Alfa Romeo расстанется с ДВС к 2027 году, первый электрический Jeep – в 2023 году

Корпорация Stellantis опубликовала итоги работы в первой половине 2021 года и приложила к отчёту любопытные подробности плана развития своих брендов.

Месяц назад корпорация Stellantis в общих чертах представила программу развития на ближайшие десять лет. Главное место в ней, конечно же, уделяется электромобилям. Автогигант намерен инвестировать в них 30 млрд евро до 2025 года и построить шесть Гигафабрик общей мощностью 260 ГВт·ч в год (такая мощность будет достигнута к 2030 году). В разработке находятся четыре электромобильные платформы для машин разных классов, три типа электромоторов и два типа батарей, не считая твердотельной, которую Stellantis обещает представить в 2026 году.

Из-за большого объёма информации в июльской презентации Stellantis не смогла рассказать о деталях развития всех своих 14 брендов и включила дополнительную информацию в опубликованный вчера отчёт об итогах работы в первом полугодии. В июле, напомним, стало известно о том, что немецкая марка Opel станет полностью электромобильной в 2028 году, а спортивная итальянская марка Abarth лишится ДВС уже в 2024 году.

Из слайда вчерашней презентации следует, что Alfa Romeo после 2027 года будет предлагать в Европе, Северной Америке и Китае исключительно электромобили. За пределами этих ключевых рынков итальянская марка почти не представлена, так что сложно представить, где бы Alfa Romeo могла продавать модели с ДВС после 2027 года. Может, на нефтеносном Ближнем Востоке?



Lancia после 2026 года будет выводить на рынок исключительно электрические новинки — первой, как мы рассказывали в июне, станет компактный кроссовер на платформе STLA Medium.

Французская премиальная марка DS уже с 2024 года будет выпускать только электрические новинки.

Даты отказа Lancia и DS от двигателей внутреннего сгорания не названы, но ясно, что если новинок с ними не будет, то ДВС исчезнут рано или поздно вместе со старыми моделями.

Напомним, что Alfa Romeo, DS и Lancia внутри Stellantis объединены в премиальный куст, их новинки разрабатываются отдельно от остальных брендов, хотя и на общих с ними платформах.

Ещё в свежей презентации есть табличка, в которой указаны все розеточные премьеры (электромобили и plug-in гибриды) ближайших двух лет, причём график показывает сроки начала продаж, а не презентаций. Всего таких премьер 21, из них 11 — это «электрички».



Самая примечательная новинка — это полностью электрический Jeep, который поступит в продажу в первой половине 2023 года. Официальной информации о том, что это будет за машина, нет, но инсайдерам уже всё давно известно — это будет субкомпактный кроссовер, который будет производиться на заводе Fiat в польском городе Тыхы вместе с родственным младшим паркетником Alfa Romeo.

Plug-in гибридный Jeep в табличке — это уже анонсированный Grand Cherokee 4xe, он поступит в продажу в этом году, а в 2022-м на рынок выйдет его технический родственник под маркой Dodge. В июле Dodge анонсировал на 2024 год полностью электрический маслкар.

Ещё несколько пояснений к табличке. Гибридный Alfa Romeo — это компактный кроссоверы Tonale. Две электрические новинки Maserati — это купе GranTurismo нового поколения, у которого будет также бензиновая версия, и электрическая версия суперкара MC20. Отсутствие в строке Maserati plug-in гибридной новинки говорит о том, что розеточной версии у кроссовера Grecale не будет — это самая ближайшая новинка итальянской марки.

Ну и несколько слов об итогах за первое полугодие: у Stellantis всё хорошо, корпорация получила 5,8 млрд евро чистой прибыли, совокупные продажи составили 3,591 млн автомобилей, что на 33,5% больше по сравнению с январём-июнем 2020-го.

