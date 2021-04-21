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  • Незнакомый нам Kia Sportage преобразился снаружи и внутри и обрёл новый турбомотор

Незнакомый нам Kia Sportage преобразился снаружи и внутри и обрёл новый турбомотор

21.04.2021 1346 0 0

Предназначенный для Китая паркетник корейской марки не только сменил имидж, но и стал длиннее. Кроме того, он обзавелся новым оборудованием. В продаже такую модель ждут летом.

 

Под именем Sportage в Поднебесной с 2018-го выпускают совсем не тот кроссовер Kia, который представлен на остальных рынках, включая Россию. Дело в том, что прежде в Китае присутствовали два поколения Спортэйджа одновременно: модель предыдущей, третьей, генерации и актуальный глобальный паркетник. Так вот «третий» SUV там звался Sportage R, на смену ему и пришел новый паркетник, отбросив литеру R в названии, причем он построен на базе предшественника. А модель четвертого поколения для КНР переименовали в KX5 (кстати, этот кросс затем в плане дизайна сильно отдалился от «мирового»). В 2020-м Kia показала на автосалоне в Гуанчжоу преобразившийся местный Sportage, такой SUV получил приставку Ace. Но то был предсерийный образец, а теперь на Шанхайском мотор-шоу дебютировал товарный кросс. СП Dongfeng и Kia, которое и производит модель, оказалось скупо на фотографии, так что рассматриваем снимки издания Autohome.

Серийный Kia Sportage Ace
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Серийный Kia Sportage Ace
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Серийный Kia Sportage Ace
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Серийный Kia Sportage Ace
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Изменений столько, что впору говорить о следующем поколении, но Sportage Ace считается пережившим рестайлинг. Переднюю часть полностью переделали: новые фары слились с увеличившейся в размерах радиаторной решеткой, сама решетка – с вертикальными клиньями, другим стал и бампер, а от отдельных блоков ходовых огней в виде «кубиков» отказались. Также у Sportage Ace новые задний бампер и багажная дверь, номерной знак перенесли выше, плюс паркетник получил вертикальные фонари – в стиле последнего Kia Sorento. А еще китайцам предложат «оспортивленную» версию GT Line (она же на заглавном фото), такой SUV имеет решетку с хромированными «штрихами» и оранжевые акценты. Кроме того, Sportage Ace объявлен первой серийной моделью Kia в Китае с новой эмблемой марки.

Длина кроссовера равна 4530 мм, что на 70 мм больше, чем у предшественника. Остальные габариты прежние: ширина — 1850 мм, высота – 1695 мм, колесная база – 2640 мм.

Kia Sportage Ace GT Line на фото неважного качества от СП Dongfeng и Kia
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Kia Sportage Ace GT Line на фото неважного качества от СП Dongfeng и Kia
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Kia Sportage Ace GT Line на фото неважного качества от СП Dongfeng и Kia
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Салон тоже перекроили, тут новые передняя панель, рулевое колесо и селектор коробки, центральные дефлекторы обдува спрятаны в линию, которая соединяется с пассажирским воздуховодом, еще заменили материалы отделки. Тачскрин мультимедийной системы теперь диагональю 10,25 дюйма (у предшественника 8-дюймовый планшет), отдельного блока управления «климатом» больше нет – настройки «встроены» в мультимедиа. Также кроссоверу положены виртуальная «приборка» (7”), беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон.

Серийный Kia Sportage Ace
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Серийный Kia Sportage Ace
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Серийный Kia Sportage Ace
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Серийный Kia Sportage Ace
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Серийный Kia Sportage Ace
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Серийный Kia Sportage Ace
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Kia Sportage Ace предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор: «атмосферником» 2.0 и «турбочетверкой» 1.5 мощностью 160 и 200 л.с. соответственно. Последний двигатель вытеснил из гаммы 140-сильный турбомотор 1.4. О коробках пока ни слова. Дореформенный кроссовер с двухлитровым движком доступен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», турбированный мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у прежнего китайского Спортэйджа нет, для Ace версия 4WD тоже, скорее всего, не предусмотрена.

Дореформенный Kia Sportage для Китая
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Дореформенный Kia Sportage для Китая
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В продажу обновленный паркетник, по предварительным данным, поступит летом. Предшественник сегодня стоит от 119 900 юаней (около 1 403 000 рублей по актуальному курсу).

Между тем глобальный Kia Sportage готовится сменить поколение: новый кросс должны представить в этом году.

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