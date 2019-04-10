Пикап Toro на платформе Jeep Renegade: теперь глобальная модель, но уже не Fiat

Пикап Toro на платформе Jeep Renegade: теперь глобальная модель, но уже не Fiat

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В странах Латинской Америки грузовичок с несущим кузовом будут продавать под маркой Ram. От исходного Фиата такая модель отличается лишь эмблемами.
 

Fiat Toro дебютировал еще в 2016-м, его производство налажено в бразильской Гояне. При запуске пикапа сообщалось, что он предназначен в целом для южноамериканского региона, однако за пределы Бразилии и соседней Аргентины модель пока так и не выбралась. Но то речь именно о Фиате: Toro все же освоит новые рынки, однако под другим брендом – в странах Латинской Америки его будут продавать как Ram 1000.

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Ram 1000
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Ram 1000
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Ram 1000

Пикап Ram уже рассекречен – в прошлом году его показали на автосалоне в Колумбии. Тогда концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в который входят итальянская и американская марки, не сообщил о том, где еще появится близнец Toro. Теперь же эти рынки озвучены. Итак, помимо Колумбии, Ram 1000 еще предложат в Коста-Рике, Панаме и Чили. Во всех перечисленных странах пикап пока анонсирован в виде картинки на местных сайтах, продажи должны начаться в ближайшее время. Выпускать машины будут в Бразилии, на том же предприятии, где делают Fiat Toro. Позже список рынков наверняка расширят.

От исходного Toro пикап Ram 1000 отличается лишь эмблемами. В основе близнецов лежит растянутая версия платформы Small US Wide 4×4 – на этой «тележке» также базируются кроссоверы Jeep Renegade и Compass. У Fiat Toro/Ram 1000 несущий кузов, поперечное расположение мотора и независимая задняя подвеска. Длина – 4915 мм, колесная база – 2990 мм.

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Ram 1000. Фото: Ram Colombia
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Ram 1000. Фото: Ram Colombia
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Ram 1000. Фото: Ram Colombia

На первом этапе Ram 1000 будет доступен только с одним мотором – бензиновым EtorQ 1.8 мощностью 130 л.с., который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, привод у такой версии – только передний. У бразильского Toro двигатель еще может работать на этаноле, в этом случае отдача составляет 139 л.с. (мощность бензинового Торо – 135 л.с.). В начале следующего года у Ram 1000 должен появиться турбодизель MultiJet II 2.0 (170 л.с.), он комплектуется 6МКП или 9АКП от ZF, для дизельного грузовика предусмотрен полный привод. В Бразилии у Toro также есть Tigershark 2.4 (174 л.с. на бензине и 186 л.с. на этаноле), но этот мотор экспортному Ram, видимо, не достанется. Грузоподъемность бензинового Fiat Toro/Ram 1000 – 650 кг, дизельного – одна тонна.

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Fiat Toro
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Fiat Toro
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Fiat Toro

В России марка Ram официально не представлена, а Торо к нам привозить пока не собираются, хотя пикап со смелым дизайном, вероятно, смог бы привлечь покупателей. Напомним, в РФ итальянцы продают другой грузовик – Fullback, то есть перелицованный Mitsubishi L200 в старом кузове, но в нашей стране он спросом не пользуется. Так, в январе-феврале 2019-го в России было реализовано всего 25 единиц Fullback. Для сравнения, Mitsubishi за тот же период передала клиентам 229 пикапов L200.

Между тем под брендом Ram уже давно выпускают и других клонов: пикап Ram 700 и «каблучок» Promaster Rapid – это близнецы Fiat Strada и Fiorino соответственно, фургоны Ram Promaster и Promaster City – перелицованные Fiat Ducato и Doblo. Есть в линейке американского бренда и аналог Mitsubishi L200/Fiat Fullback – Ram 1200.

 

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