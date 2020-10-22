Fiat 500e 3+1: дополнительная дверь и версия для бедных

Электрический Fiat 500e нового поколения дебютировал в марте этого года и на фоне конкурентов неприятно удивил ценой — от 34 900 евро за хэтчбек и от 37 900 за кабриолет, но тогда речь шла о топовых дизайнерских и щедро оснащённых исполнениях. Теперь выяснилось, что будут и более доступные версии, а именно 500е Action с батареей на 23,8 кВт∙ч и мотором на 70 кВт (95 л.с.). На одной зарядке Fiat 500е Action может проехать всего 240 км по циклу WLTP, разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с, максимальная скорость ограничена отметкой 130 км/ч. Цена — от 23 700 евро, но поставки начнутся не раньше следующего года.

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Дебютные и дорогие версии, напомним, имеют батарею на 42 кВт·ч и могут проехать на одной зарядке 320 км пробега по циклу WLTP. Мощность мотора скорректирована: в сегодняшнем релизе указано 87 кВт, а не 88 (то есть 118 л.с. вместо 120), как сообщалось раньше, но время разгона до 100 км/ч прежнее — 9 с. Максимальная скорость — 150 км/ч.



Что до версии 3+1, то она была анонсирована инсайдерами в начале октября. Всё сбылось так, как они говорили, разве что специального названия Trepiuno четырёхдверка не получила, лишь индекс 3+1.



Fiat 500e 3+1 адресован покупателям с детьми, которые не хотят (или не могут) покупать более крупную машину. Дополнительная «калитка» со стороны обочины (то есть по правому борту на леворульной версии или по левому борту на праворульной) упрощает размещение детишек или крупногабаритного груза на заднем сиденье. Длина хэтчбека при этом не изменилась и составляет прежние 3610 мм.

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Добавленная дверца открывается против основного хода, такие ещё называют суицидальными из-за риска случайного открытия во время движения и выпадения пассажиров. На Фиате подобного не случится, так как чтобы открыть заднюю дверь, нужно сначала открыть переднюю. Аналогичная страховка, к слову, была на Mini Clubman первого поколения и Mazda RX-8, которые тоже снабжались коротенькими боковыми дверками без ручек.



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Четырёхдверная версия тяжелее стандартного трёхдверного хэтчбека на 30 кг. Центральная стойка с ремнём безопасности для переднего пассажира интегрирована в новую дверцу и исправно выполняет свои функции в закрытом состоянии — обеспечивает жёсткость кузова и надёжную защиту при боковом ударе. Обе передние двери — такие же, как у стандартного хэтчбека, то есть разработчики обошлись минимумом конструктивных изменений. Но доплатить за дополнительную дверь всё же придётся. Сколько именно, пока неизвестно.

