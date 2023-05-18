Chrysler отказался от серийной модели на базе концепта Airflow

Бренд Chrysler входит в состав автогиганта Stellantis, который появился в начале 2021 года в результате слияния PSA и FCA (предыдущие названия сторон больше не используются). Стоит отметить, что продажи машин марки Chrysler в Штатах снижаются в течение последних нескольких лет: сейчас главной задачей компании является увеличение показателей, а для этого необходимо расширить модельную линейку.

На фото: прототип Chrysler Airflow

Предполагалось, что до серии доберётся паркетник с названием Airflow: его в разных версиях концептов показывали на выставке потребительской электроники CES. Так, изначальный шоу-кар дебютировал в январе 2020-го, а приближенный к «живой» версии прототип компания рассекретила через пару лет.



Кстати, ранее предполагалось, что этому паркетнику оставят историческое имя (компания подавала соответствующую заявку на товарный знак). Наименование Airflow ранее использовалось для четырёх- и двухдверных автомобилей бренда, которые выпускались в период с 1934 по 1937 годы; всего за указанное время было выпущено менее 30 тыс. экземпляров.

Как оказалось, названию Airflow придётся ещё ждать «своего часа». Как сообщает Motor Trend со ссылкой на представителей Chrysler, от планов по выпуску серийного кроссовера на базе этого концепта решила отказаться Кристин Фейуэлл, генеральный директор бренда. Она сочла, что марке необходима новинка, созданная «с нуля», которая будет отлична от всего, что поклонники Chrysler уже видели раньше.



На фото: салон прототипа Chrysler Airflow

Исполнением задачи по созданию новинки занимается руководитель отдела дизайна Stellantis Ральф Жиль и его команда. Пока что о будущей модели Chrysler информации практически нет. Вероятно, это также окажется кроссовер, его имя марка обнародует позже. По данным издания, сейчас производитель думает над неким «более свежим» названием, при этом сообщается, что модели не дадут буквенно-цифрового наименования.



По словам Кристин Фейуэлл, разрабатываемая новинка будет представлять собой более технологичный автомобиль по сравнению с концептом Airflow. Известно, что Chrysler не планирует презентацию нового концепта широкой общественности до 2024 года. Однако прототип будущей модели уже был показан дилерам марки. В компании отметили, что большинство отзывов были положительными.

Предполагается, что в основу новой модели американской марки ляжет модельная платформа STLA Large. В этом случае у такого электрокара будет возможность быстрой зарядки на 800 вольт, а также запас хода без подзарядки около 644 км. По плану компании, модель отправят в серию в 2025 году.



Напомним, в конце прошлого месяца в Сети появилась информация о том, что Chrysler готовит новинку, которая станет преемником «трёхсотого». Предполагается, что модель может позаимствовать часть решений у концепта Dodge Charger Daytona SRT.