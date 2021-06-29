Интересно наблюдать за полетом дизайнерской мысли Hyundai. Эксперименты бросают корейцев из крайности в крайность – сравните Palisade, Santa Fe, Creta и Tucson: такое впечатление, что их рисовали абсолютно разные дизайн-студии, не придерживающиеся единой стилистической канвы. О вкусах, конечно, не спорят, хотя как по мне, то Tucson, удивительно мало отличающийся от прошлогоднего концепта Vision T, – самый гармоничный из этой компании пришельцев.
Вживую четырехъярусные ходовые огни, спрятанные в решетку радиатора, Z-образные выштамповки на боках, граненые колесные арки и объединенные горизонтальной светодиодной полосой клыки задних фонарей смотрятся еще круче, чем на фото. Помяните мое слово – этот дизайн будет актуален и через пять лет.
Абсолютно и безоговорочно правильное решение российского офиса – привезти в Россию машину с удлиненной колесной базой и отказаться от стандартной, доступной на европейских рынках. Так что в сравнении с предшественницей новый Tucson вытянулся в длину на 150 мм, а колесная база приросла на 85 мм. Неудивительно, что на втором ряду заметно просторнее, и я при росте 180 см спокойно усаживаюсь «сам за собой».
Вообще, с точки зрения практичности немало хороших новостей. Например, объем багажника (под полом которого лежит полноразмерная запаска) вырос на 51 л до солидных 539 л. Пятая дверь – с электроприводом, причем вы можете запрограммировать не только высоту подъема крышки багажника, но и скорость ее открытия. Пороги полностью закрыты дверьми, так что в грязную погоду джинсы не разукрасите. Отдельный плюс в карму за вентиляцию передних сидений и за хитрый режим кондиционирования салона.
На тест-драйв выкатили самую дорогую версию Visioner, и интерьер тут, естественно, самый вкусный. Речь не только про отделку передней панели и дверных карт тканью и хромом и возможность выбрать натуральную и искусственную кожу на сиденьях в черной, светло-серой, коричневой или темно-синей гамме.
Перед глазами планшет панели приборов диагональю 10,25 дюймов и аналогичный по размеру тачскрин на центральной консоли, под которым расположились сенсорные кнопки блока климат-контроля. Признаться, я не большой поклонник сенсоров и сложносочиненных цифровых меню, но в данном случае разобраться с функционалом было очень просто. Ну а если все это не по душе – милости прошу в базовый Tucson: тут обычные приборы Supervision с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и традиционный рычаг управления трансмиссией вместо кнопочного блока. Но даже в таком «бедном» исполнении салон гораздо интереснее и дороже, чем в предшественнице.
За что я бы точно доплатил, так это за телематический сервис Bluelink, доступный со второй комплектации Family. Ставь приложение на смартфон, запускай мотор дистанционно и контролируй машину в режиме 24/7. Если кто-то откроет дверь или заведет двигатель, то на смартфон прилетит push-уведомление. Можно запрограммировать из дома и другие приятные функции.
Bluelink работает и в связке с навигацией: подтягивает в режиме реального времени информацию о пробках и расчетном времени прибытия, находит парковки и АЗС. Еще одна классная функция – отправка пункта назначения из смартфона в бортовую навигацию, так что не придется возиться с введением адреса непосредственно в машине. А чтобы в ваших персональных данных не копались во время обслуживания или мойки, предусмотрительно предложен режим Valet: мультимедиа и доступ к личным данным будут заблокированы, а владелец продолжит контролировать местоположение машины, скорость и время работы двигателя.
Кстати, ребята из Hyundai живо интересовались, какие еще возможности мы бы хотели увидеть в Bluelink в будущем. Мой вариант: почему бы не организовать дистанционную активацию камер кругового обзора? Оценить ситуацию вокруг машины, «навестить» лишний раз! Появится ли такая вкладка в приложении, конечно, большой вопрос. А вот то, что Bluelink в том или ином виде придет на другие модели концерна, включая Genesis – факт. В ближайшее время его предложат на Крете, а потом и на новом Солярисе. Здорово? Еще бы! Вот только в Hyundai невзначай оговариваются: сервисы Bluelink будут бесплатными в первые три года после покупки. Что потом? Скорее всего, платная подписка.
По прилету на тест-драйв в Екатеринбург мы с коллегой прыгнули в один из десятка Туссанов и только спустя десять минут осознали, что едем на дизеле! На парковке в аэропорту шум заведенного мотора заглушил внешний фон, а в салоне характерного стрёкота и вибраций практически не ощущается. Мотор классно сочетается с автоматом. Уверенная тяга практически с холостых оборотов и выход на максимальную мощность к 4000 об/мин плюс мелко нарезанные восемь ступеней коробки позволяют уверенно выходить на обгоны.
