Самые надёжные автомобили по версии J.D. Power: «корейцы» вырвались в лидеры!

Американская аналитическая компания J.D. Power опубликовала рейтинг самых надёжных марок и моделей автомобилей на 2022 год. В рейтинге марок лидером впервые оказалась Kia, самой надёжной моделью второй год подряд признан спорткар Porsche 911.

J.D. Power оценивает надёжность представленных на рынке США автомобилей уже 33 года и постоянно совершенствует методику, так как машины становятся сложнее, обзаводятся новыми системами и функциями. Актуальный протокол учитывает 184 потенциальные проблемы, разбитые на девять категорий: микроклимат, ассистенты водителя (категория добавлена в этом году), опыт вождения, экстерьер, вторичная эргономика (выключатели, экраны, джойстики и т. д.), мультимедийная система, интерьер, силовой агрегат, сиденья. Кроме того, теперь исследование учитывает уровень удовлетворённости автомобилем после трёх лет владения и качество поддержки автомобиля в актуальном состоянии со стороны производителя (прежде всего это обновления ПО).

Исследование 2022 года основано на проведённых в период с июля 2021 года по ноябрь 2021 года опросах 29 487 американских владельцев автомобилей 3-летнего возраста (то есть купленных в 2019 году) и фиксирует количество проблем, с которыми столкнулись владельцы. Из их ответов формируется рейтинг PP100, показывающий количество выявленных проблем на 100 автомобилей (см. диаграмму ниже). И если в прошлом исследовании фиксировались проблемы, с которыми столкнулись автовладельцы за последние 12 месяцев, то новая методика учитывает весь срок владения, поэтом индексы PP100 у всех марок заметно выросли (рейтинг 2021 года мы публиковали в привязке к заметке о проблемах с качеством в компании Jaguar Land Rover).

Как видно из диаграммы, меньше всего на проблемы жаловались американские владельцы автомобилей Kia — 145 проблем на 100 машин (145 PP100), на втором месте Buick (147 PP100), на третьем Hyundai (148 PP100), на четвёртом — самый надёжный премиальный бренд Genesis (155 PP100) и только на пятом — славящаяся своей надёжностью Toyota (158 PP100). Прошлогодний лидер Lexus спустился на шестую строчку (159 PP100).

Самое большое падение после обновления методики исследования зафиксировано у Acura: 244 PP100 и пятое место с конца рейтинга, тогда как в прошлом году премиальная марка компании Honda входила в первую десятку. Ещё хуже дела с качеством у Alfa Romeo (245 PP100), Volvo (256 PP100), Ram (266 PP100) и Land Rover (284 PP100).

Porsche 911

Перечислим также самые надёжные модели автомобилей по классам (в американском их понимании, так что не удивляйтесь): маленькие SUV — Buick Encore, маленькие премиальные SUV — Lexus UX, компактные легковые автомобили — Toyota Corolla, компактные премиальные легковые автомобили — BMW 4 Series, компактные SUV — Buick Envision, компактные премиальные SUV — Lexus NX, компактные спорткары — Mazda MX-5 Miata, среднеразмерные легковые автомобили — Hyundai Sonata, среднеразмерные премиальные легковые автомобили — Lincoln MKZ, среднеразмерные SUV — Hyundai Santa Fe, среднеразмерные премиальные SUV — Lexus RX, среднеразмерные спорткары — Ford Mustang, более крупные среднеразмерные SUV — Kia Sorento, более крупные среднеразмерные премиальные SUV — Porsche Cayenne, большие легковые автомобили — Chevrolet Impala, большие SUV — Chevrolet Suburban, среднеразмерные пикапы — Nissan Frontier, большие пикапы — Toyota Tundra, тяжёлые пикапы — Chevrolet Silverado HD, минивэны — Dodge Grand Caravan. Абсолютный лидер, как мы уже сказали выше, — Porsche 911.



Полный отчёт доступен на сайте J.D. Power. Понятно, что к российскому рынку его результаты не применимы — у нас и машины другие, и люди, и условия эксплуатации, но как один из индикаторов состояния автомобильной отрасли в целом рейтинг J.D. Power представляется нам весьма полезным.

