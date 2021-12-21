Kia Sportage, Hyundai Tuscon и Hyundai Palisade пропишутся на бывшем заводе GM в Шушарах

Hyundai Motor Group продолжает увеличивать глубину локализации своих автомобилей в России: определены модели, которые переедут с калининградского «Автотора» под Санкт-Петербург, в посёлок Шушары, где расположен выкупленный у General Motors автосборочный завод. Сейчас предприятие находится на реконструкции, перезапуск намечен на 2023 год.

General Motors запустила завод в Шушарах в 2008 году: предприятие мощностью около 100 тысяч машин в год выпускало легковушки Chevrolet Cruze, Opel Astra, кроссовер Chevrolet Captiva и ряд других моделей. Весной 2015 года на фоне разразившегося в РФ экономического кризиса американская корпорация решила радикально сократить присутствие в нашей стране, завод в Шушарах остановили и законсервировали. В числе потенциальных покупателей этой площадки назывались узбекский «Узавтосаноат», белорусский «Юнисон» и компания BMW, но в итоге новым владельцем завода стала компания Hyundai — сделка завершилась в декабре прошлого года.

Минувшей осенью Hyundai начала реконструировать завод в Шушарах, но пока неизвестно, какова будет его мощность. GM в своё время рассчитывала повысить производительность этой площадки до 230 тысяч в год — примерно столько даёт сейчас головной питерский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» (выпускает по полному циклу Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio).

Hyundai Tuscon

Вчера агентство ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ сообщило, что в рамках дополнительного соглашения по СПИКу Hyundai вложит в освоение бывшей джи-эмовской площадки более 36 млрд рублей и наладит здесь выпуск кроссоверов Kia Sportage, Hyundai Tuscon и Hyundai Palisade. Сейчас эти модели для нашего рынка собираются крупноузловым методом на калининградском «Автоторе», то есть имеют небольшую глубину локализации. Эту глубину нужно регулярно увеличивать, чтобы получать полную компенсацию так называемого утилизационного сбора — по сути, налога на импортные автомобили и комплектующие. Официального пресс-релиза от Hyundai по поводу производственных планов в Шушарах пока не было.



Напомним, что в сентябре этого года Hyundai запустила в Санкт-Петербурге отдельный моторный завод мощностью 330 тысяч изделий в год: сейчас он производит только бензиновые 1,6-литровые «атмосферники» семейства Gamma, а в конце 2022 года освоит выпуск 2,0-литровых бензиновых двигателей семейства Nu — скорее всего, именно их мы увидим под капотами локализованных в Шушарах Kia Sportage и Hyundai Tuscon.

Hyundai Palisade

Выбор большого кроссовера Hyundai Palisade для локализации в Шушарах представляется странным — не самая востребованная и слишком дорогая модель (за первые три квартала этого года продано 2333 шт.). Куда логичнее было бы наладить здесь выпуск среднеразмерного кроссовера Hyundai Santa Fe, который с января по сентябрь разошёлся тиражом 10 348 шт. и стал второй по популярности моделью корейской марки в нашей стране после бюджетного седана Solaris (продано 48 840 шт.). Hyundai Tuscon за тот же период продан в количестве 7352 шт., Kia Sportage — 20 149 шт.



Что до «Автотора», то он, согласно сообщению ТАСС, тоже заключил допсоглашение по СПИКу и вложит 32 млрд рублей в освоение производства электромобилей, но каких именно, пока неизвестно.

