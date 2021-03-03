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  • Jaguar Land Rover теряет в продажах более 100 тысяч машин в год из-за проблем с качеством

Jaguar Land Rover теряет в продажах более 100 тысяч машин в год из-за проблем с качеством

03.03.2021 388 0 0

Новый глава британской компании Jaguar Land Rover, француз Тьерри Боллоре, продолжает генерировать сенсационные новости: на встрече с инвесторами в конце февраля он рассказал об огромных потерях компании на проблемах с качеством и утрате лояльности клиентов. Но дело идёт на поправку.

 

Компания Jaguar Land Rover переживает очередные нелёгкие времена: в 2020 году по сравнению с 2019-м продажи снизились на 23,6% до 425 974 автомобилей, а убытки за первые три квартала текущего финансового года составили без малого миллиард фунтов стерлингов. Тьерри Боллоре, заступивший на должность гендиректора JLR в сентябре, вынужден буквально спасать компанию, применяя весь полученный во время работы в Renault опыт.

В середине февраля Боллоре огласил новый план развития компании под названием Reimagine. Этот план в частности предусматривает полное переформатирование Jaguar, а именно превращение его в высокомаржинальный электромобильный лакшери-бренд, который фактически придётся создать с чистого лица – все текущие разработки отменены: они, даром что электрические, не вписываются в новое позиционирование бренда.

В конце февраля Боллоре и ключевые члены его команды общались с инвесторами, детали этого общения обнародовало издание Automotive News. Выяснилось, что продажи компании падают не только из-за коронавируса и прочих объективных трудностей, но и из-за того, что клиенты просто не довольны качеством автомобилей Jaguar Land Rover.

На проблемах с качеством компания теряет в продажах более 100 тысяч машин ежегодно, признался Боллоре. На гарантийный ремонт за первые три квартала текущего финансового года израсходовано 489 млн фунтов стерлингов, но это меньше, чем за аналогичный период прошлого финансового года, когда гарантия съела 812 млн фунтов стерлингов.

Слова Боллоре подтверждает последний рейтинг надёжности автомобилей американской компании J.D. Power, опубликованный в феврале. Он охватывает 80 тысяч американских владельцев автомобилей 3-летнего возраста (то есть купленных в 2018 году) и фиксирует количество неисправностей и проблем, с которыми столкнулись владельцы этих машин за последние 12 месяцев. Марка Land Rover занял в этом рейтинге последнее место: 244 проблемы на 100 автомобилей. Jaguar занял третью строчку с конца: 186 проблем на 100 автомобилей. Между ними вклинилась многострадальная Alfa Romeo с результатом 196 проблем на «сотню».

По сути, уровень качества автомобилей Jaguar и Land Rover откатился в дофордовскую эпоху, то есть в 80-е годы прошлого века, когда дела были совсем плохи. В 2018 году китайские владельцы Jaguar и Land Rover, недовольные качеством, даже выходили на акции протеста к зданию региональной штаб-квартиры компании в Шанхае.

Боллоре с коллегами попытались убедить инвесторов, что ведётся колоссальная работа по улучшению качества, и снижение потерь на гарантийном ремонте это подтверждает. Вдобавок, боссы JLR утверждают, что в будущем автомобили компании станут… проще! И от этого проблем с ними станет меньше. Честно говоря, очень спорное утверждение, но посмотрим.

бизнес Jaguar Land Rover

 

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