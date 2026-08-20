Opel Frontera обзавёлся версией Start для бедных: «штамповки», МКП и цена от 21 990 евро

Нынешний Opel Frontera дебютировал в 2024 году, он построен на бюджетной платформе Smart Car (упрощённая версия модульной платформы CMP) и производится вместе с родственным кроссовером Citroen C3 Aircross на заводе Stellantis в словацком городе Трнава.

До сегодняшнего дня Frontera предлагался только в гибридных и электрических версиях в комплектациях Edition, GS и Ultimate, а теперь появились базовый бензиновый мотор Turbo 100 без гибридного довеска и новая базовая комплектация Start. Расширение гаммы вниз должно сделать Opel Frontera более привлекательным для тех покупателей, кто обычно нацеливается на Dacia Duster, но Duster «на минималках» всё же дешевле — от 18 990 евро в Германии.

Двигатель Turbo 100 — это эволюция многострадального трёхцилиндрового двигателя 1.2 PureTech: его избавили от врождённых недостатков (в частности ремень ГРМ был заменён цепью) и вновь выпустили на рынок, сменив предварительно имя, потому что на PureTech после нескольких отзывов у потребителя аллергия.

При рабочем объёме 1199 см3 двигатель Turbo 100 выдаёт максимальные 100 л.с. при 5500 об/мин и 205 Нм при 1750 об/мин. С двигателем Turbo 100 сочетается только 6-ступенчатая «механика», привод у всех версий Frontera только передний. До 100 км/ч Frontera с двигателем Turbo 100 разгоняется за 12,4 с, максимальная скорость — 179 км/ч.

Новая начальная комплектация Start доступна не только в сочетании с двигателем Turbo 100 и МКП, но и с младшей гибридной версией мощностью 110 л.с. (от 24 540 евро) и младшей электрической версией мощностью 113 л.с. с батареей на 44 кВт·ч (от 29 340 евро). В свою очередь двигатель Turbo 100 доступен также в сочетании с любой из старших комплектаций — Edition, GS и Ultimate.

В комплектацию Start входят 16-дюймовые чёрные штампованные колёса с чёрными колпаками, базовый набор электронных ассистентов водителя (он, по сути, определён европейским законодательством), кондиционер с ручным управлением, 10-дюймовый приборный экран и пластиковая доска вместо мультимедийного экрана, к которой прикручено крепление для смартфона — он будет вам навигатором и источником музыки. На мощный звук рассчитывать не стоит — в базовой аудиосистеме всего два динамика.

Третий ряд сидений для комплектации Start недоступен. Единственная комфортная опция — пакет Start Comfort Pack за 100 евро, куда входят двухуровневый пол багажника и макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках.

Данных о продажах Opel Frontera в Европе в открытом доступе нет, корпорация Stellantis их не раскрывает, а в целом продажи марки Opel в Европе, по данным ACEA, в первой половине этого года выросли на 11,4% до 228 488 автомобилей. Это очень хороший результат с учётом того, что собственная конструкторская школа Opel практически утрачена и в новой стратегии развития Stellantis за маркой Opel закреплён региональный статус. Такой статус означает, что инвестиции в развитие Opel будут достаточно скромными.

В 2028 году в гамме Opel появится новый кроссовер на платформе китайской компании Leapmotor, его производство наладят на испанском заводе Stellantis в городе Фигеруэлас, провинция Сарагоса.

