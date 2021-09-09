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  • Hyundai запустила в Санкт-Петербурге моторный завод с большим запасом мощности

Hyundai запустила в Санкт-Петербурге моторный завод с большим запасом мощности

09.09.2021 110 0 0

Плановая мощность нового предприятия — 330 000 двигателей в год при трёхсменном рабочем графике. Очевидно, что так много российскому рынку не надо, поэтому завод будет либо недозагружен либо часть продукции пойдёт на экспорт.

 

Питерский моторный завод — это не часть «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», что собирает в Санкт-Петербурге Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio, а детище другого промышленного крыла Hyundai Motor Group, которое называется Hyundai WIA Corporation и занимается выпуском станков, автокомпонентов и, собственно, двигателей. Российский моторный завод «Хёндэ Виа Рус» — уже пятый по счёту для Hyundai WIA: два завода находятся в Южной Корее, один в Китае и один в Мексике.

В ближайший год «Хёндэ Виа Рус» хочет выпустить 240 тысяч двигателей, а затем повысить мощность производства до 330 тысяч двигателей в год. Пока что завод работает в тестовом режиме, массовое производство начнётся в октябре. До конца 2022 года завод будет изготавливать только бензиновые 1,6-литровые «атмосферники» семейства Gamma, после чего освоит выпуск 2,0-литровых бензиновых двигателей семейства Nu. Инвестиции в предприятие составили 15,8 млрд рублей, создано более 500 рабочих мест.

На заводе нет литейного цеха, заготовки блоков под механобработку он получает с ульяновского завода мексиканской компании Nemak. Коленвалы тоже из Ульяновска — их поставляет предприятие «УАЗ-Автокомпонент». Изготовление ключевых компонентов двигателей в России должно дать Hyundai нужное количество баллов за локализацию и получать за них от государства полную компенсацию так называемого утилизационного сбора, который к реальной утилизации отношения практически не имеет, а является, по сути, налогом на импортные автомобили. Исчезновение из России значительной части непремиальных иномарок — результат методичного повышения утильсбора с целью побудить автомобильные компании производить машины в России.

В течение последних трёх лет все кто мог и хотел заключили с российским Минпромторгом долгосрочные специальные инвестиционные контракты (СПИКи), компания Hyundai была одной из первых. Теперь, когда основные игроки рынка полностью определились, государство стимулирует углубление локализации продукции: с 1 января этого года утильсбор компенсируется дифференцировано — чем больше баллов, тем больше компенсация и соответственно больше прибыль компании и больше возможностей для ценового маневрирования.

Доминирование продукции Hyundai Motor Group в иномарочном секторе российского рынка — прямое следствие умелого GR-менеджмента, способности подстраиваться под текущую политику. Умение это проявляется ещё и в том, что Hyundai пока удаётся довольно оперативно (хотя бы на уровне кузовов) обновлять российский модельный ряд, хотя политика Минпромторга ведёт к обратному — затягиванию обновлений и использованию старых компонентов, что мы видим на примере бюджетных линеек Renault и Volkswagen.

По мировым меркам 1,6-литровый двигатель семейства Gamma морально устарел, так что пока не очень понятно, куда «Хёндэ Виа Рус» мог бы поставлять его излишки. У Hyundai очень сильные позиции в Индии, но там другая моторная гамма с акцентом на дизели. В общем, посмотрим и последим за отчётами. В прошлом году совокупные продажи Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio в России составили 210 881 шт., из них только примерно 80% пришлись на версии с 1,6-литровым мотором.

Россия двигатели заводы Hyundai

 

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