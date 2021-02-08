Новинки ×
  • Новый трёхрядный Jeep постепенно избавляется от камуфляжа: свежие фото

Новый трёхрядный Jeep постепенно избавляется от камуфляжа: свежие фото

08.02.2021 746 0 0

Первыми новый крупный кроссовер американского бренда получат бразильцы, им модель предложат до конца текущего года. По предварительным данным, SUV разделит «тележку» с Compass, новинка будет доступна только с турбомоторами.

 

О том, что Jeep готовит для Латинской Америки семиместный кроссовер, известно давно: выпуск наладят в Бразилии, и там уже не раз ловили тестовые образцы, упакованные в плотный камуфляж. Прежде считалось, будто SUV окажется растянутой версией Компаса, такому паркетнику СМИ даже придумали имя – Grand Compass. Официально латиноамериканское подразделение концерна FCA (ныне вместе с французской PSA входит в альянс Stellantis) новинку Jeep анонсировало лишь минувшей осенью, и тогда же стало понятно, что кросс будут позиционировать в качестве отдельной модели, а не как разновидность Compass. И вот в Бразилии вновь застукали SUV во время испытаний, снимки в редакцию издания Autos Segredos прислал читатель. Машина все еще замаскирована, но теперь это лишь пятнистая пленка, а не массивные накладки, как на предыдущих фото.

1 / 2
2 / 2

Напомним, в FCA утверждают, что кроссовер (его имя еще неизвестно) полностью разработан в Бразилии, в компании его относят к D-сегменту, хотя местные медиа уточняют, что это «Low D». Между тем о Компасе СМИ раньше писали не зря: по предварительной информации, новый кросс построен на той же платформе Small Wide 4x4, от родственника грядущий SUV якобы унаследует и некоторые компоненты. Но при этом специально для будущего кроссовера «тележку» модернизировали, да и дизайн у него все же свой. Впрочем, насчет вертикальных задних фонарей, кои мы видим на свежих фото, полной уверенности еще нет, ведь они пока просто «прилеплены» к прототипу.

Внутри же наверняка установят мультимедийную систему с большим тачскрином, вот только пока непонятно, будет ли это планшет, как у рестайлингового Jeep Compass (такой пока представлен только в Китае, Европе и Индии), или же новому SUV достанется вертикальный экран – как у модернизированного пикапа Fiat Toro (грузовик тоже базируется на платформе Small Wide 4x4).

Дореформенный Jeep Compass для Бразилии. Обновленная модель в этой стране еще не представлена
1 / 3
Дореформенный Jeep Compass для Бразилии. Обновленная модель в этой стране еще не представлена
2 / 3
Дореформенный Jeep Compass для Бразилии. Обновленная модель в этой стране еще не представлена
3 / 3

Уже объявлено, что трехрядный кроссовер предложат лишь с турбомоторами, но с какими именно – в FCA умолчали. Бразильцы прочат модели турбодизель 2.0 MultiJet (на местном Компасе он выдает 170 л.с.) и новый 1.3 Firefly, который в этой стране, скорее всего, будет работать как на бензине, так и на этаноле. SUV, вероятно, предложат с передним или полным приводом.

На бразильский рынок новый кросс должен выйти во второй половине текущего года. «Эксклюзивом» семиместная модель не станет, ее собираются поставлять и в другие страны Латинской Америки. Не исключено, что такой Jeep появится и в остальных регионах.

кроссовер авторынок шпионские фото новинки Jeep

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Остановка и стоянка у пешеходного перехода: где можно, где нельзя и каков штраф за нарушение Остановка и стоянка у пешеходного перехода – одно из опасных, но весьма распространенных действий, которые совершают водители. При этом запомнить, как стоять можно, а как нельзя, очень прост... 307 0 1 08.02.2021
Статьи / Обзор Штатная блокировка, глубина брода 800 мм и 5 звёзд EuroNCAP: обзор обновлённого Isuzu D-Max для России Российский рынок автомобилей в целом чувствует себя «не очень», и в очередной раз повышается утилизационный сбор, что осложняет жизнь импортным нишевым моделям. Например, Skoda из-за этого о... 1639 0 3 08.02.2021
Статьи / История Чужая внешность, первый советский автомат и кузов универсал: мифы и факты о ГАЗ-13 Чайка В отличие от массовых Волг и хорошо знакомых водителям-профессионалам грузовых «Газонов», горьковские лимузины были практически неизвестны рядовому гражданину, ведь и конструкция «Чаек» двух... 8549 1 5 06.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 181561 10 114 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 93033 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 77147 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings