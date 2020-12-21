Промедление штрафу подобно: Jaguar готовит конкурента Tesla Model X

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 компания Jaguar Land Rover в этом году не выполнила план по выводу на рынок розеточных моделей, а потому готовится по итогам 2020-го заплатить Евросоюзу штраф за избыточные выбросы CO 2 — на это уже зарезервированы 90 млн фунтов стерлингов. За год практически вся линейка SUV британской компании обзавелась plug-in гибридными модификациями (её нет только у Land Rover Discovery), но розеточные гибриды вышил на рынок позже, чем планировалось, а электромобильная линейка не расширилась вовсе и пока представлена единственным кроссовером I-Pace, что выпускается в Австрии на мощностях Magna Steyr.

Jaguar E-Pace

Зато следующий год должен стать для JLR ударным на электромобильном фронте: дебютирует обновлённый I-Pace и, согласно неофициальным прогнозам, целых три «электрички» на платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), созданной для флагманских моделей. Первым, вероятно, станет новый представительский седан Jaguar XJ, который ожидался ещё в 2019 году, сразу после завершения производства предшественника. Вторым будет роскошный электрический Range Rover, а третьим, как выяснил британский журнал Auto Express, окажется большой кроссовер Jaguar J-Pace, о котором прежде ничего не было известно.



Платформа MLA разрабатывалась как универсальная, на неё можно устанавливать бензиновые и дизельные двигатели, но Jaguar J-Pace, по данным Auto Express, будет чисто электрической моделью, выбрать можно будет разве что между вариантами исполнения батареи: топ-версия будет иметь ёмкость около 100 кВт·ч и сможет проехать на одной зарядке до 300 миль (482 км).

Jaguar F-Pace

Дизайн Jaguar J-Pace будет достаточно традиционным, в духе среднеразмерного F-Pace, а не почти однообъёмного I-Pace, то есть с длинным капотом и благородной осанкой, благодаря которым пересадить на «электричку» консервативных покупателей Jaguar будет проще. Сборка электромобилей на платформе MLA будет налажена на фабрике Касл-Бромвич под Бирмингемом, в реконструкцию которой компания вложила около миллиарда фунтов стерлингов.



В декабрьском отчёте JLR для инвесторов указано, что по итогам 2021 года компания намерена уложиться в плановый для Европы показатель по выбросам CO 2 , который для JLR составит 159 г/км. Напомним, что уровень выбросов для каждого автопроизводителя вычисляется индивидуально по формуле, учитывающей весовой коэффициент и средневзвешенную массу проданных автомобилей, а тиражируемая информагентствами цифра в 95 г/км — это базовая норма, то есть самая низкая величина, которая также учтена в формуле.

Jaguar I-Pace

К сожалению, планам JLR могут помешать два трудно предсказуемых фактора: продолжающаяся пандемия COVID-19 (в день выхода этой публикации Великобританию стремительно изолировали от остального мира из-за обнаруженного в этой стране нового штамма коронавируса) и брексит без сделки ЕС, в результате которого британские машины могут заметно подорожать в Европе. Судя по всему, 2021 год станет определяющим для Jaguar Land Rover и её нового руководителя, француза Тьерри Боллоре, и мы искренне желаем им удачи.



Добавим, что в 2030 году Великобритания намерена полностью запретить продажу новых автомобилей с ДВС, в том числе plug-in гибридов. Bentley в связи с этим уже объявила, что станет к означенной дате чисто электромобильным брендом. Такая же участь, очевидно, ждёт и марку Jaguar, хотя конкретных сроков её полного «озеленения» пока на названо.

