В Land Rover пообещали Range Rover EV: новинка задерживается из-за «коронакризиса»

Компания Land Rover выпускает свой полноразмерный внедорожник Range Rover с 1969 года. За более чем полувековую историю модель успела сменить четыре поколения, причём актуальный автомобиль находится на рынке с 2012-го. Сейчас британский производитель занимается разработкой Range Rover следующей генерации, который, как ожидается, будет представлен в следующем году.



На фото: актуальный Range Rover

Кроме того, предполагается, что у Range Rover появится электроверсия с приставкой EV к названию. Об этом сообщает британский Autocar со ссылкой на стенограмму конференции руководителей JLR с инвесторами. Также в компании не забыли и о проекте выпуска «зелёного» Jaguar XJ (ранее сообщалось, что его дебют пришлось отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции).



Судя по словам финансового директора Jaguar Land Rover Адриана Марделла, изначально планировалось представить электромобили в августе и сентябре 2020-го, однако, в компании решили отложить премьеры (хоть и ненадолго): до октября и ноября текущего года. Задержку он объяснил сокращением расходов во время «коронакризиса».



Оба автомобиля – и Range Rover EV, и электрический флагман Jaguar XJ – базируются на новой платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая предназначена для электрокаров, подключаемых гибридов, а также для так называемых «мягких гибридов». Информации о начинке «зелёных» Range Rover и XJ пока нет. Производство новинок наладят на переоборудованном заводе в Касл-Бромвиче (город Солихалл, Англия).

Напомним, Jaguar XJ четвёртого поколения (производство было прекращено в 2019-ом) предлагался с 3,0-литровым дизелем V6 с двойным турбонаддувом с отдачей 275 л.с., а также с 5,0-литровым бензиновым V8 в нескольких вариантах форсировки – от 385 до 550 л.с. В нынешней линейке марки имеется электрокар: установка кроссовера I-Pace включает в себя два электромотора (по одному на каждой оси). Совокупная мощность составляет 400 л.с., крутящий момент – 696 Нм. Под полом располагается литий-ионная батарея ёмкостью 90 кВт*ч. Запас хода паркетника равен примерно 480 км (расчёт вели по циклу WLTP).



На фото: «четвёртый» Jaguar XJ 1 / 2 На фото: «четвёртый» Jaguar XJ 2 / 2

А актуальный Range Rover в Европе сейчас доступен с рядным 3,0-литровым турбодизелем семейства Ingenium с 48-вольтовой гибридной надстройкой. Его отдача у версий с индексом D300 составляет 300 л.с., а крутящий момент – 650 Нм; а у машин с индексом D350 мощность равна 350 л.с. (700 Нм). На нашем рынке внедорожник можно купить с 3,0-литровым дизелем TDV6 , а также мотором V8 объёмом 4,4 литра.



За все время выпуска Jaguar XJ (с 2010 по 2019 годы) лучшим для модели на европейском рынке был 2011-ый: по его итогам дилеры продали 3684 машины. Ближе к «закату», в 2018-ом, клиенты купили лишь 1099 шт. Ну, а по итогам финального года в Старом свете реализовали лишь 724 экземпляра. «Пятый» XJ станет электрокаром и, вероятно, станет имиджевым автомобилем.

В свою очередь для актуального Range Rover лучшим годом на «старосветском» рынке стал 2015-ый: тогда дилерам удалось реализовать 14 300 экземпляров. По итогам прошлого года клиенты купили 11 705 внедорожников, что на 3,7% меньше, чем в 2018-ом. «Плюс» модели, вероятно, вероятно вернёт смена поколений и расширение линейки модификаций.

