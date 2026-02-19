Рейтинг надёжности JD Power 2026: электроника всех достала, Mini вошла в тройку лидеров

Статистика ×
19.02.2026 63 2 0
Американская аналитическая компания JD Power опубликовала рейтинг надёжности марок и моделей автомобилей на 2026 год. Самым надёжным автомобилем признан премиальный седан Lexus IS.

JD Power (к слову, в названии компании больше не используются точки) оценивает надёжность представленных на рынке США легковых автомобилей уже 37 лет, время от времени совершенствуя методику исследования, так как машины становятся сложнее, обзаводятся новыми системами и функциями. Последний раз методика была обновлена в 2022 году, актуальный протокол учитывает 184 потенциальные проблемы, разбитые на девять категорий: микроклимат, электронные ассистенты водителя, опыт вождения, экстерьер, вторичная эргономика (выключатели, экраны, джойстики и т.д.), мультимедийная система, интерьер, силовой агрегат, сиденья.

Рейтинг надёжности 2026 основан на проведённых в период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года опросах 33 268 американских владельцев автомобилей трёхлетнего возраста (купленных в 2022 году, но относящихся к 2023 модельному году) и фиксирует количество проблем, с которыми столкнулись владельцы с момента покупки своих машин. Из их ответов формируется индекс PP100, показывающий количество выявленных проблем на 100 автомобилей, то есть чем PP100 меньше, тем лучше. Ниже приводим рейтинг надёжности марок.

Средний показатель PP100 по сравнению с прошлым годом увеличился с 202 до 204, то есть в целом автомобили стали менее надёжными, при этом PP100 у чисто бензиновых моделей снизился на два пункта до 198, а вот у plug-in гибридов вырос сразу на 39 пунктов и достиг 281.

PP100 у электромобилей и безрозеточных гибридов вырос на 14 пунктов и достиг 237 и 213 соответственно.

Средний PP100 у премиальных моделей составил 217, у непремиальных — 200, однако лидером среди моделей в этом году стал всё же премиальный автомобиль — Lexus IS.

Lexus IS 2023 модельного года

Наибольшее количество выявленных проблем, а именно 56,7 PP100, приходится на мультимедийные системы и качество их взаимодействия со смартфонами — постоянные сбои и «кривая» совместимость программ очень утомляют автовладельцев. Производители всё чаще практикуют обновление ПО «по воздуху», то есть через беспроводной интернет, однако только 27% опрошенных заметили, что эти обновления сделали их автомобиль лучше, остальные пользы не заметили. С 2027 года JD Power усилит контроль за работой мультимедийных систем и качеством их обновлений, чтобы стимулировать производителей внимательнее относиться к проблемам, с которыми сталкиваются потребители.

В рейтинге надёжности марок первые два места, как и в прошлом году, занимают Lexus и Buick, однако у обоих лидеров PP100 вырос: у Lexus было 140 — стало 151, у Buick было 143 — стало 160. Британская марка Mini оказалась одной из немногих, кому удалось улучшить свой PP100: было 190 — стало 168, благодаря такому прогрессу Mini заняла третье место в рейтинге.

Между тем Toyota за год сползла с четвёртого места на восьмое: её PP100 вырос с 162 до 185. На дне рейтинга по-прежнему болтается Volkswagen: его PP100 вырос с 285 до 301. На предпоследнем месте — шведская марка Volvo, PP100 которой вырос с 242 до 296.

Далее перечислим самые надёжные модели автомобилей по классам в их американском понимании: маленькие SUV — Subaru Crosstrek, маленькие премиальные SUV — Lexus UX, компактные легковые автомобили — Toyota Corolla, компактные премиальные легковые автомобили — Lexus IS (он же абсолютный лидер), компактные SUV — Chevrolet Equinox, компактные премиальные SUV — BMW X4, среднеразмерные легковые автомобили — Toyota Camry, среднеразмерные SUV — Nissan Murano, среднеразмерные премиальные SUV — Lexus GX, более крупные среднеразмерные SUV — Buick Enclave, более крупные среднеразмерные премиальные SUV — Cadillac XT6, большие SUV — Chevrolet Tahoe, среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma, большие пикапы — Ram 1500, минивэны — Toyota Sienna.

Обращаем внимание, что количество классов, в которых выделяются модели-лидеры, у JD Power каждый год разное — это связано с тем, что в каждом конкретном исследовании в некоторых классах не удаётся выявить модели с достойным показателем PP100, то есть выше среднего.

Полный отчёт доступен на сайте JD Power.

рейтинг США авторынок статистика
2 комментария
19.02.2026 14:50
Papirus

Ой, а где же "победившие всех" китайцы?! :-D

19.02.2026 15:06
Андрей Ежов

Их на рынок США не пускают.

