Обновлённый Land Rover Discovery: освежили салон и перетряхнули моторную гамму

Дилеры британского бренда уже начали принимать заказы на новинку, цены на домашнем рынке известны. До США автомобиль доберётся к концу текущего года, в России появится весной следующего.

Компания Land Rover выпускает внедорожник Discovery с 1989 года, модель сменила уже пять поколений, актуальный вариант представили осенью 2016-го. Пик продаж нынешней генерации пришёлся на 2017 год: тогда дилеры реализовали 16 654 машины, но уже в следующем году показатель снизился на 21,2%, а по итогам 2019-го результат упал до 9766 единиц (на 25,6% меньше, чем годом ранее). Продажи внедорожника призвано взбодрить обновление: британцы представили «посвежевший» Discovery.



На фото: обновлённый Land Rover Discovery

В ходе рестайлинга в Land Rover решили почти не трогать оформление экстерьера. Так, Discovery досталась иная радиаторная решётка, которую обрамляет обновлённая головная оптика (уже в начальных версиях она стала светодиодной). Опционально предлагаются матричные фары и анимированные поворотники. Декоративные вставки в передних крыльях имеют тот же цвет, что и у кузова. Корму освежили за счёт слегка поправленного бампера и других задних фонарей.



В отличие от внешности, над интерьером в Land Rover решили поработать более тщательно. Discovery снабдили новой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с сенсорным экраном диагональю 11,4 дюйма. У системы стала лучше графика и изменилась структура меню, кроме того, она имеет функцию обновления «по воздуху». К ней можно подключать по Wi-Fi до восьми устройств. У внедорожника иная центральная консоль с джойстиком вместо шайбы управления коробкой передач, рулевое колесо, как у Defender, а в списке оборудования появился проекционный дисплей. Кроме того, иначе выглядит блок управления климатической установкой (у него стало меньше рукояток).



﻿Также в ходе обновления автомобилю заменили второй ряд сидений – теперь это диван с удлинённой подушкой. Дефлекторы вентиляции у «посвежевшей» версии располагаются не на центральных стойках и потолке, а на консоли между спинками кресел водителя и переднего пассажира.



Изменения затронули в том числе моторную гамму: так, Discovery лишили двигателей V6, линейку обновлённой версии составляют только моторы семейства Ingenium. От дорестайлингового внедорожника остался один вариант – 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка с отдачей в 300 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм.



Также в гамме числятся новые 3,0-литровые рядные «шестёрки»: в списке дизелей имеются D250 мощностью 249 л.с. (570 Нм) и D300 с отдачей в 300 л.с. (650 Нм). Топовым стал бензиновый двигатель P360, выдающий 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. У версий, предназначенных для европейского рынка, эти моторы работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, однако в РФ будут поставлять машины без «электродовеска». Двигатели идут в паре с прежним восьмиступенчатым «автоматом», у автомобилей постоянный полный привод.

«Посвежевший» внедорожник уже можно заказать на нескольких рынках, в их числе Европа и США. На домашнем рынке новый Land Rover Discovery можно купить минимум за 54 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно около 5,5 млн рублей по текущему курсу). До Штатов автомобиль доберётся к концу текущего года, а в России, вероятно, появится весной 2021-го.

