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  • Chrysler Pacifica скромно отмечает 40-летие минивэнов: выбор гибридов ещё сильнее «усох»

Chrysler Pacifica скромно отмечает 40-летие минивэнов: выбор гибридов ещё сильнее «усох»

18.09.2023 311 0 0

Линейка подзаряжаемых гибридов модели американского бренда, принадлежащего автогиганту Stellantis, сократилась с трёх до двух вариантов.

Автомобильный мир в текущем году отмечает 40-летие существования минивэнов: принято считать, что первым массовым минивэном и родоначальником сегмента стал Plymouth Voyager. Американская компания Chrysler (сейчас принадлежит Stellantis) наладила выпуск этой модели заводе Windsor в Онтарио (Канада) в ноябре 1983 года (здесь же выпускался близнец Dodge Caravan). Стоит отметить, что ещё в 1981 году стартовало серийное производство Nissan Prairie: эту более раннюю модель на самом деле тоже можно смело причислить к минивэнам.

На фото: Plymouth Voyager (1984), Dodge Caravan (1994), Chrysler Town & Country (1996) и Chrysler Grand Voyager (2002)

Теперь актуальный минивэн бренда – Chrysler Pacifica – отмечает юбилей сегмента с помощью весьма скромных обновок: производитель почти незаметно подтянул автомобиль к 2024 модельному году. Посвежевшей версии Pacifica добавили пару цветов кузова Red Hot (красный) и Baltic Gray (серый), а также новый цветовой вариант для отделки салона – Sepia (правда, он доступен только топовому исполнению Pinnacle).

На фото: Chrysler Pacifica Hybrid 2024 модельного года

Ещё у Chrysler Pacifica 2024 модельного года есть система экстренного оповещения EVAS (Emergency Vehicle Alert System), которая стала частью платформы Uconnect 5. Ещё у этого минивэна имеется система хранения Stow ‘n Go, функция Uconnect Theater, а также раздвижные двери, которые можно открывать без помощи рук.

Ещё в рамках обновления модели снова сократили линейку подзаряжаемых гибридов. Напомним, в 2022 модельном году их список сократился до трёх версий, а теперь, в 2024-м, этот показатель уменьшится лишь до двух – Pacifica Plug-in Hybrid Select и Pacifica Plug-in Hybrid Pinnacle. Отметим, топовая версия имеется и у нынешней версии, а вот исполнение Select является новым (пришло на смену нынешним Touring L и Limited).

На фото: Chrysler Pacifica 2024 модельного года

Саму «начинку» трогать на стали: гибридная установка у обеих версий одинаковая, в основе лежит бензиновый мотор V6 объёмом 3,6 литра, работающий в тандеме с электромотором. Совокупная мощность системы составляет 260 л.с. В пару предлагается безальтернативный вариатор. Привод только передний.

На фото: салон Chrysler Pacifica 2024 модельного года

Отметим, негибридные версии Chrysler Pacifica оснащаются двигателем V6 объёмом 3,6 литра, отдача которого составляет 287 л.с. Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный.

Гибридные и обычные версии Pacifica следующего модельного года доберутся до дилеров на домашнем рынке в октябре 2023-го. Цены «новинок» будут обнародованы ближе к старту продаж. Актуальный минивэн в Штатах можно купить за 38 020 – 57 775 долларов, а Pacifica Plug-in Hybrid обойдётся в 51 095 – 60 990 долларов.

Напомним, бренд Chrysler готовится к переходу на электромобили. Ожидается, что одной из новинок станет серийный кроссовер, созданный по мотивам концепта Airflow. Вероятно, в его основу ляжет модульная платформа STLA Large. По слухам, дебют SUV намечен на 2025 год.

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