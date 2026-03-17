  • Забыть о PureTech: новый двигатель Turbo 100 от Stellantis оказался не таким уж новым

Забыть о PureTech: новый двигатель Turbo 100 от Stellantis оказался не таким уж новым

17.03.2026 123 1 0
Забыть о PureTech: новый двигатель Turbo 100 от Stellantis оказался не таким уж новым

Корпорация Stellantis представила новый бензиновый двигатель Turbo 100 для Peugeot 208 и 2008, подчёркивая его высокую надёжность. На самом деле двигатель Turbo 100 — не новинка, а переименованная 1,2-литровая «турботройка» PureTech третьего поколения, впервые показанная в 2023 году.

Разработанный в начале прошлого десятилетия ещё при PSA Group бензиновый турбомотор 1.2 PureTech в своё время получил несколько профессиональных наград и массу хороших отзывов от прессы за тяговитость и экономичность, однако в 2020 году в истории этого двигателя началась чёрная полоса. Выяснилось, что ремень ГРМ по мере эксплуатации изнашивается и разрушается, загрязняет своими частичками масло, что в итоге может привезти к отказу двигателя и даже проблемам с тормозами. В период с 2020 по 2026 год были проведены несколько масштабных отзывных кампаний, затронувших миллионы автомобилей.

Производство двигателей 1.2 PureTech с ремнём ГРМ должно вроде как закончиться в конце этого года. В феврале, когда была объявлена последняя по ним отзывная кампания, руководство Stellantis объявило, что будет постепенно заменять французские двигатели PureTech итальянскими FireFly, так как последние менее проблемные, но теперь выяснилось, что и PureTech ещё поживёт, только называется он теперь Turbo 100.

Ещё в 2023 году корпорация Stellantis представила радикально модернизированный двигатель 1.2 PureTech третьего поколения в привязке к новым гибридным силовым установкам, а теперь этот же 1.2 PureTech третьего поколения будут предлагать без гибридного довеска. Отказ от наименования PureTech сделан из имиджевых соображений: имя PureTech теперь вызывает у потребителей плохие ассоциации и мигрень, а потому вместо него будет Turbo 100.

В Turbo 100/1.2 PureTech третьего поколения исправлен основной недостаток предшественников: ремень ГРМ уступил место цепи, проблема с загрязнением масла исчезла, но есть и другие новшества, а именно турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата, работа по экономичному циклу Миллера, давление впрыска 350 бар и новая, более компактная головка блока. Конструктивные новшества двигателя Turbo 100 должны позволить ему без проблем вписаться в экологические нормы Euro 7, притом что ключевые выходные характеристики никак не изменились: базовая версия мотора выдаёт прежние 101 л.с. и 205 Нм.

В составе гибридной силовой установки есть более мощные версии этого же мотора, но в паре с 6-ступенчатой МКП будет идти именно с Turbo 100. Peugeot 208 с таким силовым агрегатом стоит в Германии от 24 480 евро, Peugeot 2008 — от 28 890 евро. Разумеется, этот же Turbo 100 мы скоро увидим и на других европейских моделях Stellantis.

Между тем у Stellantis есть и действительно новые двигатели: минувшей осенью был представлен довольно сложный по конструкции 2,0-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель Hurricane 4 Turbo.

1 комментарий
17.03.2026 19:12
Vasissualy Pupkinzon

Что-то эти тонюсенькие цепочки не взывают большого доверия...

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки Ещё пару лет назад казалось, что российский авторынок переживает историческую перезагрузку. Европейские и японские бренды ушли, их место заняли китайские марки, а дилеры уверяли: покупатель... 1832 24 0 16.03.2026
Статьи / История Мотороллер для Одри Хепберн и немножко мафии: почему Vespa 400 проиграла Fiat 500 За последние десятилетия практически все итальянские автопроизводители попали в орбиту влияния концерна Fiat, но в пятидесятые годы прошлого века были фирмы, которые не боялись бросать вызов... 2009 0 4 15.03.2026
Статьи / История Две двери, четыре глаза и небольшой обман: история разработки и особенности Mercedes-Benz CLK Двухдверное купе – это всегда стильно, модно, молодёжно, особенно если оно заднеприводное. А если это купе-хардтоп, то есть без центральной стойки кузова и с безрамочными дверями, то ещё и д... 1214 3 0 14.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77663 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47609 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18320 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
24 Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки
20 Линейка от второго партнера: тест-драйв Москвичей М70 и М90
5 Audi A5 II (F5) с пробегом: шикарный салон, почти идеальная электрика...
