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  • Конкурент для Tesla Model Y: в Chrysler показали прототип будущего кроссовера Airflow

Конкурент для Tesla Model Y: в Chrysler показали прототип будущего кроссовера Airflow

05.01.2022 241 0 0

В компании рассказали, что первый серийный электромобиль появится ближе к 2025 году, а полностью «зелёным» бренд намерен стать к 2028-му.

 

Бренд Chrysler принадлежит автогиганту Stellantis, который образовался в начале прошлого года путём объединения PSA и FCA (сейчас «старые» названия больше не используются). Показатели марки Chrysler в Штатах снижаются в течение последних пяти лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го американцы купили 110 464 машины, что на 13% меньше, чем годом ранее. В прошлом году спад продолжился: за первые три квартала 2021-го (более свежих данных пока нет) автомобили бренда разошлись на домашнем рынке тиражом в 74 139 экземпляров, что на 2,3% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

На фото: прототип Chrysler Airflow

Проблемы Chrysler, безусловно, не связаны только с нынешним кризисом. Дело ещё и в том, что в модельный ряд бренда сейчас входит всего пара автомобилей – большой седан 300 и минивэн Pacifica. Чтобы оставаться на плаву, марке определённо нужна новинка, но с этим в Stellantis не торопятся: в 2022 и 2023 годах Chrysler свою линейку обновлять не планирует. Как в компании подтвердили теперь, новая модель появится ближе к 2025 году: об этом в Chrysler заявили в ходе выставки CES, которая проходит в Лас-Вегасе (США).

Судя по всему, роль новинки, а также первого электромобиля марки исполнит кроссовер, прототип которого был представлен в ходе CES – Airflow. Вероятно, будущему «зелёному» паркетнику оставят историческое имя: компания ранее подавала соответствующую заявку на этот товарный знак. Это название марка уже использовала ранее, соответствующие четырёх- и двухдверные автомобили выпускались в период с 1934-го по 1937 год. В общей сложности было выпущено менее 30 тыс. экземпляров.

В основу Chrysler Airflow легла новая платформа разработки Stellantis, предназначенная для электромобилей. Силовая установка включает в себя два электродвигателя (по одному на каждой оси), при этом мощность каждого равна 204 л.с. (совокупную отдачу производитель не указал). Нет подробностей также о типе и ёмкости тягового аккумулятора, однако известно, что дальнобойность варьируется в диапазоне от 563 до 644 км (расчёт вели по циклу EPA).

Прототипу Airflow, который уже больше похож на серийный автомобиль, чем одноимённый концепт, показанный в 2020 году, достался аэродинамически выверенный силуэт, покатая линия крыши и 22-дюймовые колёсные диски. На передней части по центру располагается подсвечиваемый логотип Chrysler, который собой соединяет светодиодные фары. В передний бампер интегрированы небольшие воздухозаборники. Задние светодиодные фонари тоже соединены между собой через всю ширину кормы.

Салон рассчитан на четверых, на передней панели Chrysler Airflow располагаются три экрана, ещё пара встроены в спинки передних кресел и предназначены для пассажиров, сидящих сзади. Система отвечает за навигацию, даёт доступ к различным системам и платёжным сервисам. Ещё прототип Airflow получил автопилот третьего уровня (в этом вопросе компания сотрудничает с BMW).

Предполагается, что конкурентами серийного электрического кроссовера Chrysler окажутся Ford Mustang Mach-E, Cadillac Lyriq, BMW iX и Tesla Model Y. Кстати, сегодня в компании также намекнули и на дальнейшие планы по развитию бренда: ожидается, что он станет полностью «зелёным» к 2028 году.

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