Коронавирус ×
  • В Land Rover пообещали Range Rover EV: новинка задерживается из-за «коронакризиса»

В Land Rover пообещали Range Rover EV: новинка задерживается из-за «коронакризиса»

17.09.2020 107 0 0

Британский автопроизводитель намерен представить электрическую версию модели Range Rover, в основу которой лежит платформа MLA.

 

Компания Land Rover выпускает свой полноразмерный внедорожник Range Rover с 1969 года. За более чем полувековую историю модель успела сменить четыре поколения, причём актуальный автомобиль находится на рынке с 2012-го. Сейчас британский производитель занимается разработкой Range Rover следующей генерации, который, как ожидается, будет представлен в следующем году.

На фото: актуальный Range Rover

Кроме того, предполагается, что у Range Rover появится электроверсия с приставкой EV к названию. Об этом сообщает британский Autocar со ссылкой на стенограмму конференции руководителей JLR с инвесторами. Также в компании не забыли и о проекте выпуска «зелёного» Jaguar XJ (ранее сообщалось, что его дебют пришлось отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции).

Судя по словам финансового директора Jaguar Land Rover Адриана Марделла, изначально планировалось представить электромобили в августе и сентябре 2020-го, однако, в компании решили отложить премьеры (хоть и ненадолго): до октября и ноября текущего года. Задержку он объяснил сокращением расходов во время «коронакризиса».

Оба автомобиля – и Range Rover EV, и электрический флагман Jaguar XJ – базируются на новой платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая предназначена для электрокаров, подключаемых гибридов, а также для так называемых «мягких гибридов». Информации о начинке «зелёных» Range Rover и XJ пока нет. Производство новинок наладят на переоборудованном заводе в Касл-Бромвиче (город Солихалл, Англия).

Напомним, Jaguar XJ четвёртого поколения (производство было прекращено в 2019-ом) предлагался с 3,0-литровым дизелем V6 с двойным турбонаддувом с отдачей 275 л.с., а также с 5,0-литровым бензиновым V8 в нескольких вариантах форсировки – от 385 до 550 л.с. В нынешней линейке марки имеется электрокар: установка кроссовера I-Pace включает в себя два электромотора (по одному на каждой оси). Совокупная мощность составляет 400 л.с., крутящий момент – 696 Нм. Под полом располагается литий-ионная батарея ёмкостью 90 кВт*ч. Запас хода паркетника равен примерно 480 км (расчёт вели по циклу WLTP).

На фото: «четвёртый» Jaguar XJ
1 / 2
На фото: «четвёртый» Jaguar XJ
2 / 2

А актуальный Range Rover в Европе сейчас доступен с рядным 3,0-литровым турбодизелем семейства Ingenium с 48-вольтовой гибридной надстройкой. Его отдача у версий с индексом D300 составляет 300 л.с., а крутящий момент – 650 Нм; а у машин с индексом D350 мощность равна 350 л.с. (700 Нм). На нашем рынке внедорожник можно купить с 3,0-литровым дизелем TDV6 , а также мотором V8 объёмом 4,4 литра.

За все время выпуска Jaguar XJ (с 2010 по 2019 годы) лучшим для модели на европейском рынке был 2011-ый: по его итогам дилеры продали 3684 машины. Ближе к «закату», в 2018-ом, клиенты купили лишь 1099 шт. Ну, а по итогам финального года в Старом свете реализовали лишь 724 экземпляра. «Пятый» XJ станет электрокаром и, вероятно, станет имиджевым автомобилем.

В свою очередь для актуального Range Rover лучшим годом на «старосветском» рынке стал 2015-ый: тогда дилерам удалось реализовать 14 300 экземпляров. По итогам прошлого года клиенты купили 11 705 внедорожников, что на 3,7% меньше, чем в 2018-ом. «Плюс» модели, вероятно, вероятно вернёт смена поколений и расширение линейки модификаций.

авторынок новинки бизнес Коронавирус Land Rover Land Rover Range Rover Jaguar Jaguar XJ

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 406 с пробегом: дыры в порогах не беда, если блок BSI в порядке Пежо в 90-е годы, как известно, котировались значительно ниже Фольксвагенов или Опелей, а сейчас 15-25-летние 406-е даже в приличном состоянии можно найти буквально за копейки. Неужели с ним... 1065 4 1 16.09.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Cobalt II Конечно, тот Кобальт, что GM выкатил на наш рынок, это совсем не тот Кобальт, который продавали в Америке с 2004 по 2010 год. Настолько не тот, что даже второе поколение – понятие условное.... 8715 0 2 15.09.2020
Статьи / Авто недели Если мальчик вырос мужчиной: стоит ли покупать Jeep Wrangler III за 2 миллиона рублей Имиджевый хардкорный внедорожник за пару миллионов – какой он? Hummer H2, Toyota FJ Cruiser, Ram? Или же это что-то «настоящее» вроде Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser 70? А м... 1845 1 21 15.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 68650 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 63221 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 47297 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings