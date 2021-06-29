По итогам 2020 года Туссан – четвёртый по популярности в сегменте компактных кроссоверов после Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. Если считать вместе с формально субкомпактным Renault Duster, то – пятый. Вылетит ли корейский кросс из топ-5 по результатам 2021 года? Думаю, что нет, скорее напротив – поднимется выше, хотя цены заметно выросли, а продажи только-только стартуют. И вот почему.

Интересно наблюдать за полетом дизайнерской мысли Hyundai. Эксперименты бросают корейцев из крайности в крайность – сравните Palisade, Santa Fe, Creta и Tucson: такое впечатление, что их рисовали абсолютно разные дизайн-студии, не придерживающиеся единой стилистической канвы. О вкусах, конечно, не спорят, хотя как по мне, то Tucson, удивительно мало отличающийся от прошлогоднего концепта Vision T, – самый гармоничный из этой компании пришельцев.



Вживую четырехъярусные ходовые огни, спрятанные в решетку радиатора, Z-образные выштамповки на боках, граненые колесные арки и объединенные горизонтальной светодиодной полосой клыки задних фонарей смотрятся еще круче, чем на фото. Помяните мое слово – этот дизайн будет актуален и через пять лет.



Абсолютно и безоговорочно правильное решение российского офиса – привезти в Россию машину с удлиненной колесной базой и отказаться от стандартной, доступной на европейских рынках. Так что в сравнении с предшественницей новый Tucson вытянулся в длину на 150 мм, а колесная база приросла на 85 мм. Неудивительно, что на втором ряду заметно просторнее, и я при росте 180 см спокойно усаживаюсь «сам за собой».

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Вообще, с точки зрения практичности немало хороших новостей. Например, объем багажника (под полом которого лежит полноразмерная запаска) вырос на 51 л до солидных 539 л. Пятая дверь – с электроприводом, причем вы можете запрограммировать не только высоту подъема крышки багажника, но и скорость ее открытия. Пороги полностью закрыты дверьми, так что в грязную погоду джинсы не разукрасите. Отдельный плюс в карму за вентиляцию передних сидений и за хитрый режим кондиционирования салона.

На тест-драйв выкатили самую дорогую версию Visioner, и интерьер тут, естественно, самый вкусный. Речь не только про отделку передней панели и дверных карт тканью и хромом и возможность выбрать натуральную и искусственную кожу на сиденьях в черной, светло-серой, коричневой или темно-синей гамме.

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Перед глазами планшет панели приборов диагональю 10,25 дюймов и аналогичный по размеру тачскрин на центральной консоли, под которым расположились сенсорные кнопки блока климат-контроля. Признаться, я не большой поклонник сенсоров и сложносочиненных цифровых меню, но в данном случае разобраться с функционалом было очень просто. Ну а если все это не по душе – милости прошу в базовый Tucson: тут обычные приборы Supervision с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и традиционный рычаг управления трансмиссией вместо кнопочного блока. Но даже в таком «бедном» исполнении салон гораздо интереснее и дороже, чем в предшественнице.

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За что я бы точно доплатил, так это за телематический сервис Bluelink, доступный со второй комплектации Family. Ставь приложение на смартфон, запускай мотор дистанционно и контролируй машину в режиме 24/7. Если кто-то откроет дверь или заведет двигатель, то на смартфон прилетит push-уведомление. Можно запрограммировать из дома и другие приятные функции.

Bluelink работает и в связке с навигацией: подтягивает в режиме реального времени информацию о пробках и расчетном времени прибытия, находит парковки и АЗС. Еще одна классная функция – отправка пункта назначения из смартфона в бортовую навигацию, так что не придется возиться с введением адреса непосредственно в машине. А чтобы в ваших персональных данных не копались во время обслуживания или мойки, предусмотрительно предложен режим Valet: мультимедиа и доступ к личным данным будут заблокированы, а владелец продолжит контролировать местоположение машины, скорость и время работы двигателя.

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Кстати, ребята из Hyundai живо интересовались, какие еще возможности мы бы хотели увидеть в Bluelink в будущем. Мой вариант: почему бы не организовать дистанционную активацию камер кругового обзора? Оценить ситуацию вокруг машины, «навестить» лишний раз! Появится ли такая вкладка в приложении, конечно, большой вопрос. А вот то, что Bluelink в том или ином виде придет на другие модели концерна, включая Genesis – факт. В ближайшее время его предложат на Крете, а потом и на новом Солярисе. Здорово? Еще бы! Вот только в Hyundai невзначай оговариваются: сервисы Bluelink будут бесплатными в первые три года после покупки. Что потом? Скорее всего, платная подписка.



За всеми этими электронными пирогами забываешь, что машина призвана в первую очередь ездить. И получается это у Туссана недурно. К нам прибыли три варианта моторов: бензиновые Smartstream G2.0 и G2.5GDI мощностью 150 и 190 л.с., а также 2-литровый дизель D2.0 о 186 л.с. Хотя Hyundai и анонсирует моторы как «новые», речь идет о точечных улучшениях. Так, в начальном моторе в системе охлаждения установлен электронноуправляемый термостат и оптимизирован привод управления фазами газораспределения, у 190-сильного агрегата выпускной коллектор интегрирован в головку блока цилиндров и изменена циркуляция охлаждающей жидкости. Дизель с алюминиевым блоком получил новый ТНВД с давлением 2200 бар, распределительные и балансирные валы с игольчатыми подшипниками для снижения потерь на трение. Все это, конечно же, ради уменьшения расхода топлива.К сожалению, опробовать в деле младший мотор не удалось, хотя именно он и будет делать модели кассу. Этот двигатель агрегатируется с 6-ступенчатыми механикой или автоматом, и только такой Tucson может быть переднеприводным. Что до двух старших моторов, то они сочетаются только с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом HTRAC.



По прилету на тест-драйв в Екатеринбург мы с коллегой прыгнули в один из десятка Туссанов и только спустя десять минут осознали, что едем на дизеле! На парковке в аэропорту шум заведенного мотора заглушил внешний фон, а в салоне характерного стрёкота и вибраций практически не ощущается. Мотор классно сочетается с автоматом. Уверенная тяга практически с холостых оборотов и выход на максимальную мощность к 4000 об/мин плюс мелко нарезанные восемь ступеней коробки позволяют уверенно выходить на обгоны.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 По прилету на тест-драйв в Екатеринбург мы с коллегой прыгнули в один из десятка Туссанов и только спустя десять минут осознали, что едем на дизеле! На парковке в аэропорту шум заведенного мотора заглушил внешний фон, а в салоне характерного стрёкота и вибраций практически не ощущается. Мотор классно сочетается с автоматом. Уверенная тяга практически с холостых оборотов и выход на максимальную мощность к 4000 об/мин плюс мелко нарезанные восемь ступеней коробки позволяют уверенно выходить на обгоны. Бензиновый 2,5, несмотря на близкую мощность и те же заявленные 9,4 секунды до сотни, отдыхает! Мотор уступает в крутящем моменте солидные 174 Ньютон-метра (416 против 242 Нм), да и максимум достигается лишь к 4000 об/мин. В результате шума больше, а толку… субъективно дизельная машина быстрее, и это ощущение подкрепляет замер, пускай и телефоном. По результатам нескольких заездов дизельный Tucson стабильно привозил бензиновой машине 1,5 секунды в спурте до сотни, а уж про эластичность на средних оборотах и ускорение с городских скоростей и говорить нечего. Добавьте сюда средний заявленный расход тяжелого топлива в 6,3 л против 7,6 бензина, и вывод напрашивается сам собой. Впрочем, этот вывод сделан без учета прайс-листа, а он легко вносит коррективы. Дизельный Tucson обойдется минимум в 2 519 000 рублей и стоит на ступеньку выше в иерархии комплектаций, тогда как бензиновый 2,5 можно купить за 2 269 000 целковых.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8 Под занавес теста пролил хороший дождь, и участок бездорожья по маршруту развезло так, что ахнули даже организаторы. Самое время попробовать в деле полный привод с многодисковой муфтой Magna в приводе задних колес и системой Multi-Terrain Control с предустановками «Грязь», «Песок» и «Снег». Конечно, иллюзий я не строю: дорожный просвет в 181 мм и удлинившийся на 80 мм задний свес плюс стандартно для класса недлинноходная подвеска – не спутники в грязи. Но поставленную задачу Tucson решает – по грунтовке средней тяжести до цивилизации вывозит.

Если любите прохватить в раллийном режиме с отключенной системой стабилизации, то Tucson это позволяет, только в грязи нужно выбрать не соответствующий режим, а выставить «Песок». Одним словом, основным препятствием вне дорог становится именно «геометрия» и боязнь оторвать что-то в грязи.









