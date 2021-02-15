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  • У каждого автомобиля Jaguar и Land Rover будет «зелёная» версия к 2030 году

У каждого автомобиля Jaguar и Land Rover будет «зелёная» версия к 2030 году

15.02.2021 127 0 0

Британцы рассказали о планах по электрификации брендов: стратегия «скоростного озеленения» получила название «Reimagine», что переводится с английского как «переосмысление».

 

Jaguar Land Rover принадлежит индийской Tata Group, прошлый год оказался для брендов весьма непростым. Так, дилеры марки Land Rover за весь 2020-ый продали в Европе 111 982 автомобиля, этот результат на 23,3% ниже, чем годом ранее. В свою очередь, Jaguar за тот же период потерял 36,8% (на старосветском рынке был реализован 48 571 автомобиль). Спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса.

Даже нынешние допустимые нормы выбросов, действующие в Европе, уже весьма суровы, а компании, которые в них не укладываются, вынуждены платить солидные штрафы. В дальнейшем допустимые планки будут только снижаться, а значит, автопроизводителям впоследствии придётся полностью отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания и развивать направление электрокаров.

На фото: глава JLR Тьерри Боллоре

«Озеленением» модельного ряда уже в ближайшее время продолжит активнее заниматься компания Jaguar Land Rover. О новой стратегии развития на ближайшие годы – Reimagine (переосмысление) – рассказал нынешний глава JLR Тьерри Боллоре. План предполагает не только полное обновление модельного ряда и, как мы уже отметили, его электрификацию, но и переход на новые «тележки» для автомобилей двух брендов.

Переход британских брендов на «зелёное» топливо ускорило недавнее решение правительства Великобритании запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году (гибридам разрешено остаться до 2035-го). Времени у компании на самом деле осталось не очень много, а работы предстоит много. К примеру, у Ягуара сейчас имеется лишь один электрокар – I-Pace. По итогам прошлого года дилеры в Европе реализовали 13 444 экземпляра (+10%). Для сравнения, Mercedes-Benz EQC разошёлся тиражом 14 645 шт., хотя в первом полугодии 2020-го результат за месяц ни разу не перевалил за тысячу экземпляров.

Далее модельный ряд Jaguar должен был пополниться за счёт флагманского «электроседана» – XJ следующей генерации. Однако теперь в компании заявили, что на этом проекте поставили крест, несмотря на то, что машины в маскировке попадались на тестах относительно недавно. Не исключено, что «зелёная» четырёхдверка с соответствующим двухбуквенным названием впоследствии всё-таки появится в линейке, но этого точно не стоит ждать в ближайшее время.

Пока что в компании решили сосредоточиться на том, чтобы электрифицировать имеющийся модельный ряд: Судя по всему, в 2025 году у каждой актуальной на тот момент модели марки будет полностью электрическая версия. Land Rover подключится к этому процессу позже: в 2024-ом марка намерена представить свой первый серийный электрокар. Ещё через несколько лет, ближе к концу 2026-го, дизельные версии автомобилей марки покинут линейку, которую пополнят ещё пять моделей с «электроначинкой».

Ещё один из важнейших пунктов стратегии заключается в уменьшении количества используемых JLR платформ. Ягуару оставят одну «тележку», а автомобили Лэнд Ровера впоследствии будут базироваться только на модульной архитектуре для гибридов и электрокаров (MLA) и на электрической EMA.

Помимо этого, Тьерри Боллоре отметил ещё одно направление для развития Jaguar Land Rover: речь идёт о работе над водородной «начинкой». Такой силовой установкой в ближайшей перспективе планируется оснастить дорожные прототипы, иная информация о проекте пока не сообщается. Добавим, судя по словам главы компании, планов по закрытию заводов у JLR нет.

Производитель предполагает, что в 2030-ом на электрические версии кроссоверов и внедорожников Land Rover будет приходиться порядка 60% процентов от всех продаж бренда, а для Jaguar установлена планка в 100%. Ожидается, что гибриды Land Rover продержатся на конвейере до 2035 года.

авторынок бизнес Land Rover Jaguar

 

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