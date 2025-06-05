Chrysler подготовил юбилейную версию минивэна Pacifica к 100-летию бренда

Chrysler входит в состав мультибрендового автогиганта Stellantis и на данный момент не может похвалиться обширным модельным рядом. В нём, по сути, числится всего одна модель – минивэн Pacifica. Отдельно на официальном сайте марки в Штатах представлены plug-in гибридная, а также «бюджетная» версии минивэна, причём последняя имеет собственное название – Voyager.

На фото: спецверсия Chrysler Pacifica 100th Anniversary 1 / 2 На фото: спецверсия Chrysler Pacifica 100th Anniversary 2 / 2

Компания Chrysler в этом году отмечает 100-летие. В рамках празднования в Детройте, в парке Белл-Айл, выставлены исторически значимые автомобили производителя, к ним отнесли: Chrysler Airflow, выпущенный в 1934 году, Chrysler Town & Country от 1948-го, Chrysler 300, сошедший с конвейера в 1955-м, а также Chrysler Turbine от 1963 года.

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Также к этому событию марка приурочила выход спецверсии Chrysler Pacifica: она получила соответствующую прибавку к названию – 100th Anniversary. Любопытно, что, несмотря на вековой юбилей, компания не особо постаралась над изменениями, которые достались особенному варианту минивэна. Так, его не снабдили даже «праздничным» шильдиком.

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Вместо этого Pacifica получила всего лишь маловыразительную чёрно-серебристую наклейку на корму с изображением логотипа в виде крыльев и указанием года основания компании. Ещё такой минивэн получил комплект новых тёмно-серых колёсных дисков, а также декоративные элементы в цвете Granite Crystal на кузове и глянцевые чёрные корпуса наружных зеркал.

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Ещё Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition снабдили пакетом Safety Sphere, в который входят система камер обзора на 360о, а также парковочный помощник ParkSense. В списке «непраздничного» оборудования числятся: раздвижные боковые двери с электроприводом, а также электропривод багажной двери, подогрев рулевого колеса и передних кресел, информационно-развлекательная система Uconnect с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, мониторинг слепых зон и система предупреждения о выезде с полосы движения.

В основе юбилейной спецверсии минивэна лежит исполнение Select, в США и Канаде автомобили предложат в трёх цветах кузова – красном Red Hot, белом Bright White и синем Hydro Blue. Особенное исполнение доступно как «чистым» ДВС, так и с plug-in гибридной установкой. В первом случае речь идёт о двигателе V6 объёмом 3,6 литра мощностью 287 л.с., который идёт в паре с девятиступенчатым автоматом (привод – передний или полный). Во втором модель оснащается 260-сильной системой в основе с бензиновым V6. В комплект предлагается вариатор, привод – только передний.

Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition доберутся до дилеров до конца текущего месяца. Цены уже известны: за базовый вариант в США просят не менее 44 390 долларов (эквивалентно примерно 3,52 млн рублей по текущему курсу), а стоимость гибрида стартует с отметки в 52 565 долларов (около 4,17 млн рублей).