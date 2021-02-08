Новый трёхрядный Jeep постепенно избавляется от камуфляжа: свежие фото

Первыми новый крупный кроссовер американского бренда получат бразильцы, им модель предложат до конца текущего года. По предварительным данным, SUV разделит «тележку» с Compass, новинка будет доступна только с турбомоторами.

О том, что Jeep готовит для Латинской Америки семиместный кроссовер, известно давно: выпуск наладят в Бразилии, и там уже не раз ловили тестовые образцы, упакованные в плотный камуфляж. Прежде считалось, будто SUV окажется растянутой версией Компаса, такому паркетнику СМИ даже придумали имя – Grand Compass. Официально латиноамериканское подразделение концерна FCA (ныне вместе с французской PSA входит в альянс Stellantis) новинку Jeep анонсировало лишь минувшей осенью, и тогда же стало понятно, что кросс будут позиционировать в качестве отдельной модели, а не как разновидность Compass. И вот в Бразилии вновь застукали SUV во время испытаний, снимки в редакцию издания Autos Segredos прислал читатель. Машина все еще замаскирована, но теперь это лишь пятнистая пленка, а не массивные накладки, как на предыдущих фото.

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Напомним, в FCA утверждают, что кроссовер (его имя еще неизвестно) полностью разработан в Бразилии, в компании его относят к D-сегменту, хотя местные медиа уточняют, что это «Low D». Между тем о Компасе СМИ раньше писали не зря: по предварительной информации, новый кросс построен на той же платформе Small Wide 4x4, от родственника грядущий SUV якобы унаследует и некоторые компоненты. Но при этом специально для будущего кроссовера «тележку» модернизировали, да и дизайн у него все же свой. Впрочем, насчет вертикальных задних фонарей, кои мы видим на свежих фото, полной уверенности еще нет, ведь они пока просто «прилеплены» к прототипу.



Внутри же наверняка установят мультимедийную систему с большим тачскрином, вот только пока непонятно, будет ли это планшет, как у рестайлингового Jeep Compass (такой пока представлен только в Китае, Европе и Индии), или же новому SUV достанется вертикальный экран – как у модернизированного пикапа Fiat Toro (грузовик тоже базируется на платформе Small Wide 4x4).

Дореформенный Jeep Compass для Бразилии. Обновленная модель в этой стране еще не представлена 1 / 3 Дореформенный Jeep Compass для Бразилии. Обновленная модель в этой стране еще не представлена 2 / 3 Дореформенный Jeep Compass для Бразилии. Обновленная модель в этой стране еще не представлена 3 / 3

Уже объявлено, что трехрядный кроссовер предложат лишь с турбомоторами, но с какими именно – в FCA умолчали. Бразильцы прочат модели турбодизель 2.0 MultiJet (на местном Компасе он выдает 170 л.с.) и новый 1.3 Firefly, который в этой стране, скорее всего, будет работать как на бензине, так и на этаноле. SUV, вероятно, предложат с передним или полным приводом.



На бразильский рынок новый кросс должен выйти во второй половине текущего года. «Эксклюзивом» семиместная модель не станет, ее собираются поставлять и в другие страны Латинской Америки. Не исключено, что такой Jeep появится и в остальных регионах.