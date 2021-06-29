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  • Контроль со смартфона, вентиляция сидений и идеальная подвеска: тест нового Hyundai Tucson

Контроль со смартфона, вентиляция сидений и идеальная подвеска: тест нового Hyundai Tucson

29.06.2021 207 0 0

По итогам 2020 года Туссан – четвёртый по популярности в сегменте компактных кроссоверов после Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. Если считать вместе с формально субкомпактным Renault Duster, то – пятый. Вылетит ли корейский кросс из топ-5 по результатам 2021 года? Думаю, что нет, скорее напротив – поднимется выше, хотя цены заметно выросли, а продажи только-только стартуют. И вот почему.

 

Интересно наблюдать за полетом дизайнерской мысли Hyundai. Эксперименты бросают корейцев из крайности в крайность – сравните Palisade, Santa Fe, Creta и Tucson: такое впечатление, что их рисовали абсолютно разные дизайн-студии, не придерживающиеся единой стилистической канвы. О вкусах, конечно, не спорят, хотя как по мне, то Tucson, удивительно мало отличающийся от прошлогоднего концепта Vision T, – самый гармоничный из этой компании пришельцев.

Вживую четырехъярусные ходовые огни, спрятанные в решетку радиатора, Z-образные выштамповки на боках, граненые колесные арки и объединенные горизонтальной светодиодной полосой клыки задних фонарей смотрятся еще круче, чем на фото. Помяните мое слово – этот дизайн будет актуален и через пять лет.  

Абсолютно и безоговорочно правильное решение российского офиса – привезти в Россию машину с удлиненной колесной базой и отказаться от стандартной, доступной на европейских рынках. Так что в сравнении с предшественницей новый Tucson вытянулся в длину на 150 мм, а колесная база приросла на 85 мм. Неудивительно, что на втором ряду заметно просторнее, и я при росте 180 см спокойно усаживаюсь «сам за собой».

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Вообще, с точки зрения практичности немало хороших новостей. Например, объем багажника (под полом которого лежит полноразмерная запаска) вырос на 51 л до солидных 539 л. Пятая дверь – с электроприводом, причем вы можете запрограммировать не только высоту подъема крышки багажника, но и скорость ее открытия. Пороги полностью закрыты дверьми, так что в грязную погоду джинсы не разукрасите. Отдельный плюс в карму за вентиляцию передних сидений и за хитрый режим кондиционирования салона.

На тест-драйв выкатили самую дорогую версию Visioner, и интерьер тут, естественно, самый вкусный. Речь не только про отделку передней панели и дверных карт тканью и хромом и возможность выбрать натуральную и искусственную кожу на сиденьях в черной, светло-серой, коричневой или темно-синей гамме.

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Перед глазами планшет панели приборов диагональю 10,25 дюймов и аналогичный по размеру тачскрин на центральной консоли, под которым расположились сенсорные кнопки блока климат-контроля. Признаться, я не большой поклонник сенсоров и сложносочиненных цифровых меню, но в данном случае разобраться с функционалом было очень просто. Ну а если все это не по душе – милости прошу в базовый Tucson: тут обычные приборы Supervision с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и традиционный рычаг управления трансмиссией вместо кнопочного блока. Но даже в таком «бедном» исполнении салон гораздо интереснее и дороже, чем в предшественнице.

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За что я бы точно доплатил, так это за телематический сервис Bluelink, доступный со второй комплектации Family. Ставь приложение на смартфон, запускай мотор дистанционно и контролируй машину в режиме 24/7. Если кто-то откроет дверь или заведет двигатель, то на смартфон прилетит push-уведомление. Можно запрограммировать из дома и другие приятные функции.

Bluelink работает и в связке с навигацией: подтягивает в режиме реального времени информацию о пробках и расчетном времени прибытия, находит парковки и АЗС. Еще одна классная функция – отправка пункта назначения из смартфона в бортовую навигацию, так что не придется возиться с введением адреса непосредственно в машине. А чтобы в ваших персональных данных не копались во время обслуживания или мойки, предусмотрительно предложен режим Valet: мультимедиа и доступ к личным данным будут заблокированы, а владелец продолжит контролировать местоположение машины, скорость и время работы двигателя.

