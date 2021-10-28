Новый Kia Sportage: «атмосферник» и «внедорожная» версия X-Pro

Вместе с особым исполнением паркетник корейской марки также обрел новое место прописки – в Штатах. До России модель доберется в следующем году, для нашего рынка ее, скорее всего, по-прежнему будут собирать локально.

В родной Корее Kia Sportage пятой генерации дебютировал еще в июле, в сентябре раскрылись кроссы для Европы и Австралии. Теперь же представлен вариант, предназначенный для североамериканского рынка. К слову, Sportage впервые будут производить в США: выпуск «большинства комплектаций» наладят на заводе в штате Джорджия, где также собирают седан K5 и кроссоверы Sorento и Telluride.

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Как и на родине марки, американцам предложат растянутый SUV, его длина составляет 4660 мм (на 175 мм больше, чем у предшественника), колесная база – 2755 мм (+85 мм по сравнению с предыдущей моделью). У такого Sportage есть дополнительные окошки в задних стойках. Напомним, «короткий» паркетник (длина – 4515 мм, расстояние между осями – 2680 мм) адресован в основном Старому Свету, у европейской модели глухие задние стойки, своя подоконная линия и уменьшенное стекло пятой двери.



И снаружи, и внутри американский Kia Sportage в целом повторил версию для Кореи, разве что в салоне вместо шайбы установили традиционный рычаг коробки. В Штатах тоже будет версия X-Line с более внушительными бамперами, 19-дюймовыми колесами, полноценными рейлингами на крыше и иной радиаторной решеткой. При этом для США сделали еще и «внедорожное» исполнение X-Pro, его «фишки» — 17-дюймовые матовые черные колеса, обутые в высокопрофильные шины BFGoodrich, дополнительный режим движения Snow (также есть режимы Normal, Sport и Smart), плюс расширенный список стандартного оборудования (в частности, такой кроссовер имеет диодные противотуманки, обогрев лобового стекла и форсунок омывателей).



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Но главное отличие американского нового Sportage от версий для других стран – двигатель. Так, если в Корее, Европе и Австралии модель доступна с турбомоторами, то в Штатах ее предложат с бензиновым «атмосферником» 2.5 GDI с комбинированными впрыском. Мотор выдает 190 л.с. и сочетается исключительно с восьмиступенчатым «автоматом» (кое-где кроссоверу еще положены «механика» и 7DCT). Привод – передний или полный (версии X-Line и X-Pro полноприводные по умолчанию). Также американский Kia Sportage получит гибридный вариант (скорее всего, эту модификацию будут поставлять из Кореи).



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В Штатах «традиционный» кроссовер стартует в первом квартале следующего года, гибрид должен подтянуться позже. В России «пятый» Sportage тоже ожидается в первой половине 2022-го, и у нас наверняка будут продавать растянутый кросс. Для РФ машины, как и прежде, будет собирать калининградский «Автотор». А вот моторная гамма у российской модели может оказаться своя.

