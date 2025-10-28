Новая «турбочетвёрка» от Stellantis: форкамерное зажигание, цикл Миллера и 329 л.с.

Двигатель Hurricane 4 Turbo фигурировал в ранних публикациях Stellantis как GMET4 Evo — он в частности был указан в инвестиционном плане корпорации для США, опубликованном в середине октября. Массовое производство этого двигателя будет налажено в 2026 году на моторном заводе в городе Кокомо, штат Индиана, а первые партии соберёт моторный завод в Данди, штат Мичиган. Сейчас завод в Кокомо производит старый двигатель GMET4, без приставки Evo, который изначально дебютировал в 2015 году на седане Alfa Romeo Giulia и затем распространился на другие марки и модели.

Так вот, сегодня выяснилось, что между двигателями GMET4 и GMET4 Evo, по сути, нет ничего общего, кроме диаметра цилиндра (84 мм), хода поршня (90 мм) и пары болтов. Алюминиевые блок и головка новые, причём блок имеет более толстые (+24%) стенки цилиндров. Коленчатый вал тоже полностью новый, с увеличенными шейками и более выносливыми подшипниками. ГРМ приводится цепью.

Главная особенность нового мотора — форкамерная система зажигания, которую Stellantis уже обкатал на 3,0-литровом двигателе Maserati V6 Nettuno, но у младшего Hurricane она более компактная, рассчитанная на массовое производство, тогда как V6 Nettuno — это всё-таки весьма дорогой и относительно мелкосерийный мотор.

В привязке к двигателю Hurricane 4 Turbo форкамерная система зажигания называется turbulent jet ignition (TJI). Дополнительная камера представляют собой медную полую цилиндрическую вставку, запресованную по центру верхней части каждой камеры сгорания, внутри этой вставки находится одна из двух свечей зажигания, а вторая размещена ближе к краю основной камеры сгорания. Комбинированная система зажигания, как утверждается, обеспечивает более быстрое и полное сгорание топливо-воздушной смеси, отчего повышается производительность и снижается расход топлива.

Система питания у двигателя Hurricane 4 Turbo тоже комбинированная: в основную камеру сгорания (350 бар) и во впускной коллектор. Использование цикла Миллера с ранним закрытием впускных клапанов и электропривода фазовращателей позволило обеспечить довольно высокую для наддувного мотора степень сжатия — 12:1 (у двигателя GMET4 — 10:1).

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата обеспечивает избыточное давление в 2,4 бар — это тоже довольно много для массового 4-цилиндрового бензинового турбомотора. Зато и выходные характеристики впечатляющие: максимальная мощность — 329 л.с. при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент — 450 Нм при 3000-4500 об/мин. Особо подчёркивается, что 90% от максимального крутящего момента доступны в диапазоне от 2600 до 5600 об/мин — это хорошая «полка». Двигатель GMET4 в стоке выдаёт не более 280 л.с. и 400 Нм.

Двигатель Hurricane 4 Turbo прекрасно походит как для продольного, так и для поперечного расположения, Stellantis планирует широко использовать его в гибридных силовых установках разных типов.

Добавим, что двигатель Hurricane 4 Turbo имеет мало общего и с 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым битурбомотором Hurricane, который дебютировал в 2022 году и известен также как GMET6. «Шестикотловый» Hurricane технически проще: нет форкамерного зажигания, нет комбинированного впрыска — только в камеру сгорания, у турбокомпрессоров обычные нерегулируемые крыльчатки. Наиболее мощная версия 6-цилиндрового Hurricane на Dodge Charger выдаёт 558 л.с. и 720 Нм.

