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  • Jeep снова задумался о выпуске бюджетного кроссовера: модель может породниться с Citroen

Jeep снова задумался о выпуске бюджетного кроссовера: модель может породниться с Citroen

11.02.2021 87 0 0

Если новому Джипу действительно дадут «зеленый свет», то главным рынком для него станет Индия, хотя не исключено, что кросс доберется и до других стран. Предполагается, что модель разделит начинку с компактным паркетником Citroen, чья премьера пройдет позже в этом году.

 

О том, что Jeep задумался о выпуске кроссовера, который в гамме бренда оказался бы на ступеньку ниже Renegade, заговорили еще несколько лет назад. И уже тогда считалось, что модель будет предназначена в основном для Индии. Однако тот проект свет так и не увидел – судя по всему, он оказался слишком дорогим. Но теперь, после того, как концерны FCA и PSA создали альянс Stellantis, к идее создания Джипа «начального уровня» вернулись. Об этом сообщает Autocar India со ссылкой на главу местного подразделения FCA. К слову, итало-американская компания на индийском рынке сегодня представлена фактически одной моделью: Fiat давно ушел, а Jeep остался с кроссовером Compass, его производят локально, и этот SUV только что пережил рестайлинг. На сайте Джипа еще «висит» Wrangler, но дорогой импортный внедорожник там почти не берут.

Autocar полагает, что за основу для нового кросса возьмут грядущий паркетник Citroen. Напомним, французская марка принялась осваивать индийский рынок лишь в этом году. Первенцем станет кроссовер C5 Aircross, его мелкоузловая сборка уже ведется на местном заводе, в продажу он поступит в ближайшее время. А к концу 2021-го должны представить кроссовер Citroen длиной менее четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы) – вот он-то и может оказаться «донором» для Jeep.

Будущий кроссовер Citroen длиной менее четырех метров. Эту модель будут производить и продавать не только в Индии, но и в Бразилии. Фото: Rushlane

Индийцы пишут, что компакт Citroen базируется на упрощенной платформе CMP, на исходной же «тележке» построены, например, последние Citroen C4, Peugeot 208/2008 и Opel Mokka (среди местных СМИ бродит и другая версия – мол, для модели «французской» марки взяли старую PF1, однако Autocar ее не упоминает). Но тут перед Jeep встает проблема имиджа: машины на CMP имеют исключительно передний привод, а американский бренд предоставляет выбор – полноприводная версия есть даже у Renegade, который пока носит звание самого доступного автомобиля бренда. Впрочем, на индийском рынке машины c 4WD высоким спросом все равно не пользуются.

Что же касается мотора, то кроссу Citroen прочат бензиновую «тройку» 1.2, также не исключено, что модель предложат с турбоверсией этого двигателя. Скорее всего, те же моторы достанутся и новому Джипу, если тот, конечно, все же доберется до конвейера. Дизелей не будет, хотя в Индии они популярны, то есть в этом плане кроссы Citroen и Jeep, как и представленные недавно Nissan Magnite и Renault Kiger, будут уступать конкурентам в лице Hyundai Venue и Kia Sonet.

Актуальный Jeep Renegade, который сегодня носит звание самой компактной и доступной модели марки. Длина – 4236 мм, колесная база – 2570 мм. В Jeep рассматривали возможность привезти Renegade в Индию, но адаптация к местному рынку была бы слишком затратной, и там кросс оказался бы неконкурентоспособным из-за высоких цен
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Актуальный Jeep Renegade, который сегодня носит звание самой компактной и доступной модели марки. Длина – 4236 мм, колесная база – 2570 мм. В Jeep рассматривали возможность привезти Renegade в Индию, но адаптация к местному рынку была бы слишком затратной, и там кросс оказался бы неконкурентоспособным из-за высоких цен
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Актуальный Jeep Renegade, который сегодня носит звание самой компактной и доступной модели марки. Длина – 4236 мм, колесная база – 2570 мм. В Jeep рассматривали возможность привезти Renegade в Индию, но адаптация к местному рынку была бы слишком затратной, и там кросс оказался бы неконкурентоспособным из-за высоких цен
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Помимо Индии новый паркетник Jeep также мог бы появиться в странах Латинской Америки, ведь родственный кроссовер Citroen будут производить еще и в Бразилии.

Между тем индийцам и бразильцам обещана еще одна новинка Jeep – трехрядный кроссовер, ближайшим родственником которого станет Compass.

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