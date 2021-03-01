Jaguar лихорадит: полная перезагрузка, отказ от почти готовых новинок и чужая платформа

Марка Jaguar переживает самое радикальное переформатирование в своей истории, которое либо спасёт её либо уьёт. Есть и третий вариант — вывод из состава Jaguar Land Rover и продажа другой компании, но многие поклонники марки считают такой вариант хуже смерти.

В середине февраля Тьерри Боллоре, новый глава Jaguar Land Rover, огласил новый план развития компании под названием Reimagine, который для марки Jaguar разом перечеркнул все прежние планы и наработки. Проект флагманского электрического лифтбека Jaguar XJ закрыт на финальной стадии разработки. 7-местный кроссовер Jaguar J-Pace, который должен был разделить с XJ новую платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture), отменён. Доступных компактных легковушек Jaguar тоже не будет. Вместо этого марка Jaguar устремится в малотиражный лакшери-сегмент и к 2025 году станет полностью электрическим брендом.

Новые модели Jaguar будут существенно дороже и роскошнее нынешних, их предстоит разработать с нуля — Джерри Макговерну, шеф-дизайнеру компании, поручено сформировать полностью новый стиль марки без оглядки на прошлое и без ретро-мотивов. Платформа MLA, рассчитанная как на электромобили, так и на гибриды, полностью отойдёт марке Land Rover вместе с перспективной чисто электромобильной платформой EMA (Electric Modular Architecture). Родственных моделей у Jaguar и Land Rover больше не будет.

Автомобили Jaguar получат собственную электромобильную платформу, причём, как сообщает издание Automotive News Europe, скорее всего, покупную — с потенциальными поставщиками платформ уже ведутся переговоры, но окончательное решение будет принято только после того, как будет утверждён дизайн будущих новинок.

Jaguar I-Pace

Скорее всего, именно из-за дизайна Боллоре завернул новый Jaguar XJ и Jaguar J-Pace: он боялся, что они повторят судьбу электрического первенца марки — кросс-лифтбека I-Pace с почти однообъёмным профилем, который при хорошем техническом уровне продаётся хуже, чем провальный по всем статьям Mercedes-Benz EQC: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, в Европе реализовано 13 444 и 14 645 шт. соответственно, притом что Audi e-tron разошёлся тиражом 27 713 шт., а импортная Tesla Model 3 – 85 979 шт. Если электрические XJ и J-Pace будут расходиться также вяло, как I-Pace, то их лучшее вообще не выпускать — убытков будет меньше.



Уход в лакшери-сегмент автоматически снижает требования к тиражам — можно делать мало машин с высокой маржой и прекрасно себя чувствовать, как это делают Aston Martin, Bentley и Ferrari — идейно наиболее близкие ориентиры. Вопрос в том, готовы ли клиенты этого сегмента платить за Jaguar столько же, сколько за Aston Martin, Bentley и Ferrari, если ещё вчера Jaguar выпускал недорогие седаны и универсалы X-Type на базе Ford Mondeo.

Jaguar X-Type

Коллеги из британского журнала Autocar, по понятным причинам сильно переживающие за судьбу Jaguar, предполагают, что развод Jaguar и Land Rover по разным платформам понадобился Боллоре для того, чтобы иметь возможность без лишних проблем продать Jaguar заинтересованном инвестору — быть может даже поставщику платформы: разработать классный дизайн, получить за него деньги, а дальше сосредоточиться на развитии марки Land Rover.



Потенциальных покупателей марки Jaguar масса, но в основном из Китая — например, ловко аккумулирующих западные бренды холдинг Geely, у которого уже есть Lotus, Polestar, Smart и Volvo, и попадание в эту обойму Jaguar было бы не худшим вариантом развития событий. А худшим будет продажа какому-нибудь не слишком искушённому в манерах и технике концерну вроде SAIC, который в прошлом веке купил спортивную британскую марку MG и теперь производит под ней совершенно заурядные машины для масс-маркета. Ещё раз такой позор британские автолюбители пережить не готовы — уж лучше Jaguar просто закрыть, если с покорением лакшери-сегмента у него ничего не получится.

