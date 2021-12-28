Новый Kia Sportage для России: богаче и дороже, «внедорожная» версия тоже будет

Пару недель назад в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Kia Sportage нового поколения. Следом и сама компания объявила о том, что SUV с заводским индексом NQ5 сертифицирован для нашей страны, также в Kia подтвердили сроки начала продаж – первая половина 2022 года. А теперь объявлена цена одной из стартовых комплектаций: версия Comfort стоит от 2 329 900 рублей. Вдобавок «пятый» кросс обзавелся собственной страницей на российском сайте марки.

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Напомним, россиянам предложат растянутый новый Sportage (как в Корее, Штатах и Австралии), но салон все равно строго пятиместный. Длина нашего кроссовера равна 4660 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1660 мм (еще есть версии высотой 1665 и 1680 мм), расстояние между осями – 2755 мм. У длиннобазного Kia Sportage имеются дополнительные окошки в задних стойках, в отличие от «короткого» SUV, который адресован в основном европейцам (длина – 4515 мм, колесная база – 2680 мм). Для сравнения, габариты предыдущего кросса (QL), предназначенного для РФ: 4485/1855/1645 мм, колесная база – 2670 мм.



А еще, судя по сайту Kia, у российского свежего паркетника будет «внедорожная» модификация, она отличается более внушительными бамперами и полноценными рейлингами на крыше. Имя этого исполнения для нашего рынка пока не раскрыто, но, скорее всего, как и в некоторых других странах, такой вариант будет называться X Line.



В РФ для кроссовера предусмотрено два бензиновых «атмосферника», которые знакомы по родственному Hyundai Tucson: это четырехцилиндровые G4NL 2.0 (150 л.с., 192 Нм) с распределенным впрыском и G4KN 2.5 (190 л.с., 242 Нм) с комбинированным впрыском, оба способны «питаться» АИ-92. Базовому мотору положены шестиступенчатые «механика» или «автомат», с ним и Sportage, и Tucson могут быть как с передним, так и с полным приводом. Старший движок сочетается с 8АКП, с ним «корейцы» исключительно полноприводные.

Новый Kia Sportage во "внедорожной" версии. На некоторых рынках такой вариант зовется X Line

На данный момент компания рассказала о наполнении только комплектации Comfort. К слову, как отметили в Kia, именно эта версия является одной из самых популярных у покупателей кроссовера предыдущего поколения. «Комфортный» новый Kia Sportage оснащен мотором 2.0 и 6АКП (передний привод), в списке оборудования значатся: светодиодные фары, 17-дюймовые колеса, задний парктроник, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, плюс пакет «Теплые опции» (подогрев форсунок стеклоомывателя, обогрев руля, передних и задних сидений, дополнительный электрический отопитель салона).



Прежний Sportage в исполнении Comfort с «автоматом» по прайсу стоит от 2 049 900 рублей, но при этом у него нет диодных фар, мультимедиа-системы и, соответственно, камеры. Отметим, сегодня эта комплектация является базовой для модели уходящего поколения, хотя еще в начале декабря кросс можно было купить в версии Classic (тогда она стоила от 1 964 900 рублей).



Согласно ОТТС, новый Sportage для РФ будет собирать калининградский «Автотор» (там же прописана предыдущая модель). Однако с 2023 года кроссовер может переехать на другую площадку. Речь идет о бывшем заводе GM в Шушарах, который приобрел концерн Hyundai.