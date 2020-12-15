Засвечен салон обновлённого Fiat Toro: пикапу достался вертикальный планшет

По предварительным данным, рестайлинг принесет грузовику итальянской марки не только изменения во внешности и интерьере, но и новый мотор. На рынок модель выйдет в следующем году.

В гамме Fiat пикап Toro с несущим кузовом появился в 2016-м, модель построена на растянутой версии «тележки» кроссовера Jeep Renegade. Производство грузовика налажено в Бразилии, эта страна и является основным рынком для модели, причем там она пользуется неплохим спросом. Так, в прошлом году реализовано 65 566 экземпляров (+12%). В том же 2019-м Toro слегка модернизировали, но Fiat уже работает над вторым, более существенным обновлением: замаскированные тестовые образцы не раз ловили на бразильских дорогах, однако салон прежде не был засвечен. Теперь же, благодаря изданию Autos Segredos, опубликовавшему очередные шпионские снимки, у нас есть представление и о том, что изменится внутри.

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Фото плохого качества, но, тем не менее, главную обновку видно – Toro получил мультимедийную систему с вертикальным тачскрином, на который, очевидно, также вывели управление «климатом». Скорее всего, такой планшет достанется дорогим комплектациям, а версии попроще по-прежнему будут иметь «традиционные» мультимедиа и блок климат-контроля. Кстати, перед водителем светится еще один дисплей, но пока непонятно – полноценная ли это виртуальная «приборка» или экранчик между аналоговыми шкалами. Также в салоне могли заменить материалы отделки.



Что же касается экстерьера, то рестайлинг принесет Fiat Toro новую радиаторную решетку, на которой вместо привычной эмблемы будет красоваться надпись с названием марки; плюс подретушируют передний бампер. Пикап сохранит многоярусную головную оптику, но светодиодными станут не только расположенные сверху ходовые огни, но и сами фары, а также противотуманки.

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По информации местных СМИ, Toro еще получит новый турбомотор 1.3 Firefly Flex, который традиционно для Бразилии будет работать как на бензине, так и на этаноле. Максимальная мощность – около 150 л.с. Этот движок придет на замену отправленному недавно в отставку 2.4 Tigershark (174 л.с. на бензине и 186 л.с. на этаноле). Нынешние двухтопливный 1.8 EtorQ (135 или 139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet II (170 л.с.), вероятно, останутся в строю, при этом последний модернизируют, что может сказаться на его отдаче. Коробки, как ожидается, менять не станут: актуальный Fiat Toro с 1.8 можно купить с 5МКП или 6АКП, дизель работает в паре с 9АКП. У дизельного пикапа есть полный привод, двухтопливная версия – переднеприводная.



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Премьера еще раз обновленного Toro пройдет в следующем году. Напомним, под родным брендом пикап также продают в соседней Аргентине, а в других странах Латинской Америки модель известна как Ram 1000. Но вот в другие регионы грузовичок, похоже, так и не собирается.

