Не время умирать: «древний» Chrysler 300 задержится на конвейере

Этот большой седан повидал многое на своём веку и пережил три корпорации — DaimlerChrysler, просто Chrysler и Fiat Chrysler Automobiles. Сегодня Chrysler — одна из самых слабых марок в составе нового автогиганта Stellantis, а «трёхсотый» — самая старая из оставшихся у неё трёх моделей. Заменить его пока нечем, спрос хоть и затухает, но пока есть, так что Chrysler 300 остаётся в строю и готовится к 2022 модельному году.

Chrysler 300 и родственный Dodge Charger — детища корпорации DaimlerChrysler, соединившие в себе американский стиль и немецкий инжиниринг. Dodge Charger давно стал живым классиком и ассоциируется в первую очередь с маслкарами: в классе больших непремиальных седанов американского рынка он сейчас абсолютный бестселлер — за первую половину этого года продано 42 103 шт. Другое дело, что класс этот давно считается депрессивным, кроме Dodge Charger и Chrysler 300 в нём никого не осталось! GM и Ford безжалостно расправились со своими большими седанами, вслед за ними это сделали азиатские бренды. В числе последних потерь — Toyota Avalon, Kia Cadenza и Kia K900.

«Трёхсотый» за первое полугодие 2021-го разошёлся тиражом 11 062 шт., за весь доковидный 2019-й было продано 29 213 шт., а лучшим годом продаж в истории модели стал далёкий 2005-й — тогда было продано 144 068 единиц.



В виде концепта Chrysler 300 дебютировал в 2003-м году, а серийная версия вышла на рынок в 2004-м (на некоторых рынках, в том числе российском, седан был известен как 300С). В 2011 году «трёхсотый» пережил глубокий рестайнлинг, в результате которого получил более благородную внешность и намного более качественный интерьер. В том же году у Chrysler 300 появился европейский клон в лице Lancia Thema, но «итальянка» продержалась в производстве всего четыре года, после чего была ликвидирована из-за низкого спроса. А Chrysler 300 продолжает жить.

В прошлом году перед слиянием Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles в корпорацию Stellantis ходили слухи, что марка Chrysler может быть вообще отправлена в архив за ненадобностью, но после слияния глава Stellantis Карлос Таварес заявил, что все бренды будут сохранены и получат шанс на выживание и развитие. Другое дело, что слабые бренды — неприоритетные, их обновление и развитие начнётся после брендов-литеров и на новых электромобильных платформах, которые корпорации ещё только предстоит освоить. В отчёте Stellantis за первое полугодие для Chrysler не было заявлено ни одной «зелёной» новинки на ближайшие 2,5 года, а это значит, что выпуск текущей скудной линейки Chrysler продолжится до лучших времён. Помимо «трёхсотого» в ней значатся два минивэна, Pacifica и Voyager, причём Voyager — это перелицованная и удешевлённая Pacifica. То есть моделей, по сути, две.

Chrysler 300 вступит в 2022 модельный год с прежней гаммой силовых агрегатов, но со слегка сокращённым набором опций, пакетов и усечённой цветовой гаммой. Комплектации Touring и Touring L идут в комплекте с 3,6-литровым атмосферным бензиновым V6 (296 л.с., 353 Нм) и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», а привод может быть задним либо полным. Chrysler 300S с более спортивной подвеской может быть только заднеприводным, он предлагается с чуть более тяговитым V6 (304 л.с., 358 Нм) либо с топовым 5,7-литровым V8 HEMI (368 л.с., 534 Нм).



Комплектация Touring L в 2022 модельном году получит стандартный чёрный декор передка и чёрные 20-дюймовые колёсные диски, а Chrysler 300S снабдят в базе навигационной системой Uconnect и премиальной аудиосистемой с девятью громкоговорителями и сабвуфером. Кроме того, все версии получат новую, более эффективную систему фильтрации поступающего в салон воздуха.



Добавим, что в России продажи автомобилей Chrysler с начала этого года заморожены, хотя официальных заявлений об уходе марки не было, сайт продолжает работать. Седан Chrysler 300 покинул наш рынок ещё в 2014 году.

