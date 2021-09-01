Новый Kia Sportage для Европы отличился от глобального кроссовера не только размерами

Корейская марка раскрыла короткобазный паркетник нового поколения, предназначенный для европейского рынка. Там модель предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, кроме того, у нее будет сразу несколько гибридных версий.

В Корее Sportage пятой генерации дебютировал в июле, а теперь представлен кросс для Старого Света, причем, как подчеркивают в Kia, впервые за всю 28-летнюю историю модели у европейцев будет свой SUV – более компактный. Вообще, компания поступила так же, как и Hyundai с родственным Спортейджу последним Tucson, ведь у того тоже два варианта длины и колесной базы (короткий Туссан также адресован в основном Европе). Впрочем, если Хёндэ ограничилась лишь размерами, то Kia пошла дальше – «старосветский» паркетник отличился еще и дизайном экстерьера.

Короткобазный новый Kia Sportage для Европы и растянутый кроссовер для Кореи (он же глобальный) 1 / 2 Короткобазный новый Kia Sportage для Европы и растянутый кроссовер для Кореи (он же глобальный) 2 / 2

Нет, основную – и довольно смелую – концепцию европейский новый Sportage сохранил, но корма все же оформлена иначе: у него глухие задние стойки (как у модели предыдущей генерации) и своя подоконная линия, плюс уменьшенное стекло пятой двери. Крыша может быть выполнена в черном цвете, кроссу положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса. Также в Старом Свете будет доступен паркетник в «оспортивленной» версии GT Line (она же запечатлена на фирменных фото), у такого SUV свои бамперы и затемненные диски, а декоративная плашка на радиаторной решетке окрашена в цвет кузова.



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Габариты по сравнению с предшественником изменились несильно. Длина нового «старосветского» Sportage равна 4515 мм (у прежней модели – 4485 мм), ширина – 1865 мм (+10 мм), высота – 1645 мм (+10 мм), колесная база – 2680 мм (+10 мм). Размеры «пятого» кроссовера для Кореи (он же глобальный): 4660/1865/1660 мм, расстояние между осями – 2755 мм. Ну и приведем габариты соплатформенного Tucson (Европа/Корея): длина – 4500/4630 мм, колесная база – 2680/2755 мм.



Внутри европейский Kia Sportage повторил корейский вариант, ему тоже досталось изогнутое гигантское табло (то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), которое «подпирают» необычные дефлекторы обдува. Еще есть сенсорный блок управления климат-контролем, а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу. Разумеется, на фото мы видим топовый Kia Sportage, базовый же паркетник в Корее имеет аналоговые приборы, «магнитолу» с монохромным экранчиком и обычный кондиционер, в «средней» комплектации там идут мультимедиа-система с 8-дюймовым дисплеем и «климат» с небольшим экраном, физическими кнопками и шайбами. Не исключено, что у дешевого и «промежуточного» Sportage для Европы аналогичное наполнение.



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Запас пространства в области ног на втором ряду – 996 мм против 1050 мм у растянутого кроссовера, в области головы – 998 мм вместо 1000 мм. Объем багажника европейского SUV – 591 литр (по методике VDA), тогда как у глобального варианта этот показатель составляет 637 литров. Еще одна особенность Sportage для Старого Света – подголовники передних кресел с вешалками с тыльной стороны.



В Европе моторную гамму кроссовер Kia разделил с местным Hyundai Tucson. Новый Sportage предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (150 или 180 л.с.) и турбодизелем 1.6 CRDi (115 или 136 л.с.). Для машин с бензиновым двигателем «мягкогибридный» довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора является стандартным, а для дизельных кроссов – это опция. В зависимости от мотора модель комплектуется обычной 6МКП, шестиступенчатой «механикой» iMT (без механической связи педали со сцеплением) или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный.

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Также европейцы смогут приобрести полноценные гибриды с установкой на основе 180-сильного 1.6 T-GDI (аналогичные версии имеются и у Туссана). У «обычного» Sportage HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети) 60-сильный электродвигатель встроен в шестиступенчатый «автомат», плюс у такого кросса есть батарея емкостью 1,49 кВт*ч, а совокупная отдача – 230 л.с. Подзаряжаемый Sportage PHEV оснащен 91-сильным электродвигателем и батареей на 13,89 кВт*ч, суммарная мощность – уже 265 л.с.

Отметим, в Корее у модели пока нет варианта PHEV, «мягкогибридные» версии там тоже не продают, а вместо дизеля 1.6 корейцам предложен двухлитровый мотор на «тяжелом» топливе (186 л.с.).

В арсенале европейского кроссовера еще значатся адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, ассистент дистанционной парковки. Наконец, короткий Sportage имеет систему выбора режима движения.



Новый Kia Sportage вместе с предшественниками 1 / 2 Новый Kia Sportage вместе с предшественниками 2 / 2

Публичную премьеру «старосветский» SUV справит 6 сентября на автосалоне в Мюнхене (туда выставка переехала из Франкфурта). По предварительным данным, в Европе продажи стартуют до конца текущего года. В России же Kia Sportage нового поколения появится в первой половине 2022-го, и наш кросс, вероятно, окажется длиннобазным, как и местный Hyundai Tucson.

