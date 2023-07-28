Новинки ×
  • Chrysler всё-таки может разработать серийный кроссовер по мотивам концепта Airflow

Chrysler всё-таки может разработать серийный кроссовер по мотивам концепта Airflow

28.07.2023 42 0 0

По предварительным данным, предсерийный концепт, демонстрирующий эволюцию дизайна американского бренда, появится в 2024 году, а товарная версия новинки будет представлена в 2025-м.

На сегодняшний день Chrysler является одной из марок мультибрендового автогиганта Stellantis, который появился в начале 2021 года как результат слияния группы PSA и концерна FCA. Сейчас Крайслер работает над расширением своей весьма скромной модельной линейки (пока она включает в себя минивэн Pacifica и уходящий седан 300), правда, пока что дело движется довольно медленно.

Концепт Chrysler Airflow Vision, представленный в 2020 году
1 / 3
Концепт Chrysler Airflow Vision, представленный в 2020 году
2 / 3
Концепт Chrysler Airflow Vision, представленный в 2020 году
3 / 3

Ранее предполагалось, что в основу одной из серийных новинок ляжет концепт Chrysler Airflow: разные версии этого шоу-кара демонстрировались на выставках потребительской электроники CES, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе (США). Так, первый вариант дебютировал в 2020 году, а «эволюционировавший» концепт появился в 2022-м. Предполагалось, что его доработают до серийного кроссовера, который сможет побороться за клиентов с Tesla Model Y.

На фото: концепт Chrysler Airflow, представленный в январе 2022 года
1 / 2
На фото: концепт Chrysler Airflow, представленный в январе 2022 года
2 / 2

В мае текущего года в СМИ появилась информация о том, что в компании отказались от планов по выпуску серийного кроссовера на базе концепта Airflow. Как отмечалось тогда, якобы руководство бренда сочло, что Chrysler необходима новинка, созданная «с нуля». Ответственными за исполнение задачи были назначены глава отдела дизайна Stellantis Ральф Жиль и его команда.

На фото: салон концепта Chrysler Airflow
1 / 3
На фото: салон концепта Chrysler Airflow
2 / 3
На фото: салон концепта Chrysler Airflow
3 / 3

Любопытно, но теперь, спустя несколько месяцев, появилось новая информация по этому вопросу: Ральф Жиль решил прояснить некоторые моменты, которые, по его словам, были «неправильно поняты». Так, он отметил, что компания продолжит работать с концептом, который будет демонстрировать эволюцию дизайна Chrysler (ожидается, что новый шоу-кар покажут в 2024 году), а впоследствии по его мотивам создадут серийную модель (она, вероятно, дебютирует в 2025-м).

На фото: концепт Chrysler Airflow Graphite, представленный в апреле 2022 года
1 / 2
На фото: концепт Chrysler Airflow Graphite, представленный в апреле 2022 года
2 / 2

Глава отдела дизайна пояснил, что товарный вариант будет отличаться от тех концептов, которые ранее уже демонстрировались широкой публике. По его словам, в дизайне новинки будет отражено «свежее направление» для фирменного стиля марки. Ещё по его словам, модель может не получить возрождённое имя Airflow (оно использовалось для четырёх- и двухдверных автомобилей бренда, выпускавшихся в период с 1934 по 1937 годы). Ранее отмечалось, что в компании думают над новым именем для будущей модели (известно, что у неё не будет «индексного» наименования).

На фото: салон концепта Chrysler Airflow Graphite
1 / 2
На фото: салон концепта Chrysler Airflow Graphite
2 / 2

По предварительным данным, в основу пока безымянной новинки Chrysler ляжет модульная платформа STLA Large. Предполагается, что это будет полностью электрический кроссовер. У такой модели, вероятно, запас хода на одной зарядке составит порядка 645 км.

Кстати, эта «спорная» новинка является не единственной разработкой бренда. Минувшей весной в Сети появилась информация о том, что Chrysler готовит модель, которая станет преемником «трёхсотого». Ожидается, что такой автомобиль позаимствует часть решений у концепта Dodge Charger Daytona SRT.

кроссовер США авторынок концепты новинки Chrysler

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Рок-н-ролл под днищем: что ломается в карданной передаче и можно ли ездить без кардана Любители классических Mercedes-Benz и BMW сейчас могут закатить глаза, выдохнуть и уйти читать что-нибудь другое: они про карданы точно знают всё и даже чуть больше. А вот тем, кто не слишко... 284 1 0 28.07.2023
Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ II Х308 с пробегом: рейка на миллион, неубиваемые автоматы и почти вечные V8 В первой части материала о флагманском Jaguar XJ образца 1997-2003 годов мы выяснили, что у модели очень нежный и требующий тщательного ухода кузов, есть сюрпризы по электрике, зато  аристок... 1327 5 3 26.07.2023
Статьи / Популярные вопросы У меня электронный полис ОСАГО, но его нет при себе: может ли инспектор выписать штраф Мы уже разбирались в том, что грозит водителю, если у него нет при себе документов на себя и автомобиль. Тогда мы выяснили, что забытый дома полис ОСАГО означает штраф. А что если полис ОСА... 755 0 0 24.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 20537 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 16378 5 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 13316 3 2 18.07.2023
Change privacy settings