-контролем. А вот базовый Sportage имеет аналоговые приборы с дисплеем на 4,2 дюйма, «магнитолу» с монохромным экранчиком и обычный кондиционер. В «средней» комплектации идут мультимедиа-система с 8-дюймовым дисплеем и «климат» с небольшим экраном, физическими кнопками и шайбами.



Средняя комплектация 1 / 2 Средняя комплектация 2 / 2

«В базе» также есть светодиодная головная оптика, 17-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, система автоторможения и круиз-контроль. Дорогим версиям положены светодиодные фары проекционного типа, 19-дюймовые диски (у «промежуточных» вариантов 18-дюймовые), использующий данные навигатора адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по магистрали и множество других помощников. За доплату можно заказать адаптивную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами, а у гибрида есть система электронного рулевого управления E-Handling, которая призвана улучшить маневренность и стабильность при входе в повороты и на выходе из них.



Новый Kia Sportage HEV 1 / 4 Новый Kia Sportage HEV 2 / 4 Новый Kia Sportage HEV 3 / 4 Новый Kia Sportage HEV 4 / 4

Европейский Kia Sportage нового поколения рассекретят в сентябре, не исключено, что в некоторых странах «пятый» кросс появится еще до конца текущего года. Но россиянам придется подождать – до нас модель доберется в первой половине 2022-го.

