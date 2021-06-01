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  • Hyundai Tucson нового поколения: рассекречены цены и комплектации

Hyundai Tucson нового поколения: рассекречены цены и комплектации

01.06.2021 736 0 0

Hyundai Tucson четвертого поколения официально дебютирует в России и к началу июля первые автомобили, собранные на калининградском «Автоторе», появятся у официальных дилеров.

 

«Запуск нового кроссовера Tucson – поистине знаковое событие для нашего бренда. Футуристичный облик модели символизирует вектор дальнейшей эволюции дизайна Hyundai. Ведущие в классе инновационные решения и передовые «подключенные» технологии идеально подойдут автолюбителям, которые идут в ногу со временем и активно внедряют современные гаджеты в повседневную жизнь», – заявил управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

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Новинка действительно смотрится свежо и эффектно благодаря многоярусной передней оптике и броским «клыкам» задних фонарей. Салон не просто богаче в части отделки, но и воспринимается ультрасовременно благодаря смело вписанному в переднюю панель «планшету» цифровой комбинации приборов уже в базовом исполнении.

Впервые на нашем рынке появляются телематический сервис Hyundai Bluelink, позволяющий дистанционно запускать двигатель, активировать подогрев сидений и лобового стекла, получать информацию о состоянии автомобиля в мобильном приложении и передавать нужную точку маршрута из смартфона в бортовую навигационную систему. Правда, Bluelink будет бесплатным для владельцев только в первые три года после покупки.

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Tucson 2022 модельного года крупнее предшественника, и это сразу ощущается в салоне, особенно пассажирами второго ряда. На российский рынок выходит версия с удлиненной колесной базой (2755 мм против 2670 мм у европейской и южнокорейской вариаций), аналогичная продаваемой на рынках США, Африки и Китая.

Модель предлагают с бензиновыми двигателями серии Smartstream: 2,0 л (149,6 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач и 2,5 л GDi (190 л.с.) в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом». С этой же 8-ступенчатой АКП сочетается дизель Smartstream 2,0 л (186 л.с.). Привод — передний или полный HTRAC. Для всех комплектаций доступен выбор режимов движения Drive Mode Select, а в случае с 4х4 она дополнена функцией Multi-Terrain Control.

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Комплектаций четыре, плюс специальная версия Visioner. В базовом оснащении Classic (от 1 869 000 рублей) светодиодные дневные ходовые огни и габариты, шесть подушек безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, панель приборов Supervision с цветным 4,2-дюймовым экраном, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев передних сидений, мультифункциональный руль с кожаной отделкой и мультимедиа с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Версия Family (от 2 019 000 рублей) дополнена камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем, задними датчиками парковки, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, подогревом руля, электрорегулировкой поясничного подпора сиденья водителя и USB-разъёмами для задних пассажиров. В сочетании с бензиновым 2,5-литровым двигателем идёт электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB), для автомобилей с «автоматом» доступна телематика Bluelink.

Оснащение Lifestyle (от 2 169 000 руб) добавляет передние датчики парковки, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, режим антизапотевания лобового стекла, складываемые посредством электропривода наружные зеркала, подогрев задних сидений, датчик дождя, теплозащитное остекление, индуктивную зарядку. Начиная с этой версии можно получить светодиодные фары, статичные лампы подсветки поворота и заказать пакет безопасности Smart Sense с системой автоторможения с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрёстков, адаптивным круиз-контролем с ассистентом движения в пробке, автоматическим управлением дальним светом, системой удержания в полосе и многим другим.

Prestige (от 2 499 000 рублей) — это комбинация натуральной и искусственной кожи сидений, отделка передней панели и дверей тканью, хромированные элементы в интерьере, электропривод багажной двери, цифровой 10,25-дюймовый щиток приборов, тачскрин на центральной консоли, аудиосистема премиум-класса KRELL с сабвуфером и внешним усилителем, контурная подсветка салона и светодиодные задние фонари.

Наконец, спецверсия Visioner (от 2 899 000 рублей) сочетает оснащение Prestige, пакет систем безопасности Smart Sense и особый стиль — выбор из четырёх цветов интерьера, включая темно-синий и коричневый. Кроме этого, Visioner предлагает 19-дюймовые легкосплавные диски, вентиляцию передних сидений, электрорегулировку сиденья переднего пассажира в 8 направлениях в дополнение к десяти водительским и панорамную крышу с люком.

Smartstream G2.0 (149,6 л.с) 6MT 2WD1 869 000
Smartstream G2.0 (149,6 л.с) 6AT 2WD
1 929 0002 019 0002 169 000
Smartstream G2.0 (149,6 л.с.) 6MT HTRAC
2 059 000
Smartstream G2.0 (149,6 л.с.) 6AT HTRAC
2 119 0002 269 0002 499 000
Smartstream G2.5 GDi (190 л.с.) 8AT HTRAC
2 269 0002 419 0002 669 000
Smartstream D2.0 (186 л.с.) 8AT HTRAC
2 519 0002 769 000
кроссовер Россия новинки Hyundai Hyundai Tucson

 

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