Chrysler подготовил юбилейную версию минивэна Pacifica к 100-летию бренда

Chrysler входит в состав мультибрендового автогиганта Stellantis и на данный момент не может похвалиться обширным модельным рядом. В нём, по сути, числится всего одна модель – минивэн Pacifica. Отдельно на официальном сайте марки в Штатах представлены plug-in гибридная, а также «бюджетная» версии минивэна, причём последняя имеет собственное название – Voyager.
Компания Chrysler в этом году отмечает 100-летие. В рамках празднования в Детройте, в парке Белл-Айл, выставлены исторически значимые автомобили производителя, к ним отнесли: Chrysler Airflow, выпущенный в 1934 году, Chrysler Town & Country от 1948-го, Chrysler 300, сошедший с конвейера в 1955-м, а также Chrysler Turbine от 1963 года.
Также к этому событию марка приурочила выход спецверсии Chrysler Pacifica: она получила соответствующую прибавку к названию – 100th Anniversary. Любопытно, что, несмотря на вековой юбилей, компания не особо постаралась над изменениями, которые достались особенному варианту минивэна. Так, его не снабдили даже «праздничным» шильдиком.
Вместо этого Pacifica получила всего лишь маловыразительную чёрно-серебристую наклейку на корму с изображением логотипа в виде крыльев и указанием года основания компании. Ещё такой минивэн получил комплект новых тёмно-серых колёсных дисков, а также декоративные элементы в цвете Granite Crystal на кузове и глянцевые чёрные корпуса наружных зеркал.
Ещё Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition снабдили пакетом Safety Sphere, в который входят система камер обзора на 360о, а также парковочный помощник ParkSense. В списке «непраздничного» оборудования числятся: раздвижные боковые двери с электроприводом, а также электропривод багажной двери, подогрев рулевого колеса и передних кресел, информационно-развлекательная система Uconnect с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, мониторинг слепых зон и система предупреждения о выезде с полосы движения.
В основе юбилейной спецверсии минивэна лежит исполнение Select, в США и Канаде автомобили предложат в трёх цветах кузова – красном Red Hot, белом Bright White и синем Hydro Blue. Особенное исполнение доступно как «чистым» ДВС, так и с plug-in гибридной установкой. В первом случае речь идёт о двигателе V6 объёмом 3,6 литра мощностью 287 л.с., который идёт в паре с девятиступенчатым автоматом (привод – передний или полный). Во втором модель оснащается 260-сильной системой в основе с бензиновым V6. В комплект предлагается вариатор, привод – только передний.
Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition доберутся до дилеров до конца текущего месяца. Цены уже известны: за базовый вариант в США просят не менее 44 390 долларов (эквивалентно примерно 3,52 млн рублей по текущему курсу), а стоимость гибрида стартует с отметки в 52 565 долларов (около 4,17 млн рублей).
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