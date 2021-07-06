Новый Kia Sportage: с техникой от последнего Hyundai Tucson, крупнее родственника

Первым рынком для нового кроссовера Kia станет родная Корея. Там модель будет доступна с теми же бензиновым и дизельным моторами, что и свежий Туссан, покупателям также предложат гибридную версию.

Дизайн Sportage пятой генерации раскрыли в начале июня: паркетник обрел довольно противоречивую головную оптику, в задних стойках опять появились дополнительные окошки (такие были у машин первых двух поколений), в салоне установили изогнутое «табло», как у седана Kia K8, а вместо традиционного рычага коробки теперь шайба. Кроме того, для SUV подготовили «внедорожный» вариант, который на родине известен как Gravity, а в других странах его будут продавать под именем X-Line. Особенности такого Sportage – более внушительные бамперы, полноценные рейлинги на крыше и своя радиаторная решетка. И вот, наконец, марка объявила характеристики «пятого» кросса, вдобавок в Корее уже открыли прием предварительных заказов.

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В основе нового Sportage лежит платформа N3 (McPherson спереди и многорычажка сзади), на которой также построен последний Hyundai Tucson. По длине свежий кроссовер Kia превзошел не только предшественника, но и родственника от Хёндэ: у «пятого» Sportage этот показатель равен 4660 мм против 4485 мм у модели предыдущей генерации и 4630 мм у актуального Туссана. При этом высота у паркетника Kia чуть меньше, чем у Hyundai: 1660 мм против 1665 мм (у прежнего Sportage – 1635 мм). Ширина и колесная база у новых Sportage и Tucson совпадают – 1865 и 2755 мм соответственно (на 10 и 85 мм больше, чем у кросса Kia предыдущего поколения). Объем багажника «пятого» Спортейджа – 637 литров (на 134 л больше, чем у предшественника). Впрочем, тут стоит уточнить, что это размеры «пятого» Sportage для Кореи. У Туссана еще есть «короткая» версия, предназначенная в основном для Европы (длина – 4500 мм, расстояние между осями – 2680 мм), и не исключено, что «старосветский» новый Sportage тоже будет компактнее.



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На домашнем рынке новинка Kia пока доступна с двумя двигателями на выбор, они такие же, как у местного Туссана: это бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI (180 л.с., 265 Нм) и турбодизель R2.0 (186 л.с., 417 Нм), оба из семейства Smartstream. Первый мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, дизелю положен классический восьмиступенчатый «автомат». Привод – передний или полный. Позже на корейский рынок выйдет гибридный Sportage HEV с установкой на основе турбомотора 1.6 T-GDI (без возможности зарядки от электросети). А глобальному кроссоверу еще обещана подзаряжаемая гибридная версия PHEV, ну и в Европе, скорее всего, будут «мягкогибридные» варианты. И, да, в остальных странах Sportage в плане техники, видимо, тоже повторит представленный там Tucson.



Kia Sportage Gravity для Кореи, для других рынков это Sportage X-Line 1 / 4 Kia Sportage Gravity для Кореи, для других рынков это Sportage X-Line 2 / 4 Kia Sportage Gravity для Кореи, для других рынков это Sportage X-Line 3 / 4 Kia Sportage Gravity для Кореи, для других рынков это Sportage X-Line 4 / 4

В Корее в арсенале кроссовера значатся (в зависимости от версии): использующий данные навигатора адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения и мониторинга «слепых» зон (последняя выводит картинку прямо на «приборку»), ассистент движения по магистрали (помогает поддерживать заданную скорость и дистанцию до движущейся в попутном направлении машины, удерживает Sportage по центру полосы). Также есть новая система выбора режима движения Terrain Mode, которая автоматически адаптирует настройки кроссовера, дабы тот «сохранял оптимальные динамические качества» в разных дорожных условиях (включая режимы «снег», «грязь», «песок»). А если Terrain Mode отключена, то по умолчанию используется система Drive Mode (режимы Comfort, Eco, Sport или Smart). За доплату также можно заказать адаптивную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами. Гибридам еще обещана система электронного рулевого управления E-Handling, которая призвана улучшить маневренность и стабильность при входе в повороты и на выходе из них. Наконец, для паркетника предусмотрена дистанционная парковка (машиной можно управлять со смарт-ключа).

На домашнем рынке бензиновый новый Kia Sportage стоит от 24 420 000 вон, что эквивалентно примерно 1 585 000 рублей по текущему курсу. Дизельный кроссовер обойдется минимум в 26 340 000 вон (1 710 000 рублей). Родственный Hyundai Tucson там чуть дешевле – от 24 350 000 вон (1 581 000 рублей).



«Живые» продажи «пятого» Sportage стартуют в Корее в ближайшее время. До России модель нового поколения доберется в первой половине следующего года.