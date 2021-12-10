Новинки ×
  • Новый Kia Sportage нацелился на Россию: длинная база и два мотора

Новый Kia Sportage нацелился на Россию: длинная база и два мотора

10.12.2021 427 0 0

В базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на паркетник пятой генерации. Как и прежде, для нашего рынка модель будут производить локально.

 

В родной Корее Kia Sportage нового поколения с заводским индексом NQ5 дебютировал еще в июле, осенью раскрылись варианты для Европы, Австралии и США. А теперь свежий кроссовер с довольно смелым дизайном сертифицирован и в нашей стране: ОТТС вступило в силу с сегодняшнего дня, 10 декабря, но, как ранее заявили в российском офисе Kia, у нас старт продаж намечен на первую половину следующего года. Для РФ паркетник по-прежнему будет собирать калининградский «Автотор».

Длиннобазный новый Kia Sportage, версия для Кореи
1 / 2
Длиннобазный новый Kia Sportage, версия для Кореи
2 / 2

Россиянам ожидаемо предложат растянутую версию – как в Штатах и Корее (но салон строго пятиместный). Длина такого кроссовера равна 4660 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1660 мм (еще есть модификации высотой 1665 и 1680 мм), колесная база – 2755 мм. У длиннобазного Sportage есть дополнительные окошки в задних стойках, в отличие от «короткого» SUV, который адресован в основном европейцам (длина – 4515 мм, расстояние между осями – 2680 мм). Ну и для сравнения, габариты предыдущего кросса (QL), предназначенного для РФ: 4485/1855/1645 мм, колесная база – 2670 мм.

Длиннобазный новый Kia Sportage, версия для Кореи

Новый Kia Sportage пока сертифицирован только с бензиновыми атмосферными моторами. Судя по ОТТС, они такие же, как у родственного Hyundai Tucson: это четырехцилиндровые G4NL 2.0 (150 л.с., 192 Нм) с распределенным впрыском и G4KN 2.5 (190 л.с., 242 Нм) с комбинированным впрыском, оба способны «питаться» АИ-92. Базовому двигателю положены шестиступенчатые «механика» или «автомат», с ним и Sportage, и Tucson могут быть как с передним, так и с полным приводом. Старший сочетается с 8АКП, с ним «корейцы» исключительно полноприводные. Кроссовер Хёндэ в РФ еще можно купить с турбодизелем D4HD 2.0 (186 л.с., 416 Нм), но пока неизвестно, достанется ли этот мотор нашему новому Sportage, ведь предыдущий кроссовер Kia у нас дизельной версии лишился из-за низкого спроса. В других странах у «пятого» Kia Sportage есть гибридные версии, однако к нам их вряд ли привезут.

Длиннобазный новый Kia Sportage, версия для Кореи
1 / 3
Длиннобазный новый Kia Sportage, версия для Кореи
2 / 3
Длиннобазный новый Kia Sportage, версия для Кореи
3 / 3

Из оборудования в ОТТС указаны лишь климат-контроль, ЭРА-Глонасс да система мониторинга контроля давления в шинах. Но, скорее всего, российский Sportage не будет сильно уступать по оснащению прочим версиям. В частности, в арсенале глобальной модели значатся светодиодная оптика, виртуальная «приборка», мультимедийная система с большим экраном, адаптивный круиз-контроль, адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами и множество электронных помощников. А еще за рубежом у паркетника есть особое исполнение (в зависимости от страны оно носит название GT Line, X Line или Gravity) с более внушительными бамперами и полноценными рейлингами на крыше – скорее всего, аналогичный вариант появится и в России.

Kia Sportage Gravity для Кореи. В некоторых странах такое исполнение зовется X Line, а кое-где это GT Line
1 / 4
Kia Sportage Gravity для Кореи. В некоторых странах такое исполнение зовется X Line, а кое-где это GT Line
2 / 4
Kia Sportage Gravity для Кореи. В некоторых странах такое исполнение зовется X Line, а кое-где это GT Line
3 / 4
Kia Sportage Gravity для Кореи. В некоторых странах такое исполнение зовется X Line, а кое-где это GT Line
4 / 4

Уходящий Kia Sportage у нас сегодня представлен с «атмосферниками» G4NA 2.0 MPI и G4KJ 2.4 GDI мощностью 150 и 184 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с 6МКП или 6АКП, второй работает в паре только с «автоматом». Сегодня кроссовер обойдется минимум в 1 964 900 рублей.

кроссовер Россия авторынок новинки KIA KIA Sportage

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021 После проблемного для автобизнеса 2020 года, когда продажи новых машин во втором квартале были остановлены из-за пандемии, первичный рынок в 2021 году демонстрирует рост. По данным АЕБ, этот... 100 0 0 10.12.2021
Статьи / Авторынок Двое из ларца, фазорегулятор и ожог: как разводят при продаже подержанных машин Честно говоря, я не думал, что продажа машины сегодня – это сложное мероприятие. Чумовые накрутки и дефицит новых машин в автосалонах, помноженные на странное паническое настроение общества... 442 1 3 10.12.2021
Статьи / Практика Если забастовали дворники: почему ломается и как чинить стеклоочиститель Старенький и изношенный механизм стеклоочистителя отказывает обычно именно зимой – когда от холода каменеет смешанная с влагой и ржавчиной смазка и становится хрупким пластик. Все, что можно... 597 1 1 09.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18022 10 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16873 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15765 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings