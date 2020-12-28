Премиальный кроссовер Genesis GV80 выходит в продажу в России, но не у всех дилеров

На нашем рынке новый SUV доступен только с полным приводом, в моторную гамму входят пара бензиновых турбодвигателей и турбодизель. Модель представлена в пяти комплектациях.

Мировая премьера Genesis GV80 – первого кроссовера премиального суббренда Hyundai – состоялась в январе 2020-го. Российская презентация модели прошла минувшей осенью, а в декабре были объявлены цены и комплектации. И вот SUV выходит на наш рынок, правда, пока он будет продаваться только в дилерских центрах Major Auto.

Напомним, как и остальные модели Genesis, кроссовер построен на заднеприводной платформе. Длина GV80 составляет 4945 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2955 мм. Заявленный дорожный просвет – 205 мм. В России модель доступна с тремя моторами на выбор: бензиновая линейка представлена «турбочетверкой» 2.5 T-GDI и наддувным V6 3.5 T-GDI мощностью 249 и 379 л.с. соответственно (422 и 530 Нм), также кроссовер можно приобрести с рядным шестицилиндровым турбодизелем 3.0 VGT, который выдает 249 л.с. (588 Нм). Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», в РФ GV80 бывает только полноприводным, хотя, например, в родной Корее есть и заднеприводные версии.

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Кроссовер предлагается в пяти комплектациях: Prestige (только 2.5 T-GDI), Executive (2.5 T-GDI и 3.0 VGT), Premium (любой из доступных моторов), Luxury (любой из доступных моторов) и Elite (V6 3.5 T-GDI и 3.0 VGT), плюс девять опциональных пакетов, кроме того, за доплату можно заказать матовую окраску кузова. Для модели предусмотрен трехрядный салон.



В списке стандартного оснащения значатся: полностью светодиодная оптика, десять подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином диагональю 14,5 дюйма и навигатором, камера заднего вида, подогрев рулевого колеса и передних кресел, интеллектуальный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. Начиная с версии Executive, появляются вентиляция передних сидений, обогрев задних кресел и беспроводная зарядка для смартфона, а начиная с комплектации Premium, кроссовер имеет дифференциал повышенного трения с электронным управлением на задней оси, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и систему обзора слепых зон, встроенный видеорегистратор (с камерами спереди и сзади).

В версии Luxury есть подвеска с электронным управлением и функцией Road Preview, цифровая 3D-приборка и система автоматической дистанционной парковки, а у кресел второго ряда такого SUV имеются электрорегулировки и вентиляция, плюс в отделке салона использовано натуральное дерево. Наконец, топовый Genesis GV80 Elite – это 22-дюймовые диски (у остальных версий – 20”) и шины Michelin, отделка интерьера кожей Nappa и замшей, адаптивные фары, системы автоматического уклонения от попутных машин при перестроении и встречного транспорта.



Цены (по состоянию на декабрь 2020 г.) – от 4 050 000 до 6 400 000 рублей. Кстати, 31 декабря салоны Major Auto работают с 8.00 до 19.00, а уже со 2 января 2021 года – в обычном режиме, то есть с 8.00 до 22.00.