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Кстати, ребята из Hyundai живо интересовались, какие еще возможности мы бы хотели увидеть в Bluelink в будущем. Мой вариант: почему бы не организовать дистанционную активацию камер кругового обзора? Оценить ситуацию вокруг машины, «навестить» лишний раз! Появится ли такая вкладка в приложении, конечно, большой вопрос. А вот то, что Bluelink в том или ином виде придет на другие модели концерна, включая Genesis – факт. В ближайшее время его предложат на Крете, а потом и на новом Солярисе. Здорово? Еще бы! Вот только в Hyundai невзначай оговариваются: сервисы Bluelink будут бесплатными в первые три года после покупки. Что потом? Скорее всего, платная подписка.

За всеми этими электронными пирогами забываешь, что машина призвана в первую очередь ездить. И получается это у Туссана недурно. К нам прибыли три варианта моторов: бензиновые Smartstream G2.0 и G2.5GDI мощностью 150 и 190 л.с., а также 2-литровый дизель D2.0 о 186 л.с. Хотя Hyundai и анонсирует моторы как «новые», речь идет о точечных улучшениях. Так, в начальном моторе в системе охлаждения установлен электронноуправляемый термостат и оптимизирован привод управления фазами газораспределения, у 190-сильного агрегата выпускной коллектор интегрирован в головку блока цилиндров и изменена циркуляция охлаждающей жидкости. Дизель с алюминиевым блоком получил новый ТНВД с давлением 2200 бар, распределительные и балансирные валы с игольчатыми подшипниками для снижения потерь на трение. Все это, конечно же, ради уменьшения расхода топлива.
К сожалению, опробовать в деле младший мотор не удалось, хотя именно он и будет делать модели кассу. Этот двигатель агрегатируется с 6-ступенчатыми механикой или автоматом, и только такой Tucson может быть переднеприводным. Что до двух старших моторов, то они сочетаются только с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом HTRAC.
 
По прилету на тест-драйв в Екатеринбург мы с коллегой прыгнули в один из десятка Туссанов и только спустя десять минут осознали, что едем на дизеле! На парковке в аэропорту шум заведенного мотора заглушил внешний фон, а в салоне характерного стрёкота и вибраций практически не ощущается. Мотор классно сочетается с автоматом. Уверенная тяга практически с холостых оборотов и выход на максимальную мощность к 4000 об/мин плюс мелко нарезанные восемь ступеней коробки позволяют уверенно выходить на обгоны.
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Бензиновый 2,5, несмотря на близкую мощность и те же заявленные 9,4 секунды до сотни, отдыхает! Мотор уступает в крутящем моменте солидные 174 Ньютон-метра (416 против 242 Нм), да и максимум достигается лишь к 4000 об/мин. В результате шума больше, а толку… субъективно дизельная машина быстрее, и это ощущение подкрепляет замер, пускай и телефоном. По результатам нескольких заездов дизельный Tucson стабильно привозил бензиновой машине 1,5 секунды в спурте до сотни, а уж про эластичность на средних оборотах и ускорение с городских скоростей и говорить нечего. Добавьте сюда средний заявленный расход тяжелого топлива в 6,3 л против 7,6 бензина, и вывод напрашивается сам собой. Впрочем, этот вывод сделан без учета прайс-листа, а он легко вносит коррективы. Дизельный Tucson обойдется минимум в 2 519 000 рублей и стоит на ступеньку выше в иерархии комплектаций, тогда как бензиновый 2,5 можно купить за 2 269 000 целковых.

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Под занавес теста пролил хороший дождь, и участок бездорожья по маршруту развезло так, что ахнули даже организаторы. Самое время попробовать в деле полный привод с многодисковой муфтой Magna в приводе задних колес и системой Multi-Terrain Control с предустановками «Грязь», «Песок» и «Снег». Конечно, иллюзий я не строю: дорожный просвет в 181 мм и удлинившийся на 80 мм задний свес плюс стандартно для класса недлинноходная подвеска – не спутники в грязи. Но поставленную задачу Tucson решает – по грунтовке средней тяжести до цивилизации вывозит. 
Если любите прохватить в раллийном режиме с отключенной системой стабилизации, то Tucson это позволяет, только в грязи нужно выбрать не соответствующий режим, а выставить «Песок». Одним словом, основным препятствием вне дорог становится именно «геометрия» и боязнь оторвать что-то в грязи. 


