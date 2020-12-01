Рестайлинговый Fiat Toro снова поймали во время тестов: пикап начал избавляться от камуфляжа

Грузовичок итальянской марки не только изменится снаружи и внутри, но и станет богаче. Кроме того, по предварительным данным, модель еще обзаведется новым турбомотором.

Пикап Fiat Toro с несущим кузовом, созданный на растянутой версии «тележки» паркетника Renegade, дебютировал в 2016-м, а в прошлом году его слегка модернизировали. Главным рынком для модели является Бразилия, там же и налажено производство. В этой стране грузовичок пользуется неплохим спросом: по итогам 2019-го он разошелся тиражом в 65 566 экземпляров (+12%), и это позволило ему занять вторую строчку в сегменте (впереди – младший пикап Fiat Strada, 73 223 штуки, +9%). Почти сразу после презентации посвежевшего пикапа стало известно, что Fiat еще раз обновит модель, только уже более существенно. И нет ничего удивительного в том, что такой Toro вызывает бурный интерес среди бразильцев – за тестовыми образцами даже устраивают охоту. Результат подобной «гонки» выложили на YouTube-канале Mundo Drive.

Торо все еще обклеен маскировочной пленкой, но ее стало меньше, и теперь можно разглядеть оптику: судя по кадрам, у рестайлингового пикапа светодиодными сделали не только расположенные сверху ходовые огни, но и сами фары, а также противотуманки. Кроме того, модели досталась новая радиаторная решетка, на которой вместо привычной эмблемы наверняка красуется надпись с названием марки. Еще вроде бы подретушировали передний бампер. Корма пока прежняя, впрочем, не будем забывать, что перед нами прототип.



У пойманной машины боковые стекла наглухо затонированы, так что салон пока не засвечен. Не исключено, что дорогие версии получат новую мультимедийную систему с крупным тачскрином – как у представленного недавно рестайлингового Fiat Tipo. Плюс могли заменить материалы отделки, доработать «приборку» и блок управления «климатом». А еще шпионы заметили установленную за лобовым стеклом камеру: предполагается, что Toro получит систему слежения за разметкой.

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Бразильские СМИ также считают, что пикап предложат с новым турбодвигателем 1.3 Firefly Flex. Традиционно для Бразилии, мотор будет работать как на бензине, так и на этаноле, максимальная мощность – около 150 л.с. Этот движок придет на замену отправленному недавно в отставку 2.4 Tigershark (174 л.с. на бензине и 186 л.с. на этаноле). Нынешние двухтопливный 1.8 EtorQ (135 или 139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet II (170 л.с.), вероятно, останутся в строю, при этом последний модернизируют, что может сказаться на его отдаче. Коробки же, скорее всего, менять не станут: актуальный Toro с 1.8 имеет 5МКП или 6АКП, дизель сочетается с 9АКП. У дизельного пикапа есть полный привод, двухтопливная версия – переднеприводная.



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Обновленный Fiat Toro представят в следующем году. Кстати, грузовичок – вовсе не бразильский эксклюзив, его также поставляют в соседнюю Аргентину, а в других странах Латинской Америки модель известна как Ram 1000. Но вот в другие регионы пикап, похоже, так и не собирается.

