Официальные фото нового Kia Sportage: возвращение багажных окошек, а остальное всё другое

Kia никак никак не может (либо не хочет) нащупать свой фирменный стиль и кроссовер Sportage наглядное тому подтверждение — каждое новое поколение не похоже не предыдущее. Даже талантливейший немецкий дизайнер Петер Шрайер, подаривший Kia знаменитый «нос тигра» на передке, не смог удержать корейскую марку в рамках единого стиля и в 2018 году ушёл на пенсию.

Sportage пятого поколения создавался уже под руководством Карима Хабиба — канадца ливанского происхождения со сложной творческой судьбой (ранее работал в BMW и Infiniti), причём подчёркивается, то он только координировал проект, над которым одновременно трудились дизайн-студии Kia в Южной Корее, Германии, США и Китае — такое вот коллективное творчество. Участие китайской студии особенно забавно в свете того, что Kia Sportage четвёртого поколения имеет в Китае другой дизайн и называется KX5, а под именем Sportage здесь продают третью, совершенно автономную от остального мира модель с полностью оригинальным дизайном.

Свою нынешнюю дизайн-философию Kia называет Opposites United, что можно перевести как «единство противоположностей». В переводе с маркетингового на русский это означает «делаем кто во что горазд» — мало у какой марки сейчас выходят столь непохожие друг на друга новинки. Сравните хотя бы лаконичный Kia K9/K900 и новый Sportage с его избыточной деталировкой и переусложнённой пластикой передка и кормы. «Нос тигра» на Sportage расплылся по ширине и распался на две части (верхнюю и нижнюю), фары выполнены в форме ромбиков, хромированных загогулин на передке — аж четыре штуки. Но разглядывать художества международной команды дизайнеров, безусловно, интересно, на дороге новый Sportage будет привлекать внимание, особенно первое время.



Обратите внимание, что в багажной секции появились боковые окошки, которые были у Sportage первых двух поколений, но исчезли в третьем и четвёртом. Благодаря этим окошкам «пятый» Sportage воспринимается более крупной машиной, чем предшественник, но и физические размеры наверняка увеличились — увы, никаких цифр и технических характеристик Kia пока не раскрыла. В заднем бампере Kia продолжает упражняться в рисовании фальшивых выхлопных/вентиляционных отверстий — дизайн ради дизайна.



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А вот в салоне у всех новых Kia всё более-менее одинаковое: новый Sportage получил фирменное двухэкранное табло с полностью виртуальными приборами, залитый чёрным глянцем высокий центральный тоннель с шайбой-селектором режимов АКП, узенький полусенсорный блок микроклимата (физическими остались только две «крутилки») и фигурные боковые воздуховоды. Подробности оснащения станут известны позже.



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В Южной Корее новый Sportage появится в продаже в середине лета, на других рынках, в том числе российском — ближе к концу года. По части техники он вряд ли будет сильно отличаться от родственного нового Hyundai Tucson, продажи которого в РФ уже начались.

