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  • Маленький Jeep на французской платформе CMP получит полный привод!

Маленький Jeep на французской платформе CMP получит полный привод!

01.03.2021 289 0 0

Младший SUV американской марки встанет на конвейер завода Fiat в польском городе Тыхы летом следующего года. Там же пропишется родственный кроссовер Alfa Romeo.

 

Jeep мечтает о маленьком кроссовере, который разместится в модельной линейке на ступеньку ниже Renegade, как минимум с 2017 года, когда корпорации Stellantis не было даже в проекте. Теперь после слияния с Groupe PSA бренды, ранее входившие в состав Fiat Chrysler Automobiles, получили необходимые ресурсы для развития, в том числе современные модульные платформы Groupe PSA, на которых можно выпускать самые разнообразные массовые модели.

Ещё летом прошлого года стало известно, что Fiat начал разработку своих новинок на младшей французской модульной платформе CMP, а о том, что эту же «тележку» получит маленький Jeep, мы рассказывали в начале февраля. Тогда предполагалось, что маленький Jeep предназначен в основном для развивающихся рынков (Индии и Латинской Америки), а теперь издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники, знакомые с производственными планами концерна Stellantis, сообщает, что маленький Jeep появится и в Европе.

Вполне возможно, что кроссоверы для европейского и развивающихся рынков будут существенно различаться, поэтому мы будем следить за обеими версиями. По поводу европейской известно, что старт её производства намечен на июль 2022 года в Тыхы. Сейчас польский завод выпускает бензиновые хэтчбеки Fiat 500 (не путать с полностью новым электрическим Fiat 500e, который производится в Турине) и Lancia Ypsilon, но в декабре Fiat сообщил, что вложит в модернизацию этого завода 170 млн евро для грядущего расширения модельных линеек Fiat, Alfa Romeo и Jeep, причём все выпускаемые здесь новинки будут базироваться на французской платформе CMP и будут иметь электрические модификации.

Судя по дате запуска, разработка маленького Jeep находится в горячей или близкой к финальной фазе, а, стало быть, уже проведена бόльшая часть работы с поставщиками комплектующих. Эти поставщики и нашептали Automotive News Europe, что у маленького Jeep будет полноприводная модификация — сенсационная новость с учётом того, что прежде считалось, будто CMP не заточена под полный привод ни в каком виде — ни в механическом, ни в электрическом. Кроссоверы DS 3 Crossback, Peugeot 2008 и Opel Mokka на платформе CMP полного привода не имеют.

Механического полного привода у младшего Jeep и впрямь не будет, а вот имплантировать электрический несложно, особенно если речь идёт о совсем маленьком вспомогательном электромоторе на задней оси, как у Toyota Yaris Cross. Впрочем, технические подробности пока неизвестны, и не исключено, что полноприводный маленький Jeep окажется plug-in гибридом, способным проезжать около 50 км на электротяге и заднем приводе по аналогии с Jeep Renegade 4xe и Jeep Compass 4xe. Но в привязке к Европе нам кажется более перспективным чисто электрический полноприводный вариант.

В январе 2023 года к младшему Джипу на конвейере в Тыхы присоединится родственный кроссовер Alfa Romeo, о котором пока ничего неизвестно кроме предполагаемого имени —Brennero. Наконец, в июле 2023 польский завод освоит новую модель Fiat на платформе CMP, причём пока непонятно, какого типа будет эта машина — хэтчбек (преемник Punto) или кроссовер (преемник 500X) или и то и другое.

Загрузка завода в Тыхы благодаря расширению модельной линейки должна вырасти до 400 тысяч машин в год (в последние годы было менее 300 тысяч), притом что к 2024 году жизненный цикл бензинового Fiat 500 завершится и прямого наследника у него не будет — останется только электрический Fiat 500e. В лучшие годы (например, в 2009-м) завод в Тыхы давал по 600 тысяч машин в год, так что потенциал для роста есть.

Добавим, что в феврале бренды Alfa Romeo, DS и Lancia были объединены в отдельный премиальный куст в структуре Stellantis. Это означает, что их будущие новинки будут технически обособлены от относительно доступных автомобилей Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot. Младший кроссовер Alfa Romeo станет исключением, так его требуется вывести на рынок достаточно оперативно, а вот будущие новинки уже предложат покупателю некую техническую оригинальность, а не только самобытный дизайн.

кроссовер новинки Jeep Alfa Romeo FIAT

 

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