Самое же приятное и неожиданное открытие для меня – подвеска. Здесь, как и прежде, McPherson спереди и многрычажка сзади, но доточенные: увеличена длина рычагов поворотных кулаков и снижены ударные шумы благодаря пересмотренной конструкции штоков амортизаторов. Ещё в презентации были упомянуты «наклонные опорные подшипники стоек» без подробностей – можно предположить, что увеличены углы установки амортизаторов относительно кузова. Так или иначе, но доработки приносят результат.
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Еще по многочисленным просьбам клиентов остановились на резине с высоким профилем – на наших машинах стояли шины 235/60R18 (допускаются также размерности 235/65R17 и 235/55R19). И Tucson поехал совсем иначе! Поймать пробой можно лишь при совершенно оголтелом штурме ям. Если же ехать осмотрительно, то получаешь настоящий кайф от беззвучной отработки неровностей и обволакивающего породистого демпфирования.

Управляемость? Все очень неплохо: достаточное реактивное действие на руле, изменяемое с выбором режимов движения Drive Mode Select и предустановками Eco, Comfort, Smart и Sport; спокойное и прогнозируемое скольжение в пределе – никакой резкости и пугающего отклика. Да, Volkswagen Tiguan точнее в ходовых поворотах и чуть меньше «дышит» на продольных асфальтовых волнах, но если во главе угла плавность хода, то я голосую за Tucson.

Что же в сухом остатке? Да, Tucson заметно подорожал. Базовая переднеприводная машина на ручке стоит 1 869 000 рублей, за полный привод придется отдать минимум 2 059 000 рублей, автомат поднимет планку еще на сто тысяч, а самые приятные из опций входят в комплектации от Lifestyle и выше. А это уже… барабанная дробь! – диапазон в 2 169 000-2 999 000 кровно заработанных. Дорого? Еще бы. Но и Tucson совсем другой. Повзрослевший, обросший жирком высоких технологий в лице комплекса систем безопасности Smartsense, включающего адаптивный круиз-контроль, автоматическую парковку и ассистентов удержания в полосе, автоторможения, дистанционную парковку и многое другое. И вы удивитесь: первая партия машин в топовой версии Visioner уже раскуплена. А покупатель, как известно, всегда прав.

Количество мест5
Габаритные размеры: длина / ширина / высота / колесная база, мм4630 / 1865 / 1665 / 2755
Минимальный дорожный просвет, мм181
Объем багажника, л (VDA)539-582 / 860-1903 (со сложенными спинками задних сидений)
ДвигателиSmartstream D2.0Smartstream G2.0Smartstream G2.5 GDi
Типдизельныйбензиновый, с распределенным впрыском
бензиновый, комплексная
система питания с совмещенными
распределенным и непосредственным впрыском топлива
Объем, см3199819992497
Максимальная мощность, кВт при об/мин137 / 4000110 / 6200139,7 / 6100
Максимальная мощность, л.с. при об/мин186 / 4000149,6 / 6200190 / 6100
Максимальный момент, Nm при об/мин416 / 2000-2750192 / 4500242,2 / 4000
Тип топливадизельное топливобензин, АИ-92 и выше
Топливный бак, л54
Подвеска: передняя / задняянезависимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормозные механизмы: передние / задниедисковые / дисковые
Рулевое управление
Типс электроусилителем, реечная передача
Кол-во поворотов до упора2,41
Минимальный радиус поворота, м5,9 ± 0,2
Шины235/65R17 104H; 235/60R18 103H; 235/55R19 101H
Динамические характеристики
Трансмиссия8AT6MT6AT8АТ
Тип приводаполныйпереднийполныйпереднийполныйполный
Время разгона до 100 км/ч,
сек		9,410,811,111,111,69,4
Максимальная скорость,
км/ч		201184181197
Расход топлива: городской /
загородный / смешанный циклы л/100 км		7,7 / 5,4 / 6,39,9 / 6,5 / 7,710,2 / 6,8 / 8,111,0 / 6,5 / 8,111,5 / 6,7 / 8,49,7 / 6,3 / 7,6
Снаряженная / полная масса,
кг (min-max)		1745-1886 / 22901505- 1707 / 2025-21101627-1768 / 2175
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг750
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг1900190019001900
кроссовер Южная Корея новые авто тест-драйв Hyundai Hyundai Tucson

 

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