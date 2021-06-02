Kia обновила седан K900: посвежевшее «лицо» и изменения в моторной гамме

Пока что представлена версия флагманского седана, предназначенного только для корейского рынка. Позже Киа расскажет подробности о рестайлинговой глобальной «четырёхдверке».

Kia представила свой флагманский седан актуального поколения в 2018 году: на домашнем рынке его название K9, а в других странах, в том числе и в России, модель известна как K900. В Корее прошлый год «четырёхдверка» закончила в «минусе»: в общей сложности дилеры реализовали 7831 экземпляр, что на 28% меньше, чем в 2019-ом. Для сравнения, у «родственного» Genesis G90 продажи тоже заметно упали, но он всё же оказался более востребованным: эта модель разошлась тиражом в 10 009 клиентов (-43%). Теперь Kia представила рестайлинговую версию седана K9.



На фото: обновлённый седан Kia K9 (K900)

Пока что представлена версия седана, предназначенного для корейского рынка, а подробности о глобальной рестайлинговой «четырёхдверке» появятся позже. В ходе обновления головная оптика вытянулась и лишилась дневных ходовых огней в виде сдвоенных приплюснутых «подков». Модели заменили радиаторную решётку, теперь она стала крупнее, кроме того, у автомобиля новый логотип бренда



Профиль обновлённого Kia К9 украсили 19-дюмовыми дисками иного дизайна. Теперь у «четырёхдверки» нет двойных секций в задних фонарях, которые отныне соединены между собой светящейся плашкой и хромированной полосой. Из-за этого задний номерной знак перенесли с крышки багажника на бампер.

Оформление интерьера изменилось менее заметно. Главной обновкой стал более крупный центральный тачскрин мультимедийной системы: его диагональ выросла с 12,3 дюйма до 14,5 дюйма. Такой же экран сейчас установлен в салоне Genesis G80 и GV80. Информационно-развлекательная система получила функцию обновления программного обеспечения «по воздуху», а также стал доступен удалённый доступ к ней со смартфона. Помимо этого, мультимедиа теперь умеет распознавать водителей по отпечатку пальца, запоминая индивидуальные настройки кресла, боковых зеркал, климатической установки и т.д. Ещё в салоне, конечно, тоже иной логотип на руле.



В системе оснащения базового обновлённого седана для Кореи числится автопилот второго уровня, по сути, он включает в себя адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения и функции считывания дорожных знаков. Кроме того, Kia решила оснастить K9 новой системой, способной за счёт радаров и камер анализировать трафик впереди и менять в соответствии с ним режим движения.



В ходе обновления K9 изменилась и моторная гамма. В ней по-прежнему числятся шестицилиндровые двигатели: 315-сильный «атмосферник» GDI объёмом 3,8 литра, а также 370-сильный турбомотор T-GDI объёмом 3,3 литра. Обе версии идут в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. А вот от самого мощного мотора, как минимум на корейском рынке, компания решила отказаться: линейку покинул 5,0-литровый V8 с отдачей 425 л.с. Привод по-прежнему – задний или полный.

Дилеры бренда в Корее начнут принимать заказы на новинку завтра, 3 июня. Цены на домашнем рынке уже известны: Стартовый ценник версии с 315-сильным мотором составляет 56,94 млн вон (эквивалентно примерно 3,77 млн рублей по текущему курсу), а за вариант с 370-сильным двигателем придётся заплатить не менее 63,42 млн вон (около 4,19 млн рублей).

