Обновлённое семейство Fiat Tipo: «кроссовер», «турботройка» и более мощный дизель

Итальянская марка представила рестайлинговую модель Tipo. Всем членам семейства подправили дизайн экстерьера, также был расширен список оборудования. Есть и технические обновки. А еще хэтч обрел «внедорожную» версию.

Рыночная карьера нынешнего Fiat Tipo началась в 2015-м с четырехдверной модификации (модель с таким названием также была в гамме бренда в 80-х годах прошлого века), а в 2016-м к седану присоединились хэтчбек и универсал. Производство всего семейства налажено в Турции (в этой стране машины зовутся Egea). Провальным актуальный Tipo не назовешь, и все же до конкурентов ему далеко. Так, в 2019-м, по данным CarSalesBase, в Европе было реализовано почти 85 000 машин (-17%), но Skoda Octavia разошлась по Старому свету тиражом в 223 416 экземпляров (динамика по сравнению с прошлым годом нулевая; здесь и далее статистика уже JATO Dynamics), а результат Ford Focus – 224 065 единиц (+14%). Плановый рестайлинг должен взбодрить спрос на модель Fiat.

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Итак, Tipo обзавелся иной радиаторной решеткой, на которой красуется новая эмблема марки, другими фарами (полностью светодиодные, а светодиодные же дневные ходовые огни теперь сверху) и подретушированным передним бампером. Расширены ассортимент дисков (16- или 17-дюймовые) и палитра цветов кузова.



Кроме того, хэтчбек получил кросс-версию, ее особенности – обязательный для этого жанра защитный пластиковый обвес, рейлинги на крыше, увеличенный почти на 40 мм дорожный просвет (за счет перенастроенной подвески и высокопрофильных шин). Привод у Tipo Cross – только передний.

Fiat Tipo Cross 1 / 6 Fiat Tipo Cross 2 / 6 Fiat Tipo Cross 3 / 6 Fiat Tipo Cross 4 / 6 Fiat Tipo Cross 5 / 6 Fiat Tipo Cross 6 / 6

В салоне Tipo – новое рулевое колесо, в «приборке» появился 7-дюймовый экран, у кресел отныне другая обивка, еще заменили подсветку кнопок и шайб (была красная, стала белая). За доплату можно заказать свежую мультимедийную систему UConnect 5 с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (такая есть и у последнего Fiat 500). Также в списке оборудования рестайлингового Tipo значатся: системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон, беспроводная зарядка для смартфона.



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Бензиновые «атмосферник» 1.4 (95 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 T-Jet (120 л.с.) отправлены в отставку, вместо них – «турботройка» 1.0 GSE T3 из линейки FireFly Turbo. Новый движок выдает 100 л.с. и 190 Нм (к примеру, крутящий момент мотора 1.4 – 127 Нм). Турбодизели 1.3 Multijet II и 1.6 Multijet II по-прежнему в строю, мощность младшего не изменилась (95 л.с.), а вот отдачу старшего увеличили со 120 до 130 л.с. О коробках в релизе Fiat не упоминается. На итальянском сайте марки указано, что турбомотор 1.0 и 95-сильный дизель сочетаются с пятиступенчатой «механикой», дизель 1.6 работает в паре с 6МКП. О роботизированной коробке, которая была у дореформенной модели, пока ни слова.



Длина стандартного хэтча – 4368 мм, кросс-версии – 4386 мм, седана – 4532 мм, универсала – 4571 мм. Колесная база «пятидверок» — 2638 мм, четырехдверной модификации – 2636 мм. 1 / 5 Длина стандартного хэтча – 4368 мм, кросс-версии – 4386 мм, седана – 4532 мм, универсала – 4571 мм. Колесная база «пятидверок» — 2638 мм, четырехдверной модификации – 2636 мм. 2 / 5 Длина стандартного хэтча – 4368 мм, кросс-версии – 4386 мм, седана – 4532 мм, универсала – 4571 мм. Колесная база «пятидверок» — 2638 мм, четырехдверной модификации – 2636 мм. 3 / 5 Длина стандартного хэтча – 4368 мм, кросс-версии – 4386 мм, седана – 4532 мм, универсала – 4571 мм. Колесная база «пятидверок» — 2638 мм, четырехдверной модификации – 2636 мм. 4 / 5 Длина стандартного хэтча – 4368 мм, кросс-версии – 4386 мм, седана – 4532 мм, универсала – 4571 мм. Колесная база «пятидверок» — 2638 мм, четырехдверной модификации – 2636 мм. 5 / 5

В Италии заказы на рестайлинговый Tipo уже принимают, цена – от 13 900 евро, что эквивалентно примерно 1 257 000 рублей по текущему курсу.



До России эта модель Fiat так и не добралась и уже вряд ли доберется, ведь марка не намерена организовывать у нас сборку своих легковушек, а без локализации Tipo окажется неконкурентоспособным. Между тем в 2016-м Kolesa.ru все же удалось познакомиться с Fiat Tipo, подробнее – в нашем материале.