  • Рестайлинг принёс минивэну Chrysler Pacifica оптику в стиле Kia Carnival

Рестайлинг принёс минивэну Chrysler Pacifica оптику в стиле Kia Carnival

26.02.2026 102 1 0
Рестайлинг принёс минивэну Chrysler Pacifica оптику в стиле Kia Carnival

Марка Chrysler анонсировала модернизированную Pacifica. Модель получила новое «лицо». О технике пока ни слова, при этом американские медиа прочат вэну двухлитровую турбочетверку.

Минивэн Chrysler Pacifica дебютировал в 2016 году, предыдущий рестайлинг провели в 2020-м. Сегодня вэн является, по сути, единственной моделью марки. Ведь Voyager, который сам Chrysler позиционирует в качестве отдельной модели, это лишь упрощенная версия Pacifica. Как бы то ни было, минувший год семейство закончило в «плюсе»: согласно статистике владеющего брендом концерна Stellantis, в Штатах было продано 110 006 минивэнов Chrysler Pacifica (+2%) и 15 792 экземпляра Chrysler Voyager (+31%). Для сравнения, Kia Carnival в 2025-м обрел в США 71 917 владельцев (+45%), Honda Odyssey разошелся тиражом 88 462 экземпляра (+10%), результат Toyota Sienna – 101 486 шт. (+35%). И все же Chrysler решил еще раз обновить Pacifica. Пока бренд поделился лишь несколькими фото преобразившегося минивэна, полноценную премьеру должны провести в ближайшее время.

Обновленный минивэн Chrysler Pacifica

Вэн обрел совершенно новое «лицо». Главная фишка – клыкастая оптика в стиле упомянутого Kia Carnival. Минивэну Chrysler Pacifica также достались другие бампер и радиаторная решетка. А еще он получил новую эмблему (видимо, с подсветкой), которую впервые примерил концепт Chrysler Halcyon, представленный в 2024 году.

Обновленный минивэн Chrysler Pacifica
Обновленный минивэн Chrysler Pacifica
1 / 2
Обновленный минивэн Chrysler Pacifica
Обновленный минивэн Chrysler Pacifica
2 / 2

Корму и интерьер пока не продемонстрировали. Впрочем, тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Судя по тем снимкам, фонари прежние. В салоне вроде бы установили более крупный экран мультимедиа, при этом он все так же встроен в переднюю панель, а не возвышается над ней.

Дореформенный минивэн Chrysler Pacifica
Дореформенный минивэн Chrysler Pacifica
1 / 4
Дореформенный минивэн Chrysler Pacifica
Дореформенный минивэн Chrysler Pacifica
2 / 4
Дореформенный минивэн Chrysler Pacifica
Дореформенный минивэн Chrysler Pacifica
3 / 4
Chrysler Voyager
Chrysler Voyager
4 / 4

О технике марка тоже еще не рассказала. Дореформенный минивэн недавно лишился гибридной версии. Сейчас Chrysler Pacifica доступна только с бензиновым атмосферником Pentastar V6 3.6 мощностью 291 л.с., который работает в паре с девятиступенчатым автоматом. Привод передний или полный. Между тем американские профильные СМИ считают, что Pacifica с новым дизайном вполне могли отрядить бензиновую турбочетверку Hurricane 4 Turbo 2.0, дебютировавшую на рестайлинговом Jeep Grand Cherokee. На Джипе этот мотор выдает 329 л.с.

Все подробности о новой Chrysler Pacifica узнаем уже после презентации. Тогда же, возможно, прояснится дальнейшая судьба упрощенного Voyager. Прежний бензиновый минивэн Pacifica без учета налогов и доставки сейчас стоит от 44 500 долларов (примерно 3,4 млн рублей по актуальному курсу), за Chrysler Voyager, который доступен только с передним приводом, просят минимум 41 400 долларов (3,2 млн рублей).

1 комментарий
26.02.2026 20:09
Stas

Ну и ублюдочный дизайн стал. А был очень даже

