Chrysler всё-таки может разработать серийный кроссовер по мотивам концепта Airflow

По предварительным данным, предсерийный концепт, демонстрирующий эволюцию дизайна американского бренда, появится в 2024 году, а товарная версия новинки будет представлена в 2025-м.

На сегодняшний день Chrysler является одной из марок мультибрендового автогиганта Stellantis, который появился в начале 2021 года как результат слияния группы PSA и концерна FCA. Сейчас Крайслер работает над расширением своей весьма скромной модельной линейки (пока она включает в себя минивэн Pacifica и уходящий седан 300), правда, пока что дело движется довольно медленно.

Концепт Chrysler Airflow Vision, представленный в 2020 году 1 / 3 Концепт Chrysler Airflow Vision, представленный в 2020 году 2 / 3 Концепт Chrysler Airflow Vision, представленный в 2020 году 3 / 3

Ранее предполагалось, что в основу одной из серийных новинок ляжет концепт Chrysler Airflow: разные версии этого шоу-кара демонстрировались на выставках потребительской электроники CES, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе (США). Так, первый вариант дебютировал в 2020 году, а «эволюционировавший» концепт появился в 2022-м. Предполагалось, что его доработают до серийного кроссовера, который сможет побороться за клиентов с Tesla Model Y.



На фото: концепт Chrysler Airflow, представленный в январе 2022 года 1 / 2 На фото: концепт Chrysler Airflow, представленный в январе 2022 года 2 / 2

В мае текущего года в СМИ появилась информация о том, что в компании отказались от планов по выпуску серийного кроссовера на базе концепта Airflow. Как отмечалось тогда, якобы руководство бренда сочло, что Chrysler необходима новинка, созданная «с нуля». Ответственными за исполнение задачи были назначены глава отдела дизайна Stellantis Ральф Жиль и его команда.



На фото: салон концепта Chrysler Airflow 1 / 3 На фото: салон концепта Chrysler Airflow 2 / 3 На фото: салон концепта Chrysler Airflow 3 / 3

Любопытно, но теперь, спустя несколько месяцев, появилось новая информация по этому вопросу: Ральф Жиль решил прояснить некоторые моменты, которые, по его словам, были «неправильно поняты». Так, он отметил, что компания продолжит работать с концептом, который будет демонстрировать эволюцию дизайна Chrysler (ожидается, что новый шоу-кар покажут в 2024 году), а впоследствии по его мотивам создадут серийную модель (она, вероятно, дебютирует в 2025-м).



На фото: концепт Chrysler Airflow Graphite, представленный в апреле 2022 года 1 / 2 На фото: концепт Chrysler Airflow Graphite, представленный в апреле 2022 года 2 / 2

Глава отдела дизайна пояснил, что товарный вариант будет отличаться от тех концептов, которые ранее уже демонстрировались широкой публике. По его словам, в дизайне новинки будет отражено «свежее направление» для фирменного стиля марки. Ещё по его словам, модель может не получить возрождённое имя Airflow (оно использовалось для четырёх- и двухдверных автомобилей бренда, выпускавшихся в период с 1934 по 1937 годы). Ранее отмечалось, что в компании думают над новым именем для будущей модели (известно, что у неё не будет «индексного» наименования).



На фото: салон концепта Chrysler Airflow Graphite 1 / 2 На фото: салон концепта Chrysler Airflow Graphite 2 / 2

По предварительным данным, в основу пока безымянной новинки Chrysler ляжет модульная платформа STLA Large. Предполагается, что это будет полностью электрический кроссовер. У такой модели, вероятно, запас хода на одной зарядке составит порядка 645 км.



Кстати, эта «спорная» новинка является не единственной разработкой бренда. Минувшей весной в Сети появилась информация о том, что Chrysler готовит модель, которая станет преемником «трёхсотого». Ожидается, что такой автомобиль позаимствует часть решений у концепта Dodge Charger Daytona SRT.