Бензиновый 2,5, несмотря на близкую мощность и те же заявленные 9,4 секунды до сотни, отдыхает! Мотор уступает в крутящем моменте солидные 174 Ньютон-метра (416 против 242 Нм), да и максимум достигается лишь к 4000 об/мин. В результате шума больше, а толку… субъективно дизельная машина быстрее, и это ощущение подкрепляет замер, пускай и телефоном. По результатам нескольких заездов дизельный Tucson стабильно привозил бензиновой машине 1,5 секунды в спурте до сотни, а уж про эластичность на средних оборотах и ускорение с городских скоростей и говорить нечего. Добавьте сюда средний заявленный расход тяжелого топлива в 6,3 л против 7,6 бензина, и вывод напрашивается сам собой. Впрочем, этот вывод сделан без учета прайс-листа, а он легко вносит коррективы. Дизельный Tucson обойдется минимум в 2 519 000 рублей и стоит на ступеньку выше в иерархии комплектаций, тогда как бензиновый 2,5 можно купить за 2 269 000 целковых.
Еще по многочисленным просьбам клиентов остановились на резине с высоким профилем – на наших машинах стояли шины 235/60R18 (допускаются также размерности 235/65R17 и 235/55R19). И Tucson поехал совсем иначе! Поймать пробой можно лишь при совершенно оголтелом штурме ям. Если же ехать осмотрительно, то получаешь настоящий кайф от беззвучной отработки неровностей и обволакивающего породистого демпфирования.
Управляемость? Все очень неплохо: достаточное реактивное действие на руле, изменяемое с выбором режимов движения Drive Mode Select и предустановками Eco, Comfort, Smart и Sport; спокойное и прогнозируемое скольжение в пределе – никакой резкости и пугающего отклика. Да, Volkswagen Tiguan точнее в ходовых поворотах и чуть меньше «дышит» на продольных асфальтовых волнах, но если во главе угла плавность хода, то я голосую за Tucson.
Что же в сухом остатке? Да, Tucson заметно подорожал. Базовая переднеприводная машина на ручке стоит 1 869 000 рублей, за полный привод придется отдать минимум 2 059 000 рублей, автомат поднимет планку еще на сто тысяч, а самые приятные из опций входят в комплектации от Lifestyle и выше. А это уже… барабанная дробь! – диапазон в 2 169 000-2 999 000 кровно заработанных. Дорого? Еще бы. Но и Tucson совсем другой. Повзрослевший, обросший жирком высоких технологий в лице комплекса систем безопасности Smartsense, включающего адаптивный круиз-контроль, автоматическую парковку и ассистентов удержания в полосе, автоторможения, дистанционную парковку и многое другое. И вы удивитесь: первая партия машин в топовой версии Visioner уже раскуплена. А покупатель, как известно, всегда прав.
|Количество мест
|5
|Габаритные размеры: длина / ширина / высота / колесная база, мм
|4630 / 1865 / 1665 / 2755
|Минимальный дорожный просвет, мм
|181
|Объем багажника, л (VDA)
|539-582 / 860-1903 (со сложенными спинками задних сидений)
|Двигатели
|Smartstream D2.0
|Smartstream G2.0
|Smartstream G2.5 GDi
|Тип
|дизельный
|бензиновый, с распределенным впрыском
бензиновый, комплексная
система питания с совмещенными
распределенным и непосредственным впрыском топлива
|Объем, см3
|1998
|1999
|2497
|Максимальная мощность, кВт при об/мин
|137 / 4000
|110 / 6200
|139,7 / 6100
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|186 / 4000
|149,6 / 6200
|190 / 6100
|Максимальный момент, Nm при об/мин
|416 / 2000-2750
|192 / 4500
|242,2 / 4000
|Тип топлива
|дизельное топливо
|бензин, АИ-92 и выше
|Топливный бак, л
|54
|Подвеска: передняя / задняя
|независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|Тормозные механизмы: передние / задние
|дисковые / дисковые
|Рулевое управление
|Тип
|с электроусилителем, реечная передача
|Кол-во поворотов до упора
|2,41
|Минимальный радиус поворота, м
|5,9 ± 0,2
|Шины
|235/65R17 104H; 235/60R18 103H; 235/55R19 101H
|Динамические характеристики
|Трансмиссия
|8AT
|6MT
|6AT
|8АТ
|Тип привода
|полный
|передний
|полный
|передний
|полный
|полный
|Время разгона до 100 км/ч,
сек
|9,4
|10,8
|11,1
|11,1
|11,6
|9,4
|Максимальная скорость,
км/ч
|201
|184
|181
|197
|Расход топлива: городской /
загородный / смешанный циклы л/100 км
|7,7 / 5,4 / 6,3
|9,9 / 6,5 / 7,7
|10,2 / 6,8 / 8,1
|11,0 / 6,5 / 8,1
|11,5 / 6,7 / 8,4
|9,7 / 6,3 / 7,6
|Снаряженная / полная масса,
кг (min-max)
|1745-1886 / 2290
|1505- 1707 / 2025-2110
|1627-1768 / 2175
|Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг
|750
|Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг
|1900
|1900
|1900
|1900
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