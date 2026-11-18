«Штатная» марка Chrysler, входящая в состав автогиганта Stellantis, выпускает свой минивэн под названием Pacifica с 2016 года. Первый рестайлинг эта модель пережила в 2020-м, второй – в первой трети 2026-го. По итогам последнего автомобиль получил иное оформление передней части – с «клыкастой» головной оптикой в духе Kia Carnival. Фары соединены друг с другом с помощью светящихся элементов и нового логотипа: он впервые появился на концепте Chrysler Halcyon (был показан в 2024-м).

На фото: Chrysler Pacifica Copperline 1 / 2 На фото: Chrysler Pacifica Copperline 2 / 2

Теперь пресс-служба концерна рассказала об изменениях для минивэна, «подтянутого» до 2027 модельного года. Этот автомобиль марка решила привезти на автосалон в Лос-Анджелесе, живая премьера пройдёт 19 ноября. Одной из главных обновок стало появление новой версии – Chrysler Pacifica Copperline.

В основу нового варианта легли исполнения Pacifica Limited и Pinnacle. Вариант Copperline можно «на глаз» отличить по множеству медных акцентов в экстерьере. Так, в этом цвете оформлены 20-дюймовые колёсные диски, накладки в нижней части боковин и заднего бампера, корпуса наружных зеркал, нижняя часть рамки радиаторной решётки, а также «штрихи», формирующие рисунок воздухозаборника. Кроме того, на передних дверях имеется надпись с названием версии.

В салоне Chrysler Pacifica Copperline тоже имеется несколько отличий от стандартных версий. Модели предлагаются сиденья, отделанные чёрной кожей с медной прострочкой (для версии на базе исполнения Limited), альтернативой являются сиденья, оббитые перфорированной кожей в цвете Blue Agave, тоже с медной прострочкой (на базе Pinnacle). Помимо этого, имеются вставки аналогичного цвета на передней панели и центральном тоннеле.

На фото: салон Chrysler Pacifica Copperline

Помимо этого, для Chrysler Pacifica 2027 модельного года доступна новая версия отделки салона – Ski Grey. В компании отметили, что этот более светлый вариант появился по запросу от клиентов, он доступен версиям Select, Limited и Pinnacle. Этот монохромный вариант предполагает отделанные в белом цвете сиденья, части дверей и передней панели в сочетании с элементами, которые отделаны чёрной кожей с белой прострочкой.

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Продажи посвежевшего минивэна начнутся на американском рынке в начале 2027 года. Известно, что доплата за вариант с приставкой Copperline для версии Limited составит 1995 долларов, для исполнения Pinnacle – 995 долларов. Отметим, стоимость актуальной Chrysler Pacifica в США на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 41 595 до 55 405 долларов (эквивалентно примерно 3,43 – 4,57 млн рублей по текущему курсу).

На фото: салон Chrysler Pacifica 2027 модельного года в отделке Ski Grey 1 / 3 На фото: салон Chrysler Pacifica 2027 модельного года в отделке Ski Grey 2 / 3 На фото: салон Chrysler Pacifica 2027 модельного года в отделке Ski Grey 3 / 3

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что на базе обновлённого минивэна Chrysler Pacifica была разработана пара концептов – с прибавками Factory и VANkulture к названию. В их основу лёг вариант Pacifica Limited S, выбор в пользу которого делает примерно треть покупателей.