Забыть о PureTech: новый двигатель Turbo 100 от Stellantis оказался не таким уж новым

Корпорация Stellantis представила новый бензиновый двигатель Turbo 100 для Peugeot 208 и 2008, подчёркивая его высокую надёжность. На самом деле двигатель Turbo 100 — не новинка, а переименованная 1,2-литровая «турботройка» PureTech третьего поколения, впервые показанная в 2023 году.

Разработанный в начале прошлого десятилетия ещё при PSA Group бензиновый турбомотор 1.2 PureTech в своё время получил несколько профессиональных наград и массу хороших отзывов от прессы за тяговитость и экономичность, однако в 2020 году в истории этого двигателя началась чёрная полоса. Выяснилось, что ремень ГРМ по мере эксплуатации изнашивается и разрушается, загрязняет своими частичками масло, что в итоге может привезти к отказу двигателя и даже проблемам с тормозами. В период с 2020 по 2026 год были проведены несколько масштабных отзывных кампаний, затронувших миллионы автомобилей.

Производство двигателей 1.2 PureTech с ремнём ГРМ должно вроде как закончиться в конце этого года. В феврале, когда была объявлена последняя по ним отзывная кампания, руководство Stellantis объявило, что будет постепенно заменять французские двигатели PureTech итальянскими FireFly, так как последние менее проблемные, но теперь выяснилось, что и PureTech ещё поживёт, только называется он теперь Turbo 100.

Ещё в 2023 году корпорация Stellantis представила радикально модернизированный двигатель 1.2 PureTech третьего поколения в привязке к новым гибридным силовым установкам, а теперь этот же 1.2 PureTech третьего поколения будут предлагать без гибридного довеска. Отказ от наименования PureTech сделан из имиджевых соображений: имя PureTech теперь вызывает у потребителей плохие ассоциации и мигрень, а потому вместо него будет Turbo 100.

В Turbo 100/1.2 PureTech третьего поколения исправлен основной недостаток предшественников: ремень ГРМ уступил место цепи, проблема с загрязнением масла исчезла, но есть и другие новшества, а именно турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата, работа по экономичному циклу Миллера, давление впрыска 350 бар и новая, более компактная головка блока. Конструктивные новшества двигателя Turbo 100 должны позволить ему без проблем вписаться в экологические нормы Euro 7, притом что ключевые выходные характеристики никак не изменились: базовая версия мотора выдаёт прежние 101 л.с. и 205 Нм.

В составе гибридной силовой установки есть более мощные версии этого же мотора, но в паре с 6-ступенчатой МКП будет идти именно с Turbo 100. Peugeot 208 с таким силовым агрегатом стоит в Германии от 24 480 евро, Peugeot 2008 — от 28 890 евро. Разумеется, этот же Turbo 100 мы скоро увидим и на других европейских моделях Stellantis.

Между тем у Stellantis есть и действительно новые двигатели: минувшей осенью был представлен довольно сложный по конструкции 2,0-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель Hurricane 4 Turbo.

