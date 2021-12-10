Новый Kia Sportage нацелился на Россию: длинная база и два мотора

В базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на паркетник пятой генерации. Как и прежде, для нашего рынка модель будут производить локально.

В родной Корее Kia Sportage нового поколения с заводским индексом NQ5 дебютировал еще в июле, осенью раскрылись варианты для Европы, Австралии и США. А теперь свежий кроссовер с довольно смелым дизайном сертифицирован и в нашей стране: ОТТС вступило в силу с сегодняшнего дня, 10 декабря, но, как ранее заявили в российском офисе Kia, у нас старт продаж намечен на первую половину следующего года. Для РФ паркетник по-прежнему будет собирать калининградский «Автотор».

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Россиянам ожидаемо предложат растянутую версию – как в Штатах и Корее (но салон строго пятиместный). Длина такого кроссовера равна 4660 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1660 мм (еще есть модификации высотой 1665 и 1680 мм), колесная база – 2755 мм. У длиннобазного Sportage есть дополнительные окошки в задних стойках, в отличие от «короткого» SUV, который адресован в основном европейцам (длина – 4515 мм, расстояние между осями – 2680 мм). Ну и для сравнения, габариты предыдущего кросса (QL), предназначенного для РФ: 4485/1855/1645 мм, колесная база – 2670 мм.



Длиннобазный новый Kia Sportage, версия для Кореи

Новый Kia Sportage пока сертифицирован только с бензиновыми атмосферными моторами. Судя по ОТТС, они такие же, как у родственного Hyundai Tucson: это четырехцилиндровые G4NL 2.0 (150 л.с., 192 Нм) с распределенным впрыском и G4KN 2.5 (190 л.с., 242 Нм) с комбинированным впрыском, оба способны «питаться» АИ-92. Базовому двигателю положены шестиступенчатые «механика» или «автомат», с ним и Sportage, и Tucson могут быть как с передним, так и с полным приводом. Старший сочетается с 8АКП, с ним «корейцы» исключительно полноприводные. Кроссовер Хёндэ в РФ еще можно купить с турбодизелем D4HD 2.0 (186 л.с., 416 Нм), но пока неизвестно, достанется ли этот мотор нашему новому Sportage, ведь предыдущий кроссовер Kia у нас дизельной версии лишился из-за низкого спроса. В других странах у «пятого» Kia Sportage есть гибридные версии, однако к нам их вряд ли привезут.



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Из оборудования в ОТТС указаны лишь климат-контроль, ЭРА-Глонасс да система мониторинга контроля давления в шинах. Но, скорее всего, российский Sportage не будет сильно уступать по оснащению прочим версиям. В частности, в арсенале глобальной модели значатся светодиодная оптика, виртуальная «приборка», мультимедийная система с большим экраном, адаптивный круиз-контроль, адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами и множество электронных помощников. А еще за рубежом у паркетника есть особое исполнение (в зависимости от страны оно носит название GT Line, X Line или Gravity) с более внушительными бамперами и полноценными рейлингами на крыше – скорее всего, аналогичный вариант появится и в России.



Kia Sportage Gravity для Кореи. В некоторых странах такое исполнение зовется X Line, а кое-где это GT Line 1 / 4 Kia Sportage Gravity для Кореи. В некоторых странах такое исполнение зовется X Line, а кое-где это GT Line 2 / 4 Kia Sportage Gravity для Кореи. В некоторых странах такое исполнение зовется X Line, а кое-где это GT Line 3 / 4 Kia Sportage Gravity для Кореи. В некоторых странах такое исполнение зовется X Line, а кое-где это GT Line 4 / 4

Уходящий Kia Sportage у нас сегодня представлен с «атмосферниками» G4NA 2.0 MPI и G4KJ 2.4 GDI мощностью 150 и 184 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с 6МКП или 6АКП, второй работает в паре только с «автоматом». Сегодня кроссовер обойдется минимум в 1 964 900 рублей